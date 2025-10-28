ROMÂNIA
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump”
Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații, a fost propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru poziția de vicepremier rămasă vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu, însă propunerea înaintată de șeful Executivului către președintele Nicușor Dan este întâmpinată cu critici de unul dintre co-liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Sorin Grindeanu, care solicită retragerea acestei propuneri.
Guvernul a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că “prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru” menționând că “această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.
Drept reacție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi “compromisă” relația cu Statele Unite ale Americii.
“Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marți, pe Facebook.
Potrivit liderului social-democrat, “un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent”.
“Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută și credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de așteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al domnului prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD și să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român”, a adăugat Sorin Grindeanu.
El a susținut că nu există jumătăți de măsură pe acest subiect și “PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.
ROMÂNIA
Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele”
România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit toate reformele anunțate, a declarat marți președintele Nicușor Dan, precizând că această evaluarea aparține comisarului european Valdis Dombrovskis.
Președintele Nicușor Dan l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, discuțiile axându-se pe situația fiscal-bugetară a României, pe procedura de deficit excesiv și pe implementarea reformelor asumate de Guvern.
„Am avut o discuție constructivă astăzi cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate și pentru implementare și simplificare”, a declarat șeful statului după întrevedere.
Președintele a subliniat că autoritățile de la București sunt pe deplin angajate în procesul de corectare a dezechilibrelor bugetare și de asigurare a stabilității economice.
„Am discutat în special despre situația fiscal-bugetară a României, despre procedura de deficit excesiv și reformele, și măsurile pe care Guvernul le ia. L-am asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme și de a avea stabilitatea politică și predictibilitatea necesare”, a continuat el.
Substantive discussions today at Cotroceni Palace with Valdis Dombrovskis @VDombrovskis, Commissioner for Economy and Productivity, and for Implementation and Simplification, on key economic and financial topics, with a special focus on Romania’s fiscal and budgetary situation.… pic.twitter.com/gMSsYEiqMP
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 28, 2025
Șeful statului a recunoscut că procesul de ajustare bugetară nu este lipsit de provocări.
„Este un parcurs complicat care are și costuri sociale și economice, însă sunt convins că vom redresa bugetul, vom reduce cheltuielile publice și economia noastră se va redresa”, a adăugat președintele.
Potrivit lui Nicușor Dan, oficialul european a apreciat progresele României în domeniul fiscal și a reafirmat sprijinul Comisiei Europene pentru eforturile țării noastre.
„Comisarul mi-a transmis că, în evaluarea sa, România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit toate reformele anunțate. M-a asigurat, de asemenea, că țara noastră are tot sprijinul Comisiei Europene în acest demers, dar și pentru a finaliza toate investițiile și proiectele din PNRR”, a mai adăugat șeful statului.
Președintele a reafirmat, la rândul său, angajamentul ferm al autorităților pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene.
„L-am asigurat că vom depune toate eforturile pentru a folosi în mod eficient aceste fonduri, astfel încât fiecare euro să fie valorificat în beneficiul României”, a conchis Nicușor Dan.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit marți și cu premierul Ilie Bolojan la sediul Guvernului și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026.
Bolojan a declarat, într-o conferința de presă comună cu Dombrovskis, că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană. La rândul său, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
ROMÂNIA
România rămâne ferm angajată pentru o pace justă și durabilă în baza soluției celor de stat, Israel și Palestina, îi transmite Oana Țoiu omologului israelian
Ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu, a avut marți o întrevedere cu omologul său din Statul Israel, Gideon Sa’ar, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia la București, iar cadrul convorbirilor, șefa diplomației române a salutat maturitatea relațiilor diplomatice dintre România și Statul Israel, reflectată în cooperarea în multiple domenii de interes pentru ambele state.
“Am avut un schimb deschis de opinii privind necesitatea dezarmării Hamas, a ajutorului umanitar și accesului la asistență medicală în Fâșia Gaza, precum și despre rolul comunității internaționale în sprijinirea încetării focului și a planului de pace al președintelui Trump. Prea multe familii au suferit enorm și, oricât de dificil ar fi acest moment, trebuie cu toții să contribuim la o pace durabilă și la un viitor în care niciun copil să nu se teamă pentru viața sa”, a declarat Oana Țoiu, citată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Statul român rămâne ferm angajat în construirea premiselor pentru o pace justă și durabilă, în baza soluției celor două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate.
Miniștrii român și israelian au explorat oportunitățile concrete de cooperare în domeniile comerț și investiții, agricultură, transporturi, apărare, educație și cultură.
Citiți și Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Totodată, ministrul Oana Țoiu a remarcat legăturile umane și culturale profunde între România și Israel, exprimând interesul României de a-și menține sprijinul față de comunitatea israelienilor originari din România, care aduc o contribuție valoroasă la dezvoltarea ambelor societăți, română și israeliană.
În egală măsură, a exprimat dorința fermă a României de a rămâne pe deplin angajată în eforturile de prevenire și combatere a antisemitismului.
Referindu-se la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ministrul Oana Țoiu a subliniat consensul la nivelul UE pentru continuarea sprijinirii autorităților de la Kiev și a prezentat contribuția multidimensionala a României în acest sens. A subliniat importanța respectării Cartei ONU, a dreptului internațional și a asigurării integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, pentru asigurarea unei păci juste și durabile.
POLITICĂ
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu ministrul efacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.
Prim-ministrul s-a referit la schimburile comerciale dintre cele două state, menționând intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.
Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură, amintind măsurile adoptate în acest sens la nivel național.
Conform sursei citate, situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump”
Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele”
România rămâne ferm angajată pentru o pace justă și durabilă în baza soluției celor de stat, Israel și Palestina, îi transmite Oana Țoiu omologului israelian
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia”
Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare
BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”
UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Trending
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- FONDURI EUROPENE6 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- SCHENGEN1 week ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- ROMÂNIA6 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI6 days ago
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar