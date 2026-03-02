Oana Țoiu anunță lansarea unui canal oficial de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu „pentru a asigura un acces mai facil la informații”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, în cadrul unui briefing de presă, lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, canalul va prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, precum și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe, pentru a asigura un acces mai facil la informații.

„O informație importantă este lansarea canalului de WhatsApp, unde vom prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe. Canalul este disponibil cetățenilor români din Orientul Mijlociu, pentru a putea asigura un acces mai facil la informații. Avem această rugăminte: în momentul în care publicăm link-ul către canalul de WhatsApp, cetățenii români care nu se află în Orientul Mijlociu sunt rugați să nu acceseze această resursă. Ea este dedicată cetățenilor din Orientul Mijlociu”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul a explicat că informațiile despre canalul de WhatsApp vor fi transmise în primul rând prin canalele dedicate comunităților din regiune, dar vor fi comunicate și public, deoarece există cetățeni care nu s-au înregistrat sau nu au reușit să finalizeze procedura.

De asemenea, Oana Țoiu, a declarat că, până la acest moment, nu există informații privind cetățeni români răniți în contextul escaladării situației din regiune.

„Până la acest moment, nu avem nicio informație privind cetățenii români care să fie răniți. Pe de altă parte, recunoaștem nivelul crescut de anxietate și de îngrijorare. Este justificat, întrucât situația în regiune escaladează. Continuăm coordonarea la nivelul autorităților din România, precum și îmbunătățirea coordonării cu agențiile de voiaj, operatorii de turism și liniile aeriene, pentru a putea asigura cetățenilor români asistența care le este necesară. Menținem recomandarea principală, aceea de a urmări informațiile oficiale ale autorităților din țara în care se află în acest moment cetățenii României”, a subliniat aceasta.

Totodată, Oana Țoiu a precizat că a avut o discuție telefonică cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării situației de securitate din regiune. Potrivit acesteia, dialogul a vizat atât exprimarea solidarității României, cât și coordonarea pozițiilor în cadrul reuniunilor recente la nivel regional și european, precum și situația cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite.

„Relevant din discuția noastră, dincolo de palierul politic, este elementul esențial în acest moment, și anume siguranța cetățenilor români. În acest moment, din informații verificate inclusiv cu autoritățile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că se află într-o situație dificilă”, a adăugat Oana Țoiu.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.