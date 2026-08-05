Oana Țoiu a discutat cu omologul sârb despre impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară: „Vom continua să ne informăm zilnic cu privire la evoluția situației”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a discutat marți cu omologul său sârb, Marko Đurić, despre situația actuală cauzată de nivelurile excepțional de scăzute ale apei și impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară.

„În ultimul an am discutat frecvent despre acest subiect, dat fiind prioritatea pe care ambele țări o acordă proiectelor comune de producție de energie, dar și planurilor viitoare care depind de debitul Dunării, atât din ceea ce privește viitoarele reactoare 3 și 4 cât și obiectivele Serbiei, pentru care am semnat de curând memorandumul privind schimbul de analize și date de impact”, a scris Oana Țoiu, pe X.

🤝🇷🇴Am discutat astăzi cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia, Marko Đurić @markodjuric, despre situația actuală cauzată de nivelurile excepțional de scăzute ale apei și impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară. În ultimul an am… pic.twitter.com/YpFzwWl5xq — Toiu Oana (@oana_toiu) August 4, 2026

Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de acțiune coordonată ale României și Serbiei pentru atenuarea consecințelor asupra navigației, economiei și traficului fluvial. Oana Țoiu a mulțumit, totodată, omologului său pentru facilitarea rapidă a contactului direct dintre producătorii de energie și experții care monitorizează situația, precum și pentru disponibilitatea de a identifica soluții comune.

De asemenea, miniștrii au discutat despre necesitatea unei coordonări rapide și a schimbului de informații relevante între toate statele riverane Dunării, afectate direct de această situație.

„O bună colaborare în perioade de criză, bazată pe dialog transparent și pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetățeni, cât și intereselor regiunii, este esențială. Vom continua să ne informăm reciproc zilnic cu privire la evoluția situației”, a conchis Oana Țoiu.