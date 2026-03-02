INTERNAȚIONAL
Oana Țoiu anunță lansarea unui canal oficial de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu „pentru a asigura un acces mai facil la informații”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, în cadrul unui briefing de presă, lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, canalul va prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, precum și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe, pentru a asigura un acces mai facil la informații.
„O informație importantă este lansarea canalului de WhatsApp, unde vom prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe. Canalul este disponibil cetățenilor români din Orientul Mijlociu, pentru a putea asigura un acces mai facil la informații. Avem această rugăminte: în momentul în care publicăm link-ul către canalul de WhatsApp, cetățenii români care nu se află în Orientul Mijlociu sunt rugați să nu acceseze această resursă. Ea este dedicată cetățenilor din Orientul Mijlociu”, a spus Oana Țoiu.
Ministrul a explicat că informațiile despre canalul de WhatsApp vor fi transmise în primul rând prin canalele dedicate comunităților din regiune, dar vor fi comunicate și public, deoarece există cetățeni care nu s-au înregistrat sau nu au reușit să finalizeze procedura.
De asemenea, Oana Țoiu, a declarat că, până la acest moment, nu există informații privind cetățeni români răniți în contextul escaladării situației din regiune.
„Până la acest moment, nu avem nicio informație privind cetățenii români care să fie răniți. Pe de altă parte, recunoaștem nivelul crescut de anxietate și de îngrijorare. Este justificat, întrucât situația în regiune escaladează. Continuăm coordonarea la nivelul autorităților din România, precum și îmbunătățirea coordonării cu agențiile de voiaj, operatorii de turism și liniile aeriene, pentru a putea asigura cetățenilor români asistența care le este necesară. Menținem recomandarea principală, aceea de a urmări informațiile oficiale ale autorităților din țara în care se află în acest moment cetățenii României”, a subliniat aceasta.
Totodată, Oana Țoiu a precizat că a avut o discuție telefonică cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării situației de securitate din regiune. Potrivit acesteia, dialogul a vizat atât exprimarea solidarității României, cât și coordonarea pozițiilor în cadrul reuniunilor recente la nivel regional și european, precum și situația cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite.
„Relevant din discuția noastră, dincolo de palierul politic, este elementul esențial în acest moment, și anume siguranța cetățenilor români. În acest moment, din informații verificate inclusiv cu autoritățile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că se află într-o situație dificilă”, a adăugat Oana Țoiu.
INTERNAȚIONAL
Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul”
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, evidențiază diferența dintre alianțele între autocrații și alianțele între democrații atunci când unul dintre statele componente se află în momente de cumpănă.
Într-o referire la situația din Iran, unde „regimul se află în dificultate”, oficialul ucrainean arată că „lipsa sprijinului din partea aliaților săi este deosebit de vizibilă, Rusia fiind în mod special absentă”, deși Moscova și Teheran au semnat „anul trecut un parteneriat strategic cuprinzător pe o perioadă de 20 de ani”.
„Recent, Iranul a aprofundat semnificativ cooperarea în domeniul apărării cu Niger, Mali și Burkina Faso, țări aliniate Rusiei. În acest moment, Moscova nu se grăbește să-și salveze <<aliatul>>. Sincer vorbind, Putin probabil că este mai preocupat de creșterea prețurilor petrolului decât de <<partenerii>> săi din Teheran. De exemplu, Rusia nu a inițiat încă o declarație BRICS, în ciuda faptului că Iranul s-a alăturat grupului în urmă cu doi ani. Putin și-a exprimat condoleanțele după moartea lui Khamenei; asta este tot. Concluzia este că Moscova îi va trăda întotdeauna pe cei care contează pe sprijinul său. În momentele cele mai critice, Rusia își va spăla mâinile de partenerii săi. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori în trecut. Căderea lui Assad, Maduro și Khamenei va avea implicații strategice pentru regimul de la Moscova, aducând mai aproape propria dispariție”, a arătat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Now that Iran’s regime is in trouble, the lack of support from its allies is especially noticeable, with Russia particularly absent.
Iran and Russia signed a 20-year comprehensive strategic partnership treaty last year. Recently, Iran has also significantly deepened