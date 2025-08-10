MAREA BRITANIE
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au emis sâmbătă seara o declarație comună privind pacea în Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.
„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Federației Ruse și de a obține o pace justă și durabilă și securitate pentru Ucraina”, se arată în declarație.
Liderii au subliniat că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei pentru a-și încheia războiul ilegal poate avea succes. De asemenea, și-au exprimat convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.
„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Ucraina are libertatea de a-și decide propriul destin. Negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, afirmă documentul.
Liderii au reafirmat sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat invazia „neprovocată și ilegală” a Rusiei, pe care au descris-o ca fiind „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a Actului Final de la Helsinki, a Memorandumului de la Budapesta și a angajamentelor asumate anterior de Moscova.
„Continuăm să fim alături de Ucraina. Suntem uniți ca europeni și hotărâți să ne promovăm împreună interesele. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu președintele Trump și cu Statele Unite ale Americii, precum și cu președintele Zelenski și poporul Ucrainei, pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele noastre vitale de securitate”, se arată în finalul declarației.
Declarația comună a liderilor europeni a fost emisă în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican. Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.
INTERNAȚIONAL
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că Israelul a greșit aprobând planurile de ocupare a orașului Gaza și a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană, informează presa internațională și Agerpres.
„Decizia guvernului israelian de a escalada și mai mult ofensiva sa în Gaza este greșită și îl îndemnăm să o reconsidere imediat”, a afirmat premierul britanic.
Reacția lui Starmer vine după ce cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă.
În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.
Premierul Starmer a insistat însă că Israelul ar trebui să dezescaladeze mai degrabă decât să lanseze operațiunea.
„Această acțiune nu va face nimic pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar și mai multă vărsare de sânge”, a mai spus premierul britanic.
De asemenea, Keir Starmer a adăugat că, „în fiecare zi, criza umanitară din Gaza se agravează, iar ostaticii luați de Hamas sunt ținuți în condiții dezastruoase și inumane. Ceea ce avem nevoie este un armistițiu, o creștere a ajutoarelor umanitare, eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas și o soluție negociată”.
Pe de altă parte, șeful guvernului de la Londra a afirmat că „Hamas nu poate juca niciun rol în viitorul Gazei și trebuie să plece și să se dezarmeze”.
Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.
Săptămâna trecută, premierul britanic Keir Starmer s-a angajat să recunoască statul palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.
Prim-ministrul britanic a declarat într-o ședință specială a cabinetului său că „acum este momentul potrivit pentru a avansa această poziție” din cauza înrăutățirii situației umanitare din Gaza și a perspectivelor tot mai scăzute ale unui proces de pace. Guvernul israelian a respins rapid această mișcare ca fiind o „recompensă pentru Hamas”, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut apel la „conciliere”.
MAREA BRITANIE
Netanyahu îl acuză pe Starmer că „recompensează terorismul” după ultimatumul privind recunoașterea unui stat palestinian
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat dur după ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie va recunoaște statul palestinian dacă Israelul nu ia „măsuri urgente” pentru a opri războiul din Gaza, relatează BBC.
Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Netanyahu a acuzat direct: „Starmer recompensează terorismul monstruos al Hamas și pedepsește victimele acestuia.”
Declarația lui Netanyahu vine după ce liderul britanic a convocat de urgență Cabinetul, întrerupând vacanța de vară a miniștrilor, pentru a discuta despre „situația îngrozitoare din Gaza”, unde Națiunile Unite avertizează cu privire la o criză umanitară în plină escaladare.
Keir Starmer a precizat că Regatul Unit nu se va grăbi cu recunoașterea Palestinei „numai dacă Israelul permite intrarea unui volum mai mare de ajutoare în Gaza, încetează anexarea de teritorii în Cisiordania, acceptă un armistițiu și se angajează într-un proces de pace de durată în următoarele două luni.”
În plus, el a cerut Hamas „să elibereze imediat toți ostaticii israelieni, să accepte un armistițiu, să se dezarmeze și să accepte că nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei.”
În replică, Netanyahu a avertizat că „un stat jihadist la granița Israelului va amenința Marea Britanie mâine” și a adăugat: „Politica de conciliere față de teroriștii jihadiști eșuează întotdeauna. Va eșua și în cazul vostru. Nu se va întâmpla.”
Președintele american Donald Trump s-a alăturat criticilor, acuzând Regatul Unit că „răsplătește Hamas” pentru acțiunile sale, în ciuda afirmațiilor anterioare că nu se opune ca Marea Britanie să adopte o poziție pe această temă.
