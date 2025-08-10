„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin

Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au emis sâmbătă seara o declarație comună privind pacea în Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Federației Ruse și de a obține o pace justă și durabilă și securitate pentru Ucraina”, se arată în declarație.

Liderii au subliniat că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei pentru a-și încheia războiul ilegal poate avea succes. De asemenea, și-au exprimat convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Ucraina are libertatea de a-și decide propriul destin. Negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, afirmă documentul.

Liderii au reafirmat sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat invazia „neprovocată și ilegală” a Rusiei, pe care au descris-o ca fiind „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a Actului Final de la Helsinki, a Memorandumului de la Budapesta și a angajamentelor asumate anterior de Moscova.

„Continuăm să fim alături de Ucraina. Suntem uniți ca europeni și hotărâți să ne promovăm împreună interesele. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu președintele Trump și cu Statele Unite ale Americii, precum și cu președintele Zelenski și poporul Ucrainei, pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele noastre vitale de securitate”, se arată în finalul declarației.

Declarația comună a liderilor europeni a fost emisă în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican. Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.