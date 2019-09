O nouă înfrângere pentru Boris Johnson: Camera Comunelor a aprobat legea pentru amânarea Brexit-ului până la 31 ianuarie 2020. Premierul britanic cere alegeri anticipate

Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seară, în fază finală, legea prin care cere amânarea Brexit-ului, aplicându-i o nouă lovitură politică premierului Boris Johnson cu scopul de a împiedica o ieşire fără acord din UE la 31 octombrie.

Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi pentru şi 299 împotrivă în a treia şi ultimă lectură, au precizat BBC și The Guardian.

Actul normativ va ajunge acum în Camera Lorzilor, unde urmează să fie dezbătut probabil timp de mai multe zile. Dacă legea va fi adoptată și de Camera Lorzilor, premierul Boris Johnson va fi obligat să ceară o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020.

Boris Johnson a reacţionat imediat şi a spus că actul normativ pune efectiv capăt negocierilor privind Brexit-ul. El a spus de asemenea că trebuie să aibă loc alegeri la 15 octombrie, în condițiile în care acesta a rămas de marți fără majoritate în actuala configurație a Parlamentului.

”Nu vreau alegeri, publicul nu vrea alegeri, însă această Cameră nu ne lasă o altă opțiune”, a spus Johnson, în Camera Comunelor.

“I don’t want an election, the public don’t want an election, but this House has left no other option”

Boris Johnson makes case for snap election on 15 October, saying it’s “completely impossible for government to function”

MPs vote on the motion tonight https://t.co/GT9ComJyoD pic.twitter.com/AockNo5B5Q

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019