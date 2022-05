”O UE puternică este în interesul SUA”, a subliniat Joe Biden în întâlnirea cu Mario Draghi. Cei doi lideri s-au angajat să continue colaborarea pentru asigurarea securității energetice

Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, s-a întâlnit marți cu premierul Bulgariei, Kiril Petkov, iar cu acest prilej, vicepreședintele și-a exprimat aprecierea pentru „alianța puternică și prietenia călduroasă” dintre Statele Unite și Bulgaria, informează comunicatul oficial.

Kamala Harris i-a mulțumit prim-ministrului pentru sprijinul pe care Bulgaria l-a acordat Ucrainei și a afirmat solidaritatea Statelor Unite în fața ultimei încercări a Rusiei de a folosi energia ca o „armă”.

Cei doi au căzut de acord asupra necesității de a consolida reziliența europeană prin diversificarea în continuare a surselor de aprovizionare cu energie în afara Rusiei și asupra importanței continuării unei apărări și descurajări puternice de-a lungul flancului estic al NATO.

„A fost minunat să îl primesc astăzi pe prim-ministrul bulgar Kiril Petkov la Casa Albă. Statele Unite rămân recunoscătoare pentru alianța puternică și prietenia călduroasă dintre cele două țări”, a scris Kamala Harris, pe Twitter.

It was wonderful to welcome Bulgarian Prime Minister @KirilPetkov to the White House today. The United States remains grateful for the strong alliance and warm friendship between our two countries. pic.twitter.com/VnexkriA2e

„Onorat să mă întâlnesc vicepreședintele Kamala Harris astăzi. Am reafirmat parteneriatul puternic dintre Bulgaria și Statele Unite și am discutat despre angajamentul nostru de a diversifica aprovizionarea cu energie. Aștept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape pentru a consolida în continuare parteneriatul strategic dintre Bulgaria și SUA”, a transmis premierul bulgar.

Honoured to meet @VP Kamala Harris today.

We reaffirmed strong partnership between Bulgaria and the United States and discussed our commitment to diversify energy supply.

I look forward to working closely together to further enhance the strategic partnership between 🇧🇬 & 🇺🇸. pic.twitter.com/B9DZYgwXYJ

— Kiril Petkov (@KirilPetkov) May 11, 2022