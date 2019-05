O primă reacție a Angela Merkel la ideea că ar putea deveni noul președinte al Consiliului European

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat după primul apel telefonic pe care l-a avut cu noul președinte al Ucrainei că în luna iulie va avea loc Summit-ul UE-Ucraina.

Totodată, în mesajul său de pe Twitter, Donald Tusk l-a asigurat pe Volodimir Zelenski de sprijinul ferm pe care Uniunea Europenă îl va acorda Ucrainei.

„În primul rând, am avut un apel telefonic bun cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski. L-am asigurat de sprijinul ferm pe care UE îl va acorda Ucrainei. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră și Summit-ul UE-Ucraina din iulie.”