Declarațiile lui Starmer au fost urmate de afirmații confuzii în cadrul executivului britanic. Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a evitat un răspuns clar atunci când a fost întrebată dacă eliberarea ostaticilor este o condiție prealabilă pentru recunoașterea Palestinei, spunând doar că „se va face o evaluare în septembrie”.
„Le oferim israelienilor opt săptămâni pentru a acționa. Dacă vor să fie parte a procesului de pace durabilă, trebuie să ia măsuri”, a adăugat ea.
Deputata laburistă Dame Emily Thornberry a respins ideea că influența internațională a Regatului Unit ar fi în scădere, declarând pentru BBC Radio 4: „Dacă am fi complet irelevanți, de ce a explodat Netanyahu peste noapte? Nu este o declarație diplomatică atentă, ci una furioasă.”
Starmer a declarat că obiectivul principal al guvernului este „introducerea de ajutoare în Gaza și eliberarea ostaticilor” și și-a exprimat îngrijorarea că ideea unei soluții cu două state „se estompează și pare mai departe ca niciodată.”
Premierul a cerut ca „cel puțin 500 de camioane să intre zilnic în Gaza” pentru a livra ajutoare umanitare și a subliniat că Regatul Unit și aliații săi fac eforturi prin transport aerian și rutier pentru a sprijini populația palestiniană.
În paralel, la conferința ONU de la New York, lideri internaționali au exprimat „sprijin neclintit” pentru o soluție bazată pe coexistența a două state. Declarația de la New York propune un plan în etape pentru încheierea conflictului, cu obiectivul formării unui stat palestinian independent și demilitarizat, care să trăiască în pace alături de Israel și să fie integrat în regiunea Orientului Mijlociu.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie va recunoaște statul Palestina în septembrie dacă Israelul nu ia „măsuri substanțiale” pentru a pune capăt crizei din Gaza, subliniază premierul Keir Starmer
Premierul britanic Keir Starmer s-a angajat să recunoască statul palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, a anunțat Downing Street marți, informează Politico Europe.
Prim-ministrul britanic a declarat într-o ședință specială a cabinetului său că „acum este momentul potrivit pentru a avansa această poziție” din cauza înrăutățirii situației umanitare din Gaza și a perspectivelor tot mai scăzute ale unui proces de pace. Guvernul israelian a respins rapid această mișcare ca fiind o „recompensă pentru Hamas”, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut apel la „conciliere”.
Însă Starmer a promis că Regatul Unit va recunoaște statul palestinian în septembrie dacă guvernul israelian nu ia „măsuri substanțiale” pentru a pune capăt crizei din Gaza și nu se angajează într-un proces de pace pe termen lung care să asigure o soluție cu două state.
Premierul britanic a reiterat că Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii care mai sunt în captivitate, să accepte că nu va juca vreun rol în guvernarea gaza și să se dezarmeze.
Având în vedere că procesul de pace este „amenințat”, am decis că „acum este momentul să acționăm”, a sublinait Starmer. El a făcut referire la „un eșec catastrofal” în furnizarea de ajutoare. „Vedem bebeluși înfometați, copii prea slabi pentru a sta în picioare, imagini care vor rămâne cu noi toată viața”, a adăugat prim-ministrul britanic.
Luând cuvântul în cadrul unei conferințe ONU la New York, ministrul de externe David Lammy a declarat că Marea Britanie poartă o „povară specială de responsabilitate de a sprijini o soluție cu două state” datorită rolului său istoric în regiune.
Având „mâna istoriei pe umăr”, Regatul Unit intenționează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, a transmis Lammy, declarația sa fiind primită cu aplauze.
Această mișcarea marchează o schimbare semnificativă a poziției britanice față de acest dosar, după săptămâni în care, în presă, au circulat imagini cu oameni înfometați în Gaza.
Nu este încă limpede dacă anunțul lui Starmer este doar preambulul unei decizii menite să îi liniștească pe aliații internaționali care sunt hotărâți să facă pași în direcția recunoașterii statului palestinian, precum Franța, sau reprezintă un gest care îl va nemulțumi pe președintele american Donald Trump, care și-a exprimat opoziția față de acest pas.
Ministrul francez de externe, Jean Noel Barrot, a declarat la aceeași conferință a ONU de la New York că „foile de parcurs către recunoaștere” nu sunt suficiente, iar condiții prealabile precum dezarmarea Hamas „înseamnă să te lași în mâinile Hamas”.
Cu toate acestea, Barrot a postat în semn de susținere la scurt timp după anunțul lui Starmer pe rețelele de socializare: „Împreună, prin această decizie crucială și eforturile noastre combinate, rupem ciclul nesfârșit al violenței și redeschidem perspectiva păcii în regiune. O idee justă și clară, nimic și nimeni nu îi poate rezista.”
Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.
Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.
