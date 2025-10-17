O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, joi,, la Bruxelles, la sesiunea de lucru „Dincolo de granițe o Uniune Europeană cu 35 de membri”, din cadrul conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, context în care a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, la sesiune au mai participat, în calitate de vorbitori principali, președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, și viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Ediția din acest an a conferinței State of Europe, desfășurată la împlinirea a 100 de ani de la nașterea fostului președinte al Comisiei Europene Jacques Delors (1925-2023) și dedicată memoriei acestuia, reunește în capitala Regatului Belgiei peste 200 de participanți, inclusiv personalități publice europene, din peste 40 de țări.

Sesiunea de lucru la care a participat ministrul Oana Țoiu a vizat un schimb de idei constructiv și aplicat asupra viitorului politicii de extindere a Uniunii Europene, urmărind explorarea posibilităților în care aceasta ar putea transforma o provocare geopolitică într-o oportunitate pentru aprofundarea integrării, care să permită funcționarea efectivă a Uniunii extinse, cu peste 30 de state membre.

În intervenția sa, ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest. Totodată, a evidențiat caracterul meritocratic al procesului și a subliniat importanța asigurării sprijinului opiniei publice pentru extinderea Uniunii, în contextul în care societățile europene se confruntă cu un război hibrid intens, alimentat de campanii de dezinformare și ingerințe externe.

Ministrul afacerilor externe a menționat faptul că o Uniune extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant în plan extern și o construcție mai sigură, mai reziliență și mai bine adaptată provocărilor viitorului în plan intern.

Cu trimitere la Republica Moldova, ministrul Oana Țoiu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie a.c. a reflectat alegerea pro-europeană fermă a cetățenilor și încrederea că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Demnitarul român a felicitat Republica Moldova și Muntenegru pentru progresele semnificative obținute în pregătirea pentru aderare, precum și pentru pașii realizați în procesul de integrare graduală, cele două țări devenind recent parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA).

În context, a transmis celor două țări, care reprezintă, simbolic, cele două dimensiuni geografice pe care avansează în prezent procesul de extindere, deschiderea și disponibilitatea României de a continua să furnizeze expertiza de care dispune în domeniul integrării europene.