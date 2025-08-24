„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european

Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei pe care șeful guvernului de la București a efectuat-o peste Prut, prima în această calitate.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră.

Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, arată sursa citată.

Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces, a transmis Palatul Victoria.

“Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene. Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a conchis sursa citată.

La rândul său, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper.

“Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”, a scris ea, pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 23 august, prima sa vizită la Chișinău în calitate de șef al Guvernului, Aceasta a avut loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.

Vizita lui Bolojan a debutat cu o întâlnire de lucru cu omologul de la Chișinău, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița. Ulterior, premierul a fost primit de omologul moldovean la sediul Guvernului, unde cei doi oficiali au purtat convorbiri bilaterale.

În context, Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova, afirmând că “vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE“. În ce-l privește, Dorin Recean a salutat „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România, sperând că Chișinăul și Bucureștiul, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent.

Ulterior, Bolojan și Recean s-au aflat pe scena Festivalului “Tezaur Național” din satul Horești – raionul Ialoveni, unde premierul român a precizat că prima sa vizită în această calitate este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.

Premierul a fost primit și de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dialogul având în prim-plan parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul ferm al României pentru accelerarea acestui proces.

Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iunie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.

România își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un scrutin crucial pentru viitorul parcursului european al țării, în vreme ce președinta Maia Sandu și guvernul acuză Rusia de încercări de destabilizare prin instrumente de război hibrid și acțiuni de dezinformare și manipulare. Mai mult, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie.

Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului.