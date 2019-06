”O zi mare pentru uniunea de apărare europeană”. Franța, Germania și Spania au semnat un acord – cadru pentru construirea unui avion ”invizibil” european până în 2040

Miniștrii Apărării ai Germaniei, Franței și Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de luptă european al viitorului, proiect etalon al apărării europene, prevăzut să devină operaţional în 2040, transmit AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei mai vocali avocați ai proiectului, a asistat luni, în cadrul salonului aeronautic deschis la Le Bourget, lângă Paris, la dezvelirea impunătoarei machete, la scară 1:1, a avionului aflat în centrul proiectului unui ”sistem de luptă aerian al viitorului” (SCAF).

Ministrul francez Florence Parly şi omologii săi german, Ursula Von der Leyen, şi spaniol, Margarita Robles, au semnat, la standul companiei Dassault, acordul-cadru care ”va structura relaţiile dintre cele trei ţări pentru proiectul SCAF”, destinat să înlocuiască aparatele actual Rafale şi Eurofighter la orizontul lui 2040.

Acordul-cadru se referă la organizarea şi structurile de management ale proiectului.

Ministrul german, citat de DPA, a descris evenimentul de luni drept ”o zi mare pentru uniunea de apărare europeană”.

#Reveal

Here is the jet fighter of the future!#SCAF #SafranBourget @SAFRAN pic.twitter.com/mQ0KqmLFwz

— Safran Aerosystems (@SafranAerosys) June 17, 2019