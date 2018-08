O nouă provocare a Rusiei la adresa României și a NATO la Marea Neagră: Avioanele britanice au interceptat o aeronavă militară rusă pentru a doua oară în această săptămână

Avioanele britanice Typhoon Eurofigther care asigură misiunile de poliție aeriană ale NATO la Marea Neagră au fost trimise joi din România pentru interceptarea unei aeronave militare ruse, deasupra Mării Negre, informează Forțele aeriene regale într-un comunicat.

Avioane de vânătoare britanice au fost trimise joi de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu pentru interceptarea unui aparat militar rus de tip Be-12 care zbura din Crimeea spre vestul Mării Negre.

RAF Typhoon fighter jets have interrupted a Russian maritime patrol aircraft’s path towards @NATO airspace. #WeAreNATO Read more here: https://t.co/Z1JOyxXPjN pic.twitter.com/sai8Rttvkv

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 24, 2018