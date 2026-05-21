Oana Țoiu a avut o discuție cu ministrul de Externe din Estonia despre reziliența NATO. Margus Tsahkna „a mulțumit României pentru contribuția la apărarea” țării sale

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut „o discuție foarte bună cu ministrul eston al Afacerilor Externe, Marius Tsahkna, despre reziliența NATO.”

Acesta din urmă a mulțumit României pentru „contribuția la apărarea Estoniei și pentru reacția promptă a avionului F-16 românesc din detașamentul de Poliție Aeriană în spațiul Baltic, staționat la Šiauliai, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian eston.”

Oana Țoiu i-a reconfirmat că „România este un aliat de încredere și am vorbit despre profesionalismul pilotului român Costel-Alexandru Pavelescu, un militar respectat atât acasă, cât și în misiunile internaționale.”

„Cooperarea continuă și pe linia apărării după ce miniștrii apărării din țările noastre au avut, la rândul lor, o discuție care confirmă parteneriatul strategic româno-eston pe dimensiunea de securitate. Profesionalismul aliaților, acțiunea rapidă, experiența comună în protejarea teritoriilor noastre și relațiile diplomatice care susțin acest nivel de încredere arată clar că apărarea colectivă a NATO funcționează. Aliații sunt pregătiți să apere fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a subliniat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

O dronă a fost doborâtă marți în Estonia de un avion de luptă F-16 românesc care participa la Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în Marea Baltică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat contribuția Forțelor Aeriene Române și rolul țării în consolidarea apărării pe flancul estic pe fondul faptului că un avion de luptă F-16 din dotarea ROAF, aflat în misiune în țările baltice.