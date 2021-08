“O nouă zi verde pentru București”: Asociația SMARTiCITY organizează sâmbătă “Marșul Mașinilor Eco Friendly” și “We Bike Romania”, un marș al bicicletelor și trotinetelor

Asociația SMARTiCITY organizează sâmbătă, 28 august, două marșuri care promovează transportul nepoluant – MARȘUL MAȘINILOR ECO Friendly, ajuns la editia a 4-a și WE BIKE ROMANIA, un marș al bicicletelor și trotinetelor, ajuns la editia a 2-a.

Evenimentul se alătură multor alte evenimente care dau același mesaj: și eu pot contribui la reducerea poluării! Punem mare preț pe exemplul personal.

Partenerii instituționali sunt Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Ministerul Culturii, Administrația Fondului pentru Mediu.

“Ne alăturăm cu bucurie acestui demers prietenos cu mediul înconjurător. Orice acțiune care încurajează folosirea mijloacelor alternative de transport în defavoarea autoturismelor poluante este un pas către o societate în care mobilitatea câștigă tot mai mult teren. La nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, am lansat de câteva luni “Vinerea Verde” o eco inițiativă care ne încurajează să lăsăm în fiecare vineri mașina personală acasă și să ne deplasăm către serviciu pe jos, cu bicicleta, trotineta sau mijloace de transport cat mai verzi. “Vinerea Verde” este un îndemn către o altă mentalitate, o altă abordare, pentru că doar împreună putem să schimbăm ceva în marile oraşe, unde poluarea aerului este cauzată, în cele mai multe cazuri, de trafic”, declară Tanczos Barna, ministrul Mediului apelor și pădurilor.

La eveniment sunt invitați oficiali, reprezentanți ai companiilor din zona electromobilității, ai unor ONG-uri care promovează transportul curat, personalități din cultură, sport, ambasadori.

Vor promova transportul ecologic și înotătorii lotului olimpic al României, David Popovici și Robert Glință, campionul mondial la înot în ape înghețate Paul Georgescu, precum și gimnastul Marian Drăgulescu, dar și Marius Cozmiuc, membru in lotul olimpic de canotaj, Dorin Alupei – antrenorul Lotului Național de Canotaj băieți, membri ai lotului național de copii la ciclism, dar si mulți alții.

Ambasadorii Danemarcei, H.E. Mr. Søren JENSEN si Estoniei, E.S. Dna. Ingrid Kressel Vinciguerra vor fi de asemeni prezenți.

“Transportul este responsabil pentru aproape 30% din emisiile totale de CO2 ale UE, de aceea va trebui să începem, din ce în ce mai mulți, să alegem soluțiile care poluează cât mai puțin sau deloc: mașini electrice, biciclete, trotinete, mersul pe jos, transport în comun, car sharing.“, a declarat Camelia Spătaru, Președinte Asociației SMARTiCITY.

Pentru prima dată în Capitală, bucureștenii pot să se plimbe cu prototipul ATP Bus e-UpCity, primul autobuz electric făcut de o firmă din România.

Evenimentul de sâmbătă vrea să convingă cât mai mulți oameni să folosească un transport mai puțin poluant sau deloc poluant, pentru a reduce emisiile de CO2 din trafic. Totodată, susținem construcția mai multor piste mai sigure pentru biciclete/ trotinete, cât si locuri pentru parcarea lor. În plus, pledăm ca în școli, copiii să învețe cum să protejeze mediul, alegând bicicleta, trotineta sau, când vor crește, o mașină electrică sau un sistem de car sharing.

“Ținta europeană de decarbonizare a transportului urban cu 90% până în 2050 este de neatins dacă nu înțelegem să regândim modul în care ne deplasăm în orașe integrând soluții sustenabile și prietenoase cu mediul. Ne bucurăm să susținem a doua ediție a We bike Romania și considerăm că fiecare acțiune care aduce în discuție prioritizarea omului în oraș și nu a vehiculului este una importanta. Bicicleta face parte din mixul modal al orașului modern” – Raluca Fișer, Președinte Asociatia Green Revolution.

