REPUBLICA MOLDOVA

“O lecție bună pentru noi toți”, salută Donald Tusk curajul cu care Moldova și Maia Sandu au salvat democrația și au oprit Rusia să preia controlul în regiune

Published

2 hours ago

on

© Donald Tusk/ Facebook

Premierul polonez Donald Tusk a salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

A fost nevoie de mult curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. Nu numai că ați salvat democrația și ați menținut cursul european, dar ați și oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni. O lecție bună pentru noi toți“, a scris Tusk, pe X.

Mesaje de felicitare au venit și din partea președinților Consiliului European, Comisiei Europene, Parlamentului European și a președintelui francez Emmanuel Macron.

Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.

Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

INTERNAȚIONAL

Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu la telefon: Activitatea destabilizatoare a Rusiei a pierdut, “Moldova în Europa” a câștigat

Published

24 minutes ago

on

September 29, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut luni o convorbire telefonică cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru victoria detașată și convingătoare a partidului său pro-european la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

Aceste alegeri au demonstrat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a reușit să se apere eficient împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat-o. Noi susținem întotdeauna Moldova. Vom continua să colaborăm. Vom depăși împreună provocările și vom construi un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în materie de securitate, economie și, prin urmare, în viața socială“, a transmis Zelenski, pe X.

 

Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.

Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la UE, subliniază vicepreședintele PE Victor Negrescu

Published

29 minutes ago

on

September 29, 2025

By

© Victor Negrescu / Facebook

Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană, a transmis luni vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Consiliu trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook. 

Victor Negrescu a subliniat că victoria din Republica Moldova reprezintă o confirmare a valorilor fundamentale: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. El a remarcat că Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu, au oferit lumii occidentale „o lecție de democrație și reziliență”.

„Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni”, a adăugat acesta.  

Victor Negrescu a precizat că, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, le va asigura autorităților de la Chișinău tot sprijinul legislativului european.

„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis Victor Negrescu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Președinta Parlamentul European evocă un “pas istoric înainte” după alegerile din R. Moldova: “Poporul a ales Europa”

Published

2 hours ago

on

September 29, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola a salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

Viitorul Moldovei este în Europa! Cu acest pas istoric înainte, poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. A ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa“, a scris Metsola, pe X.

 

Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.

Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

