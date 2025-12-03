“O zi istorică pentru UE”. Suntem în “zorii erei independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, afirmă Ursula von der Leyen după acordul de eliminare a importului de gaze rusești până în 2027

Uniunea Europeană a făcut marți pasul decisiv către eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027, după ce negociatorii instituțiilor europene au ajuns la un acord provizoriu în miez de noapte asupra propunerii Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a salutat în termeni puternici momentul, numindu-l unul „istoric” pentru Uniune și pentru securitatea sa energetică.

Ursula von der Leyen a afirmat că, odată cu acest acord, Europa intră într-o nouă etapă strategică.

„Astăzi este o zi istorică pentru Uniunea noastră. Noaptea trecută, am ajuns la un acord provizoriu privind propunerea Comisiei de a elimina complet combustibilii fosili ruși. Întoarcem acea pagină. O întoarcem pentru totdeauna. Aceștia sunt zorii unei noi ere. Era independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, a spus ea, într-o declarație susținută la sediul Comisiei.

It’s decided. Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all. Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025

În mesajul său, ea a subliniat magnitudinea schimbării produse în doar câțiva ani, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, dependența energetică față de Moscova a fost redusă drastic cu ajutorul planului RePowerEU.

„Astăzi, importurile de gaze rusești – LNG și pe conductă – au scăzut de la 45% la 13%, importurile de cărbune de la 51% la zero, iar importurile de țiței de la 26% la 2%”, a adăugat ea.

Președinta Comisiei Europene a insistat că succesul acestei transformări a fost posibil datorită unității politice europene și a investițiilor rapide în infrastructura energetică.

„Am știut întotdeauna că putem reuși. Cu unitate, cu hotărâre și bazându-ne pe munca extraordinară din ultimii trei ani”, a continuat aceasta.

În același timp, ea a subliniat că reducerea dependenței de combustibilii fosili ruși a avut și un impact direct asupra capacității Rusiei de a finanța războiul.

„La începutul războiului plăteam Rusiei 12 miliarde de euro pe lună pentru combustibili fosili – acum am ajuns la 1,5 miliarde EUR pe lună, încă prea mult, și ne propunem să ajungem la zero”, a mai punctat șefa Comisiei.

Ursula von der Leyen a transmis și un mesaj privind solidaritatea continuă a UE cu Ucraina, evocând asistența oferită pentru menținerea funcționării sistemului energetic ucrainean. „Iarnă după iarnă, Europa a ajutat la menținerea luminilor aprinse”, a subliniat aceasta.

Acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliul UE deschide calea către adoptarea oficială a noilor reguli energetice, care vor consacra juridic obiectivul UE de a deveni independentă de energia rusească până în 2027.