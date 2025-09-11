Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM

Aceasta a reliefat, în context, importanța acordată de România consolidării securității pe Flancul Estic, precum și începerii cât mai rapide a implementării Strategiei UE pentru regiunea Mării Negre, prin participarea comună la dezvoltarea hub-ului de securitate maritimă și a altor proiecte în zonă. Ea a evidențiat importanţa acordată de România acestor obiective, ca stat membru care a pledat constant pentru recunoașterea la nivel european a necesității unei acțiuni strategice, coerente, coordonate într-o regiune al cărei rol este esențial în actualul context geopolitic european.

Pe fondul dezbaterilor de la nivelul Parlamentului European privind Starea Uniunii 2025, ministrul afacerilor externe a evidențiat contextul actual decisiv pentru acțiunea UE, precum și rolul cheie acordat de România unei abordări unite, coordonate și solidare la nivel european, în sprijinul unei Uniuni reziliente, „mai puternice și în continuă evoluție”, capabilă să ofere securitate și prosperitate cetățenilor europeni.

Completând afirmațiile președintei Comisiei Europene din bilanțul celor 100 de zile de mandat, sintetizat în discursul privind Starea Uniunii 2025, potrivit căreia „acesta este momentul în care Europa trebuie să dovedească”, Oana Țoiu a arătat că momentul și oportunitățile actuale nu constituie un dat în sine, ci impun asumarea de către Uniune a unei responsabilități și mai mari.

Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul sau ideea călăuzitoare că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei“.

Totodată, ea a reliefat complementaritatea alocărilor pentru apărare și dezvoltarea competitivității europene, precum și rolul major al acțiunii UE atât în relația cu partenerii estici, cât și prin dezvoltarea parteneriatelor comerciale și a proceselor de integrare cu alte zone ale lumii.

Oana Țoiu precizat că România acordă o atenție prioritară dezvoltării proiectelor de interconectare regională cu Republica Moldova, Ucraina și alți parteneri regionali, precum Coridorul Vertical de Gaze.

De asemenea, ministrul afacerilor externe a evidențiat sprijinul solid al României pentru avansarea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova prin deschiderea efectivă, cât mai rapidă, a clusterelor aferente procesului de negociere. A evidențiat importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, de la 28 septembrie, pentru consolidarea opțiunii strategice clare pro-europene asumate de autoritățile din Republica Moldova şi pentru continuarea progreselor semnificative obținute de această țară pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. A reamintit angajamentul puternic de sprijin transmis pentru avansarea acestui obiectiv prin Declarația Summit-ului UE-Republica Moldova, din 4 iulie 2025.

Totodată, a accentuat importanța deosebită a asigurării unui efort colectiv de sprijin din partea statelor membre UE pentru protejarea integrității proximelor alegeri de interferențele străine și acțiunile hibride.

Șefa diplomației române s-a referit, totodată, la importanța unui viitor Cadru Financiar Multianual al Uniunii „pentru o Europă mai puternică și extinsă”. Ea a evidențiat că acest cadru trebuie să fie pe deplin aliniat obiectivelor majore la nivel UE, respectiv dezvoltării competitivității și rezilienței UE, prin măsuri destinate consolidării Pieței Unice și convergenței la nivel UE, menținerii angajamentelor în cadrul politicilor de coeziune și agricultură, precum și a măsurilor de sprijin față de partenerii regionali şi pentru continuarea procesului de extindere.

În final, Oana Țoiu a arătat că viitorul buget european trebuie să asigure perspectiva unei Uniuni mai competitive și să oglindească realist faptul că ambițiile ridicate se realizează prin resurse consistente.