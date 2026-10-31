O revenire a lui Putin la summit-urile G20 va “normaliza crimele de război comise în Ucraina”, avertizează șefa diplomației UE

G20U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Kaja Kallas/ X

O posibilă revenire a lui Vladimir Putin la un summit G20 organizat în Florida, în luna decembrie, riscă să normalizeze crimele de război comise de Rusia în Ucraina, a declarat sâmbătă șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

„Normalizarea revenirii Rusiei în aceste foruri internaționale înseamnă pur și simplu normalizarea crimelor de război care sunt comise în fiecare zi în Ucraina”, a declarat Kallas într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit Politico Europe.

Ea a adăugat că războiul declanșat de Rusia în Ucraina intră în contradicție „cu principiile Cartei ONU, la care toate aceste țări reprezentate la masa discuțiilor au aderat”.

Putin nu a confirmat încă dacă va participa la summitul din decembrie, găzduit de Statele Unite. Ultima sa participare în persoană la o reuniune G20 a avut loc în 2019, cu trei ani înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Declarațiile lui Kallas vin pe fondul nemulțumirii tot mai mari în rândul statelor UE față de participarea ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, la o reuniune ministerială G20 desfășurată la Atlanta.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a găzduit reuniunea, a anulat tradiționala fotografie de grup după ce oficialii europeni au refuzat să stea lângă Lavrov.

Kallas a declarat în interviu că „nu vrem să stăm lângă el în acest forum”, deoarece acesta este vizat de sancțiuni internaționale.

Totuși, ea a adăugat că prezența lui Lavrov a însemnat că „putem, de asemenea, să combatem imediat aceste minciuni” ale Rusiei.

Vineri, Kallas a salutat decizia Statelor Unite de a vinde Ucrainei 500 de interceptoare de rachete pentru sistemele Patriot, pe care a descris-o drept o „evoluție foarte pozitivă”, și a cerut aliaților să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.

Fost prim-ministru al Estoniei, Kaja Kallas s-a remarcat drept una dintre cele mai vocale critice ale Rusiei din Uniunea Europeană.

În interviu, ea a respins apelurile atribuite Pentagonului, potrivit cărora statele NATO, inclusiv țările baltice care se învecinează cu Rusia, ar trebui să își tempereze criticile la adresa Kremlinului.

„Întrebarea este: dacă nu vorbești despre amenințare, aceasta dispare? Eu cred că nu dispare”, a subliniat Kallas.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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