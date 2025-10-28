Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump”

Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații, a fost propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru poziția de vicepremier rămasă vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu, însă propunerea înaintată de șeful Executivului către președintele Nicușor Dan este întâmpinată cu critici de unul dintre co-liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Sorin Grindeanu, care solicită retragerea acestei propuneri.

Guvernul a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că “prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru” menționând că “această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

Drept reacție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi “compromisă” relația cu Statele Unite ale Americii.

“Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marți, pe Facebook.

Potrivit liderului social-democrat, “un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent”.

“Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută și credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de așteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al domnului prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD și să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El a susținut că nu există jumătăți de măsură pe acest subiect și “PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.