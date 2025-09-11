ROMÂNIA
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM
Evoluțiile geopolitice internaționale și regionale, securitatea și apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, procesul de extindere a Uniunii, abordarea strategică a UE la Marea Neagră, competitivitatea europeană, viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și consolidarea rezilienței democratice au fost subiectele abordate de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, miercuri, 10 septembrie, la reuniunea de lucru cu șefii de misiune ai statelor membre UE acreditați la București.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, întrevederea a fost organizată în contextul deținerii de către Danemarca a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.
În contextul situației de securitate generate de continuarea războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, ministrul afacerilor externe a amintit ritmul intens al calendarului de vizite la cel mai înalt nivel din ultima perioadă, accentuând susținerea României pentru continuarea eforturilor de pace, pentru asistența europeană multidimensională acordată Ucrainei, precum și pentru procesul de reconstrucție și consolidare a rezilienței interne a țării.
Ministrul român al afacerilor externe a exprimat, de asemenea, în cadrul întâlnirii, preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.
Oana Țoiu a amintit sprijinul României pentru obiectivul de consolidare a acțiunii UE în domeniul politicii de securitate şi apărare, subliniind necesitatea ca demersurile în acest domeniu să fie realizate în complementaritate și sinergie cu NATO. În contextul eforturilor actuale de consolidare a sectorului industriei europene de apărare, a evidențiat că România beneficiază de o alocare bugetară consistentă în cadrul mecanismului financiar SAFE (a doua cea mai mare alocare în rândul statelor membre UE), ceea ce reprezintă un succes și o recunoaștere a angajamentului României în protejarea securității regionale.
Aceasta a reliefat, în context, importanța acordată de România consolidării securității pe Flancul Estic, precum și începerii cât mai rapide a implementării Strategiei UE pentru regiunea Mării Negre, prin participarea comună la dezvoltarea hub-ului de securitate maritimă și a altor proiecte în zonă. Ea a evidențiat importanţa acordată de România acestor obiective, ca stat membru care a pledat constant pentru recunoașterea la nivel european a necesității unei acțiuni strategice, coerente, coordonate într-o regiune al cărei rol este esențial în actualul context geopolitic european.
Pe fondul dezbaterilor de la nivelul Parlamentului European privind Starea Uniunii 2025, ministrul afacerilor externe a evidențiat contextul actual decisiv pentru acțiunea UE, precum și rolul cheie acordat de România unei abordări unite, coordonate și solidare la nivel european, în sprijinul unei Uniuni reziliente, „mai puternice și în continuă evoluție”, capabilă să ofere securitate și prosperitate cetățenilor europeni.
Completând afirmațiile președintei Comisiei Europene din bilanțul celor 100 de zile de mandat, sintetizat în discursul privind Starea Uniunii 2025, potrivit căreia „acesta este momentul în care Europa trebuie să dovedească”, Oana Țoiu a arătat că momentul și oportunitățile actuale nu constituie un dat în sine, ci impun asumarea de către Uniune a unei responsabilități și mai mari.
Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri primul său discurs privind Starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019, dominat de laitmotivul sau ideea călăuzitoare că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei“.
Totodată, ea a reliefat complementaritatea alocărilor pentru apărare și dezvoltarea competitivității europene, precum și rolul major al acțiunii UE atât în relația cu partenerii estici, cât și prin dezvoltarea parteneriatelor comerciale și a proceselor de integrare cu alte zone ale lumii.
Oana Țoiu precizat că România acordă o atenție prioritară dezvoltării proiectelor de interconectare regională cu Republica Moldova, Ucraina și alți parteneri regionali, precum Coridorul Vertical de Gaze.
De asemenea, ministrul afacerilor externe a evidențiat sprijinul solid al României pentru avansarea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova prin deschiderea efectivă, cât mai rapidă, a clusterelor aferente procesului de negociere. A evidențiat importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, de la 28 septembrie, pentru consolidarea opțiunii strategice clare pro-europene asumate de autoritățile din Republica Moldova şi pentru continuarea progreselor semnificative obținute de această țară pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană. A reamintit angajamentul puternic de sprijin transmis pentru avansarea acestui obiectiv prin Declarația Summit-ului UE-Republica Moldova, din 4 iulie 2025.
Totodată, a accentuat importanța deosebită a asigurării unui efort colectiv de sprijin din partea statelor membre UE pentru protejarea integrității proximelor alegeri de interferențele străine și acțiunile hibride.
Șefa diplomației române s-a referit, totodată, la importanța unui viitor Cadru Financiar Multianual al Uniunii „pentru o Europă mai puternică și extinsă”. Ea a evidențiat că acest cadru trebuie să fie pe deplin aliniat obiectivelor majore la nivel UE, respectiv dezvoltării competitivității și rezilienței UE, prin măsuri destinate consolidării Pieței Unice și convergenței la nivel UE, menținerii angajamentelor în cadrul politicilor de coeziune și agricultură, precum și a măsurilor de sprijin față de partenerii regionali şi pentru continuarea procesului de extindere.
În final, Oana Țoiu a arătat că viitorul buget european trebuie să asigure perspectiva unei Uniuni mai competitive și să oglindească realist faptul că ambițiile ridicate se realizează prin resurse consistente.
Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.
“Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja – supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi. 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații”, a afirmat Ilie Bolojan, într-un mesaj difuzat de Guvern.
România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică, a subliniat premierul.
“Avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”, a mai transmis Bolojan.
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.
“A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental. “Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele, conform Agerpres.
El a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o și a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), conchide sursa citată.
România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai spus Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
După reuniunea de la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO, secretarul general Mark Rutte a condamnat Moscova, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Grupul de prietenie România-SUA din Congresul american, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic și cooperarea militară
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților, informează Ambasada României în SUA într-un comunicat.
Cu o participare importantă din partea multor membri influenți ai Congresului, recepția a marcat începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului SUA. Noii co-președinți ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio și Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervențiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci și o promisiune pentru viitor. Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută țara noastră să facă față provocărilor globale, prin cooperarea economică, investițiile în domeniul securității și întărirea valorilor democratice. Cei doi co-președinți ai grupului sunt dedicați aprofundării dialogului bilateral și creării de noi oportunități, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea și comerțul.
Printre invitații de marcă s-au numărat Brian Mast, Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, alături de numeroși lideri precum Pat Fallon (Texas), Mike Lawler (New York), Bill Huizenga (Michigan), Jonathan Jackson (Illinois), Jim Costa (California), Victoria Spartz (Indiana), Marc Veasey (Texas), Randy Weber (Texas), Deborah Ross (Carolina de Nord) etc.
România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, recunoscându-se contribuțiile esențiale la securitatea din regiunea Mării Negre. Membrii Congresului au condamnat de asemenea interferențele Rusiei în România și în Republica Moldova, inclusiv prin acte de dezinformare și propagandă.
Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că “România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie și comerț, apărare, energie și relații interpersonale. Românii au o încredere și un atașament covârșitoare față de prietenia americană. Suntem hotărâți să depunem toate eforturile și să valorificăm oportunitățile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat și mai vibrant decât a fost vreodată.”
În privința programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că “România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informațiilor despre călători, utilizând capabilități pe care nicio altă țară din program nu le-a mai avut până acum”.
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile
