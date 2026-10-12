O nouă dovadă de unitate europeană: Miniștrii de Externe din UE aprobă cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând peste 1600 de persoane și entități

Miniștrii de Externe din UE au adoptat luni cea mai amplă extindere a listei de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând peste 1600 de persoane și entități acuzate că sprijină războiul Moscovei contra Ucrainei, peste jumătate dintre aceste noi persoane și entități având legătură cu producția de rachete balistice.

„Miniștrii de externe ai UE tocmai au adoptat aproape 1.600 de noi includeri pe lista sancțiunilor care vizează complexul militar-industrial al Rusiei. Aceasta este cea mai amplă extindere a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a declanșat războiul. Europa dă din nou dovadă de unitate. Peste jumătate dintre acestea sunt legate de lanțul de producție al rachetelor balistice. Facem ca producția de arme pe care Rusia le folosește pentru a ucide ucraineni să devină semnificativ mai dificilă, mai lentă și mai costisitoare”, a anunțat Kaja Kallas într-un mesaj publicat pe X.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Într-un comunicat difuzat de MAE german înainte de reuniunea miniștrilor de Externe din UE de la Luxemburg, Johann Wadephul a calificat noile sancțiuni împotriva Rusiei drept „o lovitură fără precedent” pentru economia de război a lui Vladimir Putin, informează DPA, citat de Agerpres.

Citiți și: Dificultățile economice nu sunt suficiente pentru a aduce Rusia la negocieri. Sancțiunile UE sunt o „cursă continuă”: „Suntem abia la început” (sursă oficială)

„Facem să fie mai dificil pentru Putin să-și continue războiul de agresiune cu încălcarea legii internaționale și tentativa sa cinică de a epuiza populația civilă din Ucraina prin campanii de bombardamente criminale”, a anunțat Wadephul luni într-un comunicat.

Anunțul noilor sancțiuni europene vine pe fondul discuției din weekend dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, în urma căreia liderul american a dezvăluit un acord privind furnizarea de motorină pe piețele americane și mondiale.

Citiți și: Anunțul lui Trump, după discuții cu Putin: Rusia va furniza peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie

Miniștrii de Externe din UE au deplâns această înțelegere și au evidențiat că sancțiunile împotriva Rusiei vor continua.

Citiți și: UE răspunde deciziei SUA de a suspenda sancțiunile asupra motorinei rusești: Europa nu va reduce presiunea asupra Rusiei

Zelenski, după înțelegerea Trump-Putin privind exporturile de motorină rusească: Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate

„Statele Unite sunt cel mai mare aliat al nostru, dar mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singura modalitate de a face acest lucru este să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei. Rusia a declanșat acest război. Nu trebuie să uităm acest lucru”, a declarat luni dimineață Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe de la Luxemburg, informează Euronews.

Kallas a îndemnat Casa Albă să pună în aplicare proiectul de lege promovat de senatorul Lindsey Graham, care prevede sancțiuni și tarife de amploare împotriva Moscovei. Însă legea, aprobată în urma decesului subit al lui Graham, lasă decizia la latitudinea președintelui.

„Dacă ar adopta proiectul de lege al lui Graham, am putea exercita cu adevărat presiune pentru ca Rusia să pună capăt acestui război”, a afirmat Kallas.

Ministrul de externe al Irlandei, Helen McEntee, a declarat că acordul dintre Trump și Putin privind motorina este „îngrijorător”, dar a insistat că Uniunea Europeană își va continua strategia pe termen lung.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne reorientăm și să ne intensificăm eforturile pentru a menține presiunea asupra Rusiei. Prioritatea noastră trebuie să fie menținerea acestei presiuni, dar și menținerea canalelor de comunicare cu SUA, deoarece acest lucru nu va fi posibil fără sprijinul SUA”, a declarat McEntee la sosire.

Omologul său suedez, Maria Malmer Stenergard, a criticat acordul privind motorina și și-a încurajat colegii europeni să utilizeze activele rusești înghețate pentru a-și intensifica sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei.

„Regret foarte mult acest (acord). Sper că nu va intra în vigoare. Țările UE, indiferent de ce se va întâmpla cu SUA, trebuie să rămână calme, să continue și să-și intensifice sprijinul prin utilizarea activelor înghețate și să sporească presiunea asupra Rusiei”, a spus ea.

Omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, s-a arătat, de asemenea, extrem de critic, afirmând că acordul privind motorina „nu ajută nici prețurile produselor petroliere, nici unitatea în cadrul comunității transatlantice”.

„Nu este modul de acțiune european”, a declarat Budrys reporterilor.