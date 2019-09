O stradă din Paris va purta numele Reginei Maria, în semn de omagiu la 100 de ani de la Conferința de Pace ce a urmat Primului Război Mondial

Trevor Mallard este președintele Parlamentului din Noua Zeelandă, care a făcut un gest mai puțin obișnuit și a ajuns imediat viral pe internet. Acesta fost surprins de fotoreporteri în timp ce hrănea cu biberonul bebeluşul unui coleg ocupat cu o şedinţă.

”În mod normal, scaunul de președinte este folosit doar de funcționarii care au avut această funcție, dar astăzi un VIP mi s-a alăturat”, a scris acesta pe Twitter.

Trevor Mallard i-a felicitat pe părinții bebelușului: ” Tamati Coffey și Tim Coffey pentru cel mai nou membru al familiei voastre.”

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019