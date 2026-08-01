Oana Țoiu a discutat cu omologul spaniol despre evoluțiile din Ceuta: „Situația este îngrijorătoare, iar Spania acționează cu fermitate. Partenerii europeni sunt gata să ofere sprijin”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a discutat vineri cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, despre situația din Ceuta și despre obiectivul comun al statelor membre de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene.

„În cadrul discuțiilor de astăzi cu ministrul spaniol de externe José Manuel Albares, am abordat obiectivul nostru comun de a proteja frontierele Uniunii Europene, un obiectiv pe care îl împărtășim și în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM)”, a scris Oana Țoiu, pe X.

In our conversations today with minister José Albares @jmalbares discussed our shared objective to protect EU borders, an objective we share in the MFF negotiations as well. He shared the current facts on the irregular migration situation in Ceuta. It is worrying and serious and… — Toiu Oana (@oana_toiu) July 31, 2026

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Ministrul spaniol de externe i-a prezentat Oanei Țoiu datele actuale privind migrația ilegală din Ceuta. Potrivit șefei diplomației române, situația este îngrijorătoare și gravă, iar Spania acționează cu fermitate, în timp ce partenerii europeni sunt pregătiți să ofere sprijin.

„Ne exprimăm solidaritatea cu guvernul spaniol și cu poporul spaniol în fața acestei situații și apreciem deciziile rapide adoptate, precum și dialogul constructiv cu Marocul. Cooperarea în curs cu Marocul a dus deja la returnarea a peste 30.000 de persoane, un pas decisiv în gestionarea acestei crize”, Țoiu.

Referitor la temerile privind un posibil impact asupra regulilor de călătorie în spațiul Schengen, inclusiv pentru România, Oana Țoiu a subliniat că Ceuta nu face parte din spațiul Schengen, iar persoanele care nu sunt rezidente nu beneficiază de libertatea de circulație, verificările actelor de identitate fiind efectuate în Spania.

Potrivit acesteia, Ceuta nu face parte din spațiul Schengen, iar persoanele care nu sunt rezidente nu beneficiază de libertatea de circulație, fiind supuse controalelor de identitate în Spania.

„Vom continua să colaborăm pentru o Europă empatică, în care solidaritatea să conteze, dar numai în cadrul unor reguli clare privind trecerea frontierelor. Observăm deja imagini și videoclipuri din această criză care sunt distribuite fără context sau fără informații despre soluțiile aflate deja în aplicare. Se conturează un posibil val de manipulare informațională și de campanii de dezinformare, atât online, cât și offline, bazate pe alimentarea temerilor privind implicațiile crizei din Ceuta”, a avertizat aceasta.

În finalul mesajului său, Oana Țoiu a precizat că i-a mulțumit ministrului Albares pentru recenta desfășurare de avioane și militari spanioli în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană din România.