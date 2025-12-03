COMISIA EUROPEANA
“O zi istorică pentru UE”. Suntem în “zorii erei independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, afirmă Ursula von der Leyen după acordul de eliminare a importului de gaze rusești până în 2027
Uniunea Europeană a făcut marți pasul decisiv către eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027, după ce negociatorii instituțiilor europene au ajuns la un acord provizoriu în miez de noapte asupra propunerii Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a salutat în termeni puternici momentul, numindu-l unul „istoric” pentru Uniune și pentru securitatea sa energetică.
Ursula von der Leyen a afirmat că, odată cu acest acord, Europa intră într-o nouă etapă strategică.
„Astăzi este o zi istorică pentru Uniunea noastră. Noaptea trecută, am ajuns la un acord provizoriu privind propunerea Comisiei de a elimina complet combustibilii fosili ruși. Întoarcem acea pagină. O întoarcem pentru totdeauna. Aceștia sunt zorii unei noi ere. Era independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, a spus ea, într-o declarație susținută la sediul Comisiei.
It’s decided.
Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all.
Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025
În mesajul său, ea a subliniat magnitudinea schimbării produse în doar câțiva ani, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, dependența energetică față de Moscova a fost redusă drastic cu ajutorul planului RePowerEU.
„Astăzi, importurile de gaze rusești – LNG și pe conductă – au scăzut de la 45% la 13%, importurile de cărbune de la 51% la zero, iar importurile de țiței de la 26% la 2%”, a adăugat ea.
Președinta Comisiei Europene a insistat că succesul acestei transformări a fost posibil datorită unității politice europene și a investițiilor rapide în infrastructura energetică.
„Am știut întotdeauna că putem reuși. Cu unitate, cu hotărâre și bazându-ne pe munca extraordinară din ultimii trei ani”, a continuat aceasta.
În același timp, ea a subliniat că reducerea dependenței de combustibilii fosili ruși a avut și un impact direct asupra capacității Rusiei de a finanța războiul.
„La începutul războiului plăteam Rusiei 12 miliarde de euro pe lună pentru combustibili fosili – acum am ajuns la 1,5 miliarde EUR pe lună, încă prea mult, și ne propunem să ajungem la zero”, a mai punctat șefa Comisiei.
Ursula von der Leyen a transmis și un mesaj privind solidaritatea continuă a UE cu Ucraina, evocând asistența oferită pentru menținerea funcționării sistemului energetic ucrainean. „Iarnă după iarnă, Europa a ajutat la menținerea luminilor aprinse”, a subliniat aceasta.
Acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliul UE deschide calea către adoptarea oficială a noilor reguli energetice, care vor consacra juridic obiectivul UE de a deveni independentă de energia rusească până în 2027.
Stephane Séjourné a discutat cu reprezentanții din sectorul construcțiilor despre provocările și soluțiile din domeniu: Este al treilea ecosistem industrial ca mărime, fiind esențial pentru prosperitatea Europei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Stephane Séjourné a găzduit principalii actori din lanțul valoric al construcțiilor pentru a discuta despre obstacolele și provocările care afectează competitivitatea și productivitatea sectorului, precum și despre posibile soluții pentru a le aborda.
Participanții au identificat obstacolele care stau în calea unei piețe interne a UE mai integrate pentru serviciile de construcții și impactul normelor de autorizare asupra competitivității ca factori-cheie care împiedică funcționarea ecosistemului.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceștia au discutat posibile soluții, cum ar fi simplificarea procedurilor de autorizare a construcțiilor, schimbul de bune practici în materie de digitalizare și adoptarea de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea de noi piețe și o mai mare circularitate.
Problemele discutate se vor regăsi în viitoarea Strategie europeană pentru construcția de locuințe, care va viza îmbunătățirea competitivității, productivității și inovării în acest sector în întreaga Europă, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de siguranță și durabilitate.
Cei 15 participanți au reprezentat, printre altele, antreprenori, producători de produse pentru construcții, producători de construcții offsite, dezvoltatori, companii din sectorul serviciilor de construcții, proprietari de imobile, întreprinderi mici și mijlocii din sectorul construcțiilor și sindicate.
