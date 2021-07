O nouă structură NATO pe teritoriul României: Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu și-a început activitatea

Participarea președintelui american Joe Biden la summitul Formatului București 9 găzduit de România a fost menită să transmită un mesaj puternic de securitate pentru apărarea flancului estic, inclusiv pentru România și Marea Neagră, a afirmat șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, într-un interviu acordat pentru publicația americană Washington Examiner, în care a pledat pentru consolidarea prezenței americane în regiune cu scopul de a descuraja Rusia în mod eficient.

“În timpul summitului, mesajul președintelui Biden a fost foarte puternic în ceea ce privește angajamentul față de articolul 5, importanța de a face legătura transatlantică și mai puternică. El a spus că aceasta nu unește doar cele două maluri ale Atlanticului, ci traversează Europa spre Marea Neagră, inclusiv această (zonă) foarte importantă din punct de vedere strategic pentru alianță“, a afirmat Aurescu.

Read my recent interview for @dcexaminer on t/need for enhanced US🇺🇸 presence in our region, based on t/strategic importance of #BlackSea & t/substantial results of #Bucharest9 Summit hosted by Bucharest in May ➡️ https://t.co/fcv23vCa60

