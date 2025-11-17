INTERNAȚIONAL
“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție” în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de apărare aeriană de nouă generație, relatează cotidianul Le Parisien.
Potrivit Palatului Élysée, acest acord, care se proiectează „pe un orizont de aproximativ zece ani”, prevede posibile contracte viitoare pentru „achiziția de către Ucraina a unor echipamente de apărare franceze” noi: „aproximativ 100 de Rafale, cu armamentul aferent”, precum și alte tipuri de armament, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generație aflat în curs de dezvoltare, sisteme radar și drone.
Președintele francez și-a întâmpinat omologul pe baza aeriană de la Villacoublay, unde mai mulți producători i-au prezentat liderului țării aflate în război cu Rusia din 2022 diversele lor echipamente.
EN DIRECT | Le Président @EmmanuelMacron accueille le Président Volodymyr Zelensky à la Base aérienne 107 de Villacoublay. https://t.co/IMXSsudKLy
— Élysée (@Elysee) November 17, 2025
„O zi mare”, a scris Emmanuel Macron, pe rețeaua de socializare X, publicând o fotografie în care se afla alături de Zelenski.
Grand jour.
Великий день. pic.twitter.com/YwfGV4d7Ii
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 17, 2025
„Un acord istoric”
Duminică, pe rețeaua X, Volodimir Zelenski vorbise despre „un acord istoric” care prevede „o consolidare semnificativă” a „aviației de luptă, apărării aeriene și altor echipamente de apărare” ale Kievului.
Potrivit președinției franceze, este vorba despre „punerea excelenței franceze în materie de industrie de armament în slujba apărării Ucrainei” și a „spațiului său aerian” în fața „agresiunii ruse”.
Franța a livrat deja avioane Mirage către Kiev, dar până acum nu fusese avută în vedere posibilitatea ca Ucraina să se doteze cu Rafale, vârful de lance al aviației de luptă franceze.
O nouă iarnă dificilă în Ucraina
Președintele ucrainean și-a reînnoit sâmbătă apelul pentru obținerea unui număr mai mare de sisteme de apărare aeriană, la o zi după noi atacuri ruse masive asupra țării sale. În noaptea de duminică spre luni, alte lovituri au ucis cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv, în estul Ucrainei, potrivit autorităților locale.
Aceasta a noua vizită a liderului ucrainean în Franța de la începutul invaziei ruse din februarie 2022 are loc într-un moment în care situația de pe front este complicată pentru țara sa, la începutul iernii. Și într-un context în care Ucraina este zguduită de un scandal de corupție ce a dus la demisia a doi miniștri și l-a obligat pe Volodimir Zelenski să ia măsuri împotriva uneia dintre persoanele sale apropiate.
„În privința chestiunilor legate de corupție, trebuie să fim extrem de vigilenți. Așa și suntem, mai ales în acest proces de aderare la Uniunea Europeană” început de Ucraina, a reamintit sâmbătă ministrul delegat pentru Europa, Benjamin Haddad, la postul LCI.
Ucraina a semnat luna trecută și o scrisoare de intenție prin care explorează un posibil acord privind avioane de luptă cu Suedia, amintește și Politico Europe.
Deși noile avioane reprezintă un potențial sprijin pentru Kiev, ele nu vor schimba semnificativ situația de pe câmpul de luptă pe termen scurt. Trupele ucrainene se află în defensivă, în timp ce forțele ruse își continuă înaintarea lentă pe linia frontului, lovind infrastructura energetică și orașele ucrainene cu atacuri aeriene și drone înainte de iarnă.
În noaptea de duminică spre luni, atacurile ruse au ucis cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv, în estul Ucrainei, potrivit autorităților locale.
În vremuri normale, acordul privind Rafale ar reprezenta o victorie politică pentru Zelenski, însă președintele ucrainean se confruntă în continuare cu consecințele unui vast scandal de corupție, în care apropiați ai săi au fost acuzați că au urmărit obținerea unor comisioane de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic.
Zelenski a anunțat, la finalul săptămânii, o reorganizare a sectorului energetic al țării, promițând un audit complet și o nouă conducere pentru companiile de stat.
NATO
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului.
Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la “Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030” și “Analiza Strategică a Apărării”.
Pe 26 noiembrie, președintele Nicușor Dan va prezenta documentul în plenul reunit al Parlamentului României, unde va fi supusă la vot.
Totodată, va fi dezbătut și raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România.
Pe ordinea de zi figurează și o evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026.
Nu în ultimul rând, va fi discutat și raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, conchide Palatul Cotroceni.
Citiți și
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
România intră într-o nouă etapă de definire a politicii sale de securitate și apărare națională cuprinsă în 40 de pagini și 117 paragrafe. Într-o conferință de presă de 107 minute, președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”. În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare statelor membre ale Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, menționând că acestea pot fi, de asemenea, combinate, potrivit documentului consultat luni de Reuters, scrie Agerpres.
„Am identificat trei opțiuni principale, respectiv finanțarea sprijinului de către statele membre prin granturi, un împrumut cu acoperire limitată finanțat de împrumuturi ale Uniunii Europene pe piețele financiare, sau un împrumut cu acoperire limitată legat de soldul disponibil al activelor imobilizate” ale Rusiei, a afirmat șefa executivului european.
Ea a precizat în scrisoare că variantele „nu se exclud reciproc”, ci „pot fi combinate sau succesive”.
În cadrul ultimului summit, liderii UE au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
Belgia, unde se află majoritatea activelor respective, și-a exprimat îngrijorare cu privire la intenția respectivă.
Oficialii UE avertizează că refuzul Belgiei de a sprijini un împrumutul pentru Ucraina ar putea determina Fondul Monetar Internațional să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev, ceea ce ar provoca o pierdere în lanț a încrederii în viabilitatea economică a țării afectate de război.
Șefii de stat sau de guvern din toate țările UE, cu excepția Ungariei, i-au cerut președintei von der Leyen să propună mai multe opțiuni.
Von der Leyen a atras atenția că „având în vedere urgența situației, complexitatea variabilă a opțiunilor și nevoia de a începe plățile în trimestrul al doilea din 2026, oricare opțiune selectată poate fi considerată tranzitorie și limitată în timp”.
De exemplu, fondurile nerambursabile din partea statelor membre și împrumuturile Uniunii pe piețele financiare „ar putea fi folosite ca soluții-punte” până la următorul buget pe termen lung al UE, care va intra în vigoare în 2028, putând constitui o garanție.
Ursula von der Leyen a insistat că este nevoie de o decizie rapidă, pentru a permite un acord privind finanțarea Ucrainei la următoarea reuniune a Consiliului European, în decembrie.
ROMÂNIA
”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României
ICI București va organiza luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului Senatul României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”.
Workshopul este dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice și cerințelor actuale ale NATO și se adresează companiilor din industria de apărare, integratorilor locali și asociațiilor de profil, oferind acestora un cadru de discuție asupra provocărilor și oportunităților generate de noile tehnologii.
Evenimentul va include intervenții și puncte de vedere din partea reprezentanților instituțiilor relevante, ai mediului academic și ai industriei, cu accent pe nevoile sectorului și direcțiile de evoluție la nivel european și euro-atlantic.
De asemenea, persoanele interesate să participe pot trimite un e-mail la events@ici.ro pentru înregistrare și detalii suplimentare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina
Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive”
Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior”
”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
- ROMÂNIA4 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică