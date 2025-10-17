ROMÂNIA
O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, joi,, la Bruxelles, la sesiunea de lucru „Dincolo de granițe o Uniune Europeană cu 35 de membri”, din cadrul conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, context în care a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, la sesiune au mai participat, în calitate de vorbitori principali, președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, și viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
Ediția din acest an a conferinței State of Europe, desfășurată la împlinirea a 100 de ani de la nașterea fostului președinte al Comisiei Europene Jacques Delors (1925-2023) și dedicată memoriei acestuia, reunește în capitala Regatului Belgiei peste 200 de participanți, inclusiv personalități publice europene, din peste 40 de țări.
Sesiunea de lucru la care a participat ministrul Oana Țoiu a vizat un schimb de idei constructiv și aplicat asupra viitorului politicii de extindere a Uniunii Europene, urmărind explorarea posibilităților în care aceasta ar putea transforma o provocare geopolitică într-o oportunitate pentru aprofundarea integrării, care să permită funcționarea efectivă a Uniunii extinse, cu peste 30 de state membre.
În intervenția sa, ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest. Totodată, a evidențiat caracterul meritocratic al procesului și a subliniat importanța asigurării sprijinului opiniei publice pentru extinderea Uniunii, în contextul în care societățile europene se confruntă cu un război hibrid intens, alimentat de campanii de dezinformare și ingerințe externe.
Ministrul afacerilor externe a menționat faptul că o Uniune extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant în plan extern și o construcție mai sigură, mai reziliență și mai bine adaptată provocărilor viitorului în plan intern.
Cu trimitere la Republica Moldova, ministrul Oana Țoiu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie a.c. a reflectat alegerea pro-europeană fermă a cetățenilor și încrederea că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Demnitarul român a felicitat Republica Moldova și Muntenegru pentru progresele semnificative obținute în pregătirea pentru aderare, precum și pentru pașii realizați în procesul de integrare graduală, cele două țări devenind recent parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA).
În context, a transmis celor două țări, care reprezintă, simbolic, cele două dimensiuni geografice pe care avansează în prezent procesul de extindere, deschiderea și disponibilitatea României de a continua să furnizeze expertiza de care dispune în domeniul integrării europene.
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
O serie de ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România, au semnat, vineri, o Declarație comună , prin care își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și violența sexuală.
„Violența împotriva femeilor și fetelor este o criză globală care transcende granițele, culturile și societățile. Conform datelor internaționale, una din trei femei din întreaga lume este victima violenței fizice sau sexuale în cursul vieții (OMS, 2021). Femicidele, căsătoriile forțate, hărțuirea sexuală și alte forme de violență bazată pe gen reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului care subminează pacea, securitatea și dezvoltarea. Prevenirea unor astfel de acte nu este doar o obligație morală, ci și o responsabilitate juridică și politică a tuturor statelor, astfel cum este recunoscută de instrumentele internaționale, inclusiv Convenția de la Istanbul și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Solidaritatea cu învingătoarele violenței de gen trebuie să se traducă în acțiuni concrete. Femeile și fetele de pretutindeni au dreptul să trăiască în siguranță, să-și urmeze aspirațiile fără teamă și să se bucure de o viață marcată de demnitate și egalitate. Este responsabilitatea statelor să garanteze această protecție prin legi eficiente, acces echitabil la justiție și servicii de sprijin solide.
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat la 14 mai 2024 o nouă legislație privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Directiva (UE) 2024/1385). UE dispune acum de prima lege care combate în mod eficient violența împotriva femeilor și violența domestică, iar statele membre au la dispoziție trei ani de la adoptare pentru a o transpune în legislația națională. Directiva incriminează la nivelul UE anumite forme de violență împotriva femeilor offline și online și impune statelor membre să pună în aplicare măsuri solide de prevenire, măsuri de îmbunătățire a protecției și sprijinului acordat victimelor, măsuri de facilitare a accesului acestora la justiție, precum și măsuri de coordonare și cooperare între autorități. Protejarea femeilor și a fetelor împotriva violenței este esențială pentru respectarea drepturilor universale ale omului și pentru construirea unor societăți democratice incluzive, reziliente și puternice. Din această perspectivă, salutăm toate eforturile depuse pentru combaterea acestui fenomen în România, inclusiv comisia parlamentară mixtă specializată, precum și adoptarea declarației comune „România fără violență domestică” de către Parlamentul României.
