O parte din centrul orașului Strasbourg evacuat din cauza unori focuri de arme aproape de piața de Crăciun. Parlamentul European a fost închis în plină sesiune plenară

UPDATE 12 decembrie, ora 1.15 Doi suspecți urmăriți de poliție

Poliția din Strasbourg este în căutarea a doi suspecți fugari in cazul atacului cu arme de foc din această seară, au declarat pentru Calea Europeană surse europene. Membrii Parlamentului European și staff ul instituției nu pot ieși din clădire, din motive de securitate. Insula din mijlocul Strasbourgului este izolată de forțele de ordine. Nimeni nu o poate părăsi ori intra în această zonă.

UPDATE 12 decembrie, ora 1.00 Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și-a exprimat întristarea pentru victimele atacurilor de la Strasbourg, printr-o postare oficiala pe Twitter.

I express all my sorrow for the victims of the Strasbourg attacks. This Parliament will not be intimidated by terrorist or criminal attacks. Let us move on. We will continue to work and react strengthened by freedom and democracy against terrorist violence.

