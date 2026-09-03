Oana Țoiu: Acordul România-SUA privind securitatea socială a intrat în vigoare. Ce se schimbă pentru pensii și companii

INTERNAȚIONALROMÂNIASUA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Ministerul Afacerilor Externe

Din luna septembrie, acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii a intrat oficial în vigoare, potrivit anunțului făcut de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. 

„Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE și a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activitățile PFA”, a informat șefa diplomației române.

Astfel, pentru generațiile de români care au muncit în SUA – fie că au plecat înainte de 1989 sau mai recent –, pentru cetățenii americani care aleg să se retragă la pensie în România, dar și pentru tinerii profesioniști și antreprenori de azi, acest acord schimbă direct datele problemei.

  • Pensii protejate și cumulate: Perioadele lucrate în România și în SUA se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state.
  • Fără dublă taxare: Lucrătorii independenți și specialiștii detașați sunt protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale.
  • Mobilitate pentru afaceri: Companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale.

„Finalizarea acestui cadru de implementare alături de Departamentul de Stat al SUA a fost o prioritate asumată de la primele mele vizite la Washington. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă”, a conchis Oana Țoiu.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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