“O zi care va rămâne în istoria UE”: Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord privind Pactul pentru migrație și azil, înțelegere-cheie pentru extinderea Schengen cu România și Bulgaria

Consiliul Uniunii Europene, prezidat de Spania, și Parlamentul European au ajuns miercuri la un acord calificat drept “istoric” de președinta Comisiei Europene privind Pactul pentru migrația și azilul, o înțelegere considerată crucială pentru viitorul UE și importantă pentru alte dosare precum extinderea spațiului Schengen cu România și cu Bulgaria, având în vedere opoziția Austriei în acest sens.

“Salut acordul istoric privind Pactul privind migrația și azilul. Felicitări Parlamentului European și Consiliului pentru că au convenit asupra acestei propuneri-reper a acestui mandat. Mulțumesc lui Margaritis Schinas (n.r. – vicepreședinte al Comisiei Europene) și Ylvei Johansson (n.r. – comisar european pentru afaceri interne) pentru eforturile lor neobosite”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

I welcome the historic agreement on the Pact on Migration and Asylum

Congratulations to the European Parliament and Council for agreeing on this landmark proposal of this mandate.

I thank @MargSchinas and @YlvaJohansson for their tireless efforts ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2023