O tehnologie dezvoltată în România ajută Armata SUA să intercepteze drone în Orientul Mijlociu

O tehnologie dezvoltată în România face acum parte din sistemele operaționale anti-dronă ale armatei Statelor Unite în Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Ambasada României la Washington, într-o postare pe Facebook.

United States Central Command (CENTCOM) a confirmat că platforma anti-dronă EAGLS (Electronic Advanced Ground Launcher System) este utilizată operațional din 19 ianuarie, folosind inteligență artificială avansată dezvoltată de compania românească OVES Enterprise.

Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analiza și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțe susținute de Iran în regiune.

Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea și neutralizarea mai rapidă a amenințărilor aeriene.

“Această evoluție evidențiază rolul tot mai important al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare ale aliaților, demonstrând modul în care inovațiile dezvoltate în România pot contribui la gestionarea unor provocări complexe de securitate alături de parteneri internaționali”, mai transmite misiunea diplomatică.

Sprijinul României pentru SUA este concretizat și prin faptul că Parlamentul a aprobat miercuri, după avizul CSAT, scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Aproximativ 400–500 de militari americani, împreună cu sisteme de monitorizare și comunicații satelitare, drone și aeronave de realimentare în aer, ar urma să fie dislocați temporar în România, la Baza Aeriană Câmpia Turzii și Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, în cadrul cooperării militare dintre București și Washington, în contextul tensiunilor de securitate generate de criza din Orientul Mijlociu, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării condus de președintele Nicușor Dan a analizat miercuri solicitarea Statelor Unite de a amplasa pe teritoriul țării noastre echipamente și forțe militare.

Dislocarea care ar urma să aibă loc la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu și la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii este prevăzută pentru o perioadă inițială de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii printr-o nouă decizie a Consiliul Suprem de Apărare a Țării, au declarat sursele citate.

La Baza Aeriană de la Câmpia Turzii ar urma să fie amplasate sistemele de observație și de culegere de informații, inclusiv drone, precum și aeronavele de realimentare în aer, în timp ce restul capabilităților ar urma să fie dislocate la Mihail Kogălniceanu.

Primele care ar putea ajunge în România sunt avioanele de realimentare, au mai punctat sursele.

Potrivit surselor citate de CaleaEuropeană.ro, toate aceste echipamente vor fi însoțite de militarii necesari operării lor, efectivele estimate fiind de aproximativ 400–500 de militari americani.