“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție” în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de apărare aeriană de nouă generație, relatează cotidianul Le Parisien.

Potrivit Palatului Élysée, acest acord, care se proiectează „pe un orizont de aproximativ zece ani”, prevede posibile contracte viitoare pentru „achiziția de către Ucraina a unor echipamente de apărare franceze” noi: „aproximativ 100 de Rafale, cu armamentul aferent”, precum și alte tipuri de armament, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generație aflat în curs de dezvoltare, sisteme radar și drone.

Președintele francez și-a întâmpinat omologul pe baza aeriană de la Villacoublay, unde mai mulți producători i-au prezentat liderului țării aflate în război cu Rusia din 2022 diversele lor echipamente.

EN DIRECT | Le Président @EmmanuelMacron accueille le Président Volodymyr Zelensky à la Base aérienne 107 de Villacoublay. https://t.co/IMXSsudKLy — Élysée (@Elysee) November 17, 2025

„O zi mare”, a scris Emmanuel Macron, pe rețeaua de socializare X, publicând o fotografie în care se afla alături de Zelenski.

„Un acord istoric”

Duminică, pe rețeaua X, Volodimir Zelenski vorbise despre „un acord istoric” care prevede „o consolidare semnificativă” a „aviației de luptă, apărării aeriene și altor echipamente de apărare” ale Kievului.

Potrivit președinției franceze, este vorba despre „punerea excelenței franceze în materie de industrie de armament în slujba apărării Ucrainei” și a „spațiului său aerian” în fața „agresiunii ruse”.

Franța a livrat deja avioane Mirage către Kiev, dar până acum nu fusese avută în vedere posibilitatea ca Ucraina să se doteze cu Rafale, vârful de lance al aviației de luptă franceze.

O nouă iarnă dificilă în Ucraina

Președintele ucrainean și-a reînnoit sâmbătă apelul pentru obținerea unui număr mai mare de sisteme de apărare aeriană, la o zi după noi atacuri ruse masive asupra țării sale. În noaptea de duminică spre luni, alte lovituri au ucis cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv, în estul Ucrainei, potrivit autorităților locale.

Aceasta a noua vizită a liderului ucrainean în Franța de la începutul invaziei ruse din februarie 2022 are loc într-un moment în care situația de pe front este complicată pentru țara sa, la începutul iernii. Și într-un context în care Ucraina este zguduită de un scandal de corupție ce a dus la demisia a doi miniștri și l-a obligat pe Volodimir Zelenski să ia măsuri împotriva uneia dintre persoanele sale apropiate.

„În privința chestiunilor legate de corupție, trebuie să fim extrem de vigilenți. Așa și suntem, mai ales în acest proces de aderare la Uniunea Europeană” început de Ucraina, a reamintit sâmbătă ministrul delegat pentru Europa, Benjamin Haddad, la postul LCI.

Ucraina a semnat luna trecută și o scrisoare de intenție prin care explorează un posibil acord privind avioane de luptă cu Suedia, amintește și Politico Europe.

Deși noile avioane reprezintă un potențial sprijin pentru Kiev, ele nu vor schimba semnificativ situația de pe câmpul de luptă pe termen scurt. Trupele ucrainene se află în defensivă, în timp ce forțele ruse își continuă înaintarea lentă pe linia frontului, lovind infrastructura energetică și orașele ucrainene cu atacuri aeriene și drone înainte de iarnă.

În vremuri normale, acordul privind Rafale ar reprezenta o victorie politică pentru Zelenski, însă președintele ucrainean se confruntă în continuare cu consecințele unui vast scandal de corupție, în care apropiați ai săi au fost acuzați că au urmărit obținerea unor comisioane de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic.

Zelenski a anunțat, la finalul săptămânii, o reorganizare a sectorului energetic al țării, promițând un audit complet și o nouă conducere pentru companiile de stat.