Recunoaștem importanța inițiativelor conduse de societatea civilă, precum marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, care va avea loc la București și în alte orașe pe 19 octombrie 2025. Marșul din acest an se va concentra pe prevenirea femicidelor. Această inițiativă subliniază nevoia urgentă de schimbare sistemică și responsabilitate. Vocile învingătoarelor violenței de gen trebuie ascultate, crezute și susținute cu demnitate și respect. Statele au responsabilitatea de a se asigura că învingătoarele nu sunt reduse la tăcere sau retraumatizate, ci, dimpotrivă, sunt împuternicite să-și revendice drepturile și locul în societate.
Oprirea violenței împotriva femeilor necesită acțiuni colective: din partea guvernelor, instituțiilor, comunităților și indivizilor deopotrivă. Solidaritatea noastră este alături de fiecare femeie și fată care a suferit violență. Împreună, trebuie să lucrăm pentru o lume în care femeile și fetele pot trăi în siguranță, egalitate și libertate”, transmit în declarație semnatarii.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru eradicarea sărăciei, Comisia Europeană a lansat un nou sondaj online prin care invită copiii, tinerii, părinții și tutorii din întreaga Uniune Europeană să își exprime opiniile cu privire la Garanția europeană pentru copii, o inițiativă menită să asigure acces egal la servicii esențiale pentru toți copiii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială.
Sondajul, deschis până la 8 decembrie 2025, este realizat prin intermediul Platformei UE pentru participarea copiilor și face parte din efortul Comisiei Europene de a înțelege mai bine nevoile reale ale celor afectați. Rezultatele vor contribui la identificarea domeniilor care necesită îmbunătățiri, la definirea strategiilor de incluziune și la integrarea mai activă a vocii copiilor în procesul de elaborarea a politicilor publice europene.
Potrivit Comisiei Europene, feedback-ul colectat va fi utilizat și în cadrul viitoarei strategii europene de combatere a sărăciei, pentru care consultarea publică este deschisă până la 24 octombrie 2025.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi și competențe sociale, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a subliniat importanța implicării directe a copiilor în acest demers: „Fiecare copil merită un start echitabil în viață. Cu toate acestea, unul din patru copii din Europa se confruntă cu sărăcia sau excluziunea socială. De la lansarea Garanției europene pentru copii în 2021, am înregistrat progrese, dar trebuie să facem mai mult. UE contribuie deja în mod concret la scoaterea copiilor din sărăcie. Fondul social european plus oferă un sprijin esențial copiilor aflați în sărăcie, de exemplu prin programe de alimentație școlară, educație și îngrijire în perioada preșcolară. Este esențial să ascultăm direct părerile copiilor și tinerilor pentru a ne ajuta să consolidăm Garanția pentru copii, astfel încât să ne asigurăm că niciun copil din Europa nu este lăsat în urmă.”
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri la Washington cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente, la doar câteva zile dupǎ confirmarea sa oficială în funcție.
Într-un mesaj pe facebook, Nazare a precizat că tema principală a întâlnirii, pe care a calificat-o „drept productivă”, a fost identificarea de „proiecte comune de investiții” și modalități prin care România poate atrage capital american. El l-a invitat pe Ben Black la București pentru a continua dialogul și a avansa potențiale parteneriate.
„Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România şi l-am invitat pe Ben la Bucureşti, pentru a extinde acest dialog”, a scris ministrul.
Citiți și România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice
Întâlnirea face parte din agenda delegației Ministerului Finanțelor pe durata Reuniunii Anuale a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025), pe care Nazare o conduce la Washington D.C. Oficialul menționează că programul include sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, toate având scopul consolidării relațiilor cu partenerii internaționali și prezentării perspectivelor economice ale României.
„Continuăm, prin întrevederile din aceste zile de la Washington, să deschidem noi căi de dialog și noi oportunități pentru consolidarea relației economice cu Statele Unite”, a adăugat Nazare în postare.
