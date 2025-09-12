MAREA BRITANIE
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri o discuție „foarte bună” cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, pe care a felicitat-o pentru preluarea noii funcții.
„Foarte bună discuția de astăzi cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic”, a scris Țoiu, pe X.
Printre principalele teme discutate s-au numărat cooperarea strânsă în domeniul securității și apărării, precum și sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit, „care întărește legăturile dintre popoarele noastre și stimulează potențialul de cooperare economică”.
Potrivit Oanei Țoiu, pe agenda comună s-au aflat securitatea europeană și globală, cu accent asupra rolului esențial al regiunii Mării Negre pentru stabilitatea întregului continent, iar discuțiile au inclus, de asemenea, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.
„Am convenit asupra unui dialog direct consolidat în vederea promovării și urmăririi valorilor și obiectivelor comune, inclusiv dezvoltarea relațiilor noastre economice. Aspect cu atât mai important, având în vedere dinamismul comunităților noastre de afaceri și contribuția substanțială a comunității din România și Marea Britanie”, a concluzionat șefa diplomației române.
Keir Starmer promite sprijin pentru recunoașterea statului palestinian la ONU și salută angajamentul lui Abbas privind reformarea Autorității Palestiniene
Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit luni seara, la Londra, cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, reafirmând sprijinul Marii Britanii pentru recunoașterea unui stat palestinian la ONU și insistând asupra necesității unui armistițiu imediat în Gaza, transmite guvernul britanic.
Întâlnirea a avut loc la sediul guvernului britanic, 10 Downing Street, fiind confirmată de executivul de la Londra. Cei doi lideri au discutat despre „situația intolerabilă din Gaza”, iar Starmer a reiterat apelurile sale pentru „încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor și o creștere uriașă a ajutorului umanitar” către enclavă, se arată într-un comunicat oficial. Discuțiile au vizat și găsirea unei soluții pentru a pune capăt „suferinței și foametei cumplite” din Fâșia Gaza.
Starmer a salutat angajamentul lui Abbas privind reformarea Autorității Palestiniene, descriindu-l drept „o parte vitală a aducerii păcii și stabilității durabile atât pentru palestinieni, cât și pentru israelieni.”
La rândul său, Abbas a salutat angajamentul premierului britanic de a susține recunoașterea unui stat palestinian la Adunarea Generală a ONU de la finalul lunii. Totuși, Starmer a condiționat acest pas de faptul ca guvernul israelian să ia „măsuri substanțiale pentru a pune capăt situației îngrozitoare din Gaza.”
Ambele părți au convenit că „nu există niciun rol pentru Hamas în viitoarea guvernare a Palestinei.”
Între timp, guvernul britanic și-a clarificat și poziția cu privire la conflict: Israelul nu comite genocid în Gaza, a transmis vicepremierul David Lammy, într-o scrisoare adresată președintei comitetului pentru dezvoltare internațională, Sarah Champion, pe 1 septembrie. Aceasta marchează prima dată când Londra afirmă explicit că acțiunile Israelului nu se încadrează la genocid, informează Reuters.
Într-o declarație recentă pentru posturile saudite Al-Arabiya și Al-Hadath, Abbas a acuzat Israelul că „vrea să distrugă întreaga Palestină.”
Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin
Rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni au fost sancționați de guvernul britanic, informează Politico Europe.
Miercuri, Ministerul britanic de Externe a sancționat 11 grupuri și persoane fizice pe baza unor evaluări ale serviciilor de informații care, potrivit acestora, au descoperit că Rusia încearcă să eradice cultura ucraineană prin intermediul lagărelor de reeducare.
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat că politica Kremlinului este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil președintele rus Vladimir Putin în cadrul invaziei sale în Ucraina.
„A lua un copil din căminul său și a încerca să-i ștergi cu forța moștenirea și educația prin minciuni și dezinformare nu poate fi tolerat niciodată. Niciun copil nu ar trebui să fie vreodată un pion al războiului și de aceea îi tragem la răspundere pe cei responsabili”, a mai subliniat Lammy.
Guvernul britanic a declarat că peste 19.500 de copii ucraineni au fost transferați cu forța sau deportați în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate, în timp ce alte estimări sugerează că numărul total ar putea ajunge la 35.000. Conform evaluărilor guvernului ucrainean, se estimează că doar 1.592 dintre aceștia au fost repatriați.
Serviciile secrete ucrainene susțin că au identificat peste 150 de locații în care sunt ținuți copii, situate pe teritoriile ocupate din Ucraina, în Belarus și în Rusia.
Luna trecută a apărut o știre conform căreia autoritățile ruse din regiunea Luhansk din Ucraina au creat un catalog online cu copii ucraineni, grupați pe categorii de vârstă, culoarea ochilor și a părului, în vederea adopției. Copiii erau prezentați cu trăsături de caracter precum „ascultător” sau „neconflictual”.
Ultimul pachet de sancțiuni al guvernului britanic include Fundația Akhmat Kadyrov, care gestionează programe de reeducare, și pe Valeri Maiorov, directorul Centrului pentru programe destinate adolescenților, finanțat de stat, pe lângă miniștrii ruși considerați responsabili pentru politicile de răpire.
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.
Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.
Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.
„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.
Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.
Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.
Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.
Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.
Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.
Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.
În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.
Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.
Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.
Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.
