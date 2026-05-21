Oana Țoiu a avut o discuție cu ministrul de Externe din Estonia despre reziliența NATO. Margus Tsahkna „a mulțumit României pentru contribuția la apărarea” țării sale

SECURITATENATO
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Oana Țoiu/ Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut „o discuție foarte bună cu ministrul eston al Afacerilor Externe, Marius Tsahkna, despre reziliența NATO.”

Acesta din urmă a mulțumit României pentru „contribuția la apărarea Estoniei și pentru reacția promptă a avionului F-16 românesc din detașamentul de Poliție Aeriană în spațiul Baltic, staționat la Šiauliai, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian eston.”

Oana Țoiu i-a reconfirmat că „România este un aliat de încredere și am vorbit despre profesionalismul pilotului român Costel-Alexandru Pavelescu, un militar respectat atât acasă, cât și în misiunile internaționale.”

„Cooperarea continuă și pe linia apărării după ce miniștrii apărării din țările noastre au avut, la rândul lor, o discuție care confirmă parteneriatul strategic româno-eston pe dimensiunea de securitate. Profesionalismul aliaților, acțiunea rapidă, experiența comună în protejarea teritoriilor noastre și relațiile diplomatice care susțin acest nivel de încredere arată clar că apărarea colectivă a NATO funcționează. Aliații sunt pregătiți să apere fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a subliniat ministrul de Externe, Oana Țoiu. 

O dronă a fost doborâtă marți în Estonia de un avion de luptă F-16 românesc care participa la Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în Marea Baltică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat contribuția Forțelor Aeriene Române și rolul țării în consolidarea apărării pe flancul estic pe fondul faptului că un avion de luptă F-16 din dotarea ROAF, aflat în misiune în țările baltice.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ministerul Agriculturii pregătește scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și reluarea programului „Creditul Fermierului”. Adoptarea lor, condiționată de instalarea „unui guvern cu puteri depline”
Ministerul Agriculturii pregătește scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și reluarea programului „Creditul Fermierului”. Adoptarea lor, condiționată de instalarea „unui guvern cu puteri depline”
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare