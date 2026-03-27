O inițiativă legislativă bipartizană din Senatul SUA vizează restricții de viză pentru oficialii unguri care au facilitat achizițiile de energie din Rusia și au blocat ajutorul UE pentru Ucraina

Senatori americani din ambele partide au propus o inițiativă legislativă care prevede interdicții de viză pentru oficialii unguri acuzați că au facilitat achizițiile de energie din Rusia și că au blocat ajutorul UE pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, informează Euronews.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen și senatorul republican Thom Tillis sunt inițiatorii proiectului de lege intitulat „Actul <<Blocați-l pe Putin>>”, care, dacă va fi adoptat, ar impune o interdicție de acordare a vizelor pentru anumiți oficiali. Proiectul de lege nu menționează numele niciunui politician maghiar.

Ungaria a devenit punctul central al tensiunilor legate de Rusia în cadrul Uniunii Europene. Prim-ministrul Viktor Orbán blochează ajutorul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană dorește să-l acorde Ucrainei, invocând refuzul Kievului de a redeschide conducta Drujba, care a fost avariată în urma unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie și nu a fost reparată de atunci.

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a fost aspru criticat de Bruxelles după ce Washington Post a relatat că acesta ar fi împărtășit informații sensibile din cadrul reuniunilor Consiliului Afacerilor Externe cu oficiali ruși.

Szijjártó a justificat aceste contacte ca fiind parte a activității diplomatice de rutină, afirmând că el comunică în mod curent cu Moscova înainte și după sesiunile Consiliului.

„În timp ce mulți dintre aliații noștri au luat măsuri pentru a reduce această dependență, Ungaria a mers în direcția opusă, sporindu-și achizițiile de petrol și gaze rusești și blocând asistența esențială pentru Ucraina”, a declarat senatorul Tillis într-un comunicat.

Senatoarea Shaheen a criticat, de asemenea, sprijinul acordat de administrația Trump lui Orbán înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, în care partidul de opoziție Tisza conduce în sondaje.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, ar avea în vedere o vizită în Ungaria la începutul lunii aprilie, într-o mișcare percepută ca o manifestare a sprijinului pentru Orbán.

„Este de necrezut că vicepreședintele Vance ar intenționa, potrivit unor informații, să viziteze Ungaria pentru a oferi un impuls electoral unui guvern corupt care continuă să contribuie la finanțarea mașinii de război a Rusiei”, a declarat Shaheen.

Conform proiectului de lege, sancțiunile ar putea fi ridicate dacă guvernul ungar prezintă un plan credibil de reducere a dependenței sale de energia rusă și se abține de la obstrucționarea asistenței acordate Ucrainei timp de cel puțin 180 de zile.

Legislația vine după ce administrația Biden, aflată la sfârșitul mandatului, l-a sancționat pe Antal Rogán, un ministru maghiar și aliat apropiat al lui Orbán, pentru corupție, în ianuarie 2025. Administrația Trump a anulat acea decizie după ce a preluat puterea.