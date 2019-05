O stradă din Los Angeles a fost redenumită în ”Bulevardul Obama”, în onoarea primului președinte afro-american al SUA: Este un reminder că niciun vis nu este prea mare

Strada Rodeo (Rodeo Road), aflată în sud-vestul orașului Los Angeles, a fost redenumită ”Bulevardul Obama, în onoarea primului președinte american afro-american, anunță CNN.

Locația are o încărcătură simbolică. La 20 februarie 2007, Barack Obama a susţinut primul său miting de campanie pentru cursa prezidențială în parcul aflat în apropierea Rodeo Road, devenind primul candidat de culoare din istoria Statelor Unite ale Americii care a câştigat alegerile prezidenţiale.

”Pentru fiecare copil care va merge pe această stradă și va vedea numele primului președinte de culoare al țării noastre, acest bulevard va servi ca un memento că orice obiectiv poate fi atins și că niciun vis nu este prea mare”, a scris preşedintele Consiliului orăşenesc, Herb Wesson, pe Twitter.

It’s official – Rodeo Rd. is now #ObamaBlvd. For every child who will drive down this street and see the name of the first Black President of our country, this boulevard will serve as a physical reminder that no goal is out of reach and that no dream is too big. pic.twitter.com/uxVvc9wipZ

— L.A. City Council President Herb Wesson (@HerbJWesson) May 5, 2019