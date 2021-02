“O zi istorică pentru Europa”: Parlamentul European și Consiliul UE au semnat Mecanismul de redresare și reziliență din care România va putea accesa 30,44 miliarde de euro

Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi regulamentul de instituire a instrumentului de recuperare și reziliență, care se află în centrul planului de redresare Next Generation EU, marcând ultima etapă de aprobare după votul dat miercuri de Parlamentul European asupra Mecanismului de redresare și reziliență de 672,5 miliarde de euro și din care România va avea la dispoziție 30,44 miliarde de euro. Vineri, prim-ministrul Portugaliei, țara care asigură președinția Consiliului UE, președintele Parlamentului European, David Sassoli, au semnat acordul acestui fond istoric.

I just signed the Recovery and Resilience Facility, approved by the @Europarl_EN this week. This is a key regulation to overcome this crisis.

The European Union does not stand still, delivering real measures for its citizens and businesses. #RRF pic.twitter.com/psuv3G6Rto

— David Sassoli (@EP_President) February 12, 2021