„Construcțiile reprezintă al treilea ecosistem industrial ca mărime din Europa. Acesta cuprinde 6,6 milioane de întreprinderi – dintre care peste 99 % sunt IMM-uri – și asigură locuri de muncă pentru peste 27 de milioane de persoane. Datorită impactului său amplu, acest sector este esențial pentru prosperitatea Europei, ceea ce face indispensabilă existența unui ecosistem european al construcțiilor competitiv și productiv. Dialogul de astăzi a contribuit la identificarea atât a provocărilor, cât și a soluțiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Séjourné.
Dialogurile privind punerea în aplicare fac parte din angajamentul Comisiei de a solicita feedback din partea părților interesate pentru punerea în aplicare și simplificarea politicilor UE.
După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare și simplificarea pentru mandatul 2024-2029, toți membrii Colegiului comisarilor trebuie să organizeze astfel de dialoguri în fiecare an.
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera într-o lume „mult mai conflictuală pe plan economic”, în care „unii dintre concurenții noștri sunt gata să utilizeze orice mijloace pentru a obține un avantaj”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în cadrul unui mesaj video transmis la Plenara Conferinței comisiilor pentru afaceri europene a parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC).
Aceasta a evidențiat provocările comune cu care se confruntă Europa și cum acestea pot fi depășite doar prin eforturi comune.
„După cum știm, amenințarea la adresa Europei este mult mai aproape decât linia frontului din Ucraina. Cablurile submarine din Marea Baltică au fost sabotate. Spațiul aerian al Europei a fost încălcat de avioane de vânătoare rusești. Și în apropierea locului în care vă aflați, zborurile de la aeroportul din Copenhaga au fost blocate de drone. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple. Niciunul dintre acestea nu este un accident. Sunt încercări deliberate de a intimida cetățenii europeni și de a submina hotărârea noastră în privința Ucrainei. Dar nu vor avea succes. Împreună, Europa răspunde cu rapiditate și ambiție. Facem progrese semnificative în construirea unei adevărate uniuni de apărare. Și investim masiv în industria noastră de apărare. Cu 800 de miliarde de euro mobilizate – cea mai mare investiție în apărare din istoria Uniunii noastre. Și acest lucru este posibil deoarece liderii din întreaga Europă înțeleg urgența și gravitatea amenințărilor la adresa securității noastre. De exemplu, sub conducerea prim-ministrului Mette Frederiksen, Danemarca a trimis avioane de vânătoare și alte echipamente vitale în Ucraina. Danemarca a aderat pe deplin la Foaia de parcurs a Europei privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030. Putem observa această dinamică în întreaga Europă și în solidaritatea pe care o construiți. De la țările baltice până la Marea Mediterană, parlamentele voastre colaborează pe teme care vizează de la securitate la energie. Pentru că știți că, lucrând împreună, suntem mai puternici, și-a exprimat convingerea Ursula von der Leyen.
Pentru ca Europa să-și poată folosi adevăratul potențial, trebuie să elimine principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri.
Una dintre principalele bariere din calea competitivității europene o reprezintă prețurile ridicate la energie.
„Știm că acestea sunt determinate de dependența noastră de combustibilii fosili importați, în timp ce energia nucleară și energiile regenerabile sunt cele care reduc prețurile. Deoarece sunt mai ieftine și sunt produse la nivel local, acestea consolidează independența noastră energetică și creează locuri de muncă de calitate aici, în Europa. Așadar, energia curată nu este problema, ci soluția. Însă, pentru ca familiile și industriile din întreaga Europă să simtă acest beneficiu, trebuie să construim și infrastructura necesară pentru a ne îndeplini ambițiile. Energia solară, eoliană și geotermală se dezvoltă mai rapid ca niciodată. Dar avem nevoie de sisteme care să poată capta energia atunci când aceasta este abundentă și să o stocheze pentru momentele în care este necesară. De aceea, Europa investește nu numai în noile surse de energie cu emisii reduse de carbon, ci și în rețelele și sistemele de stocare care le fac fiabile pentru toți. După cum se subliniază în raportul Draghi, competitivitatea depinde de investiții și de amploare, aici, în Europa”, a detaliat von der Leyen.
Ea mai punctat nevoia inovării și crearea unei adevărat piețe unice, motiv pentru care Comisia Europeană a lansat mai multe inițiative: „Alegeți Europa”, Fondul de extindere, strategia „AI First” și un al 28-lea regim juridic pentru întreprinderile inovatoare.
„Toți vrem să trăim într-o Europă sigură, prosperă și stabilă. Și să transmitem această realitate copiilor și nepoților noștri. Munca esențială pe care o faceți pentru a realiza acest lucru este pentru cetățenii de astăzi și de mâine”, a conchis Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană: Politicile UE de reducere a poluării aerului funcționează, dar unele state riscă să rateze țintele pentru 2030
Uniunea Europeană a reușit să reducă semnificativ poluarea aerului în ultimele două decenii, însă o parte dintre statele membre nu sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor până în 2030, arată evaluarea Directivei privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor (NEC), publicată astăzi de Comisia Europeană.
Prezentând concluziile la Forumul privind Aerul Curat, desfășurat la Bonn, comisara pentru Mediu, Reziliență a Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, a subliniat beneficiile masive ale politicilor de combatere a poluării:
„A investi în aer curat înseamnă a investi în reziliență și competitivitate. Politicile de reducere a poluării au generat beneficii care depășesc cu mult costurile. Fiecare euro cheltuit pentru aer curat produce cel puțin de patru ori mai multe beneficii. Calitatea aerului s-a îmbunătățit constant în ultimele decenii, iar Uniunea Europeană este pe drumul cel bun pentru a reduce cu peste 55% impactul poluării asupra sănătății până în 2030, comparativ cu anul 2005.”
Emisiile scad constant, în timp ce economia crește
Evaluarea arată că emisiile celor cinci poluanți principali (dioxid de sulf, particule fine PM2.5, oxizi de azot, compuși organici volatili non-metanici și amoniac) au scăzut constant în ultimii ani, chiar în condițiile unei economii europene în creștere. Este un semn clar de „decuplare” între activitatea economică și poluare.
Cele mai semnificative reduceri au fost înregistrate la dioxidul de sulf (–85% față de 2005), în timp ce amoniacul a avut cele mai lente progrese (–17%). Până în 2023, statele membre îndepliniseră peste 90% dintre angajamentele de reducere a emisiilor, 19 dintre ele respectând obligațiile pentru toți poluanții.
Directiva NEC joacă un rol esențial în acest progres, deoarece impune limite naționale, oferind în același timp statelor flexibilitatea de a decide ce politici și măsuri se potrivesc cel mai bine contextului lor intern.
Comisia estimează că beneficiile nete ale politicilor pentru aer curat se ridică la cel puțin 372 miliarde de euro în perioada 2016–2025 — de patru ori mai mult decât costurile implementării lor.
Provocări persistente: opt state sunt deja în neconformitate
Deși tendința este pozitivă, Comisia avertizează că opt state membre nu au respectat toate angajamentele pentru anul 2020 și că unele riscă să rateze obiectivele pentru 2030. Pentru respectarea obligațiilor va fi nevoie de eforturi suplimentare și de coordonare strânsă între domeniile politicilor de mediu, transport, energie și agricultură.
Raportul publicat concomitent de Agenția Europeană de Mediu arată că 95% dintre locuitorii marilor orașe sunt expuși unor niveluri ale poluării peste recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Doar în anul 2023, expunerea la PM2.5 a provocat 182.000 de decese premature, cu 57% mai puține decât în 2005, dar în continuare îngrijorător de multe.
În vigoare din 2016, Directiva stabilește ținte de reducere a emisiilor pentru fiecare stat membru, monitorizează progresul și impune elaborarea unor planuri naționale de acțiune. Obiectivul ei este reducerea coordonată și eficientă a poluării aerului, în beneficiul sănătății populației, al ecosistemelor și al calității vieții în întreaga Uniune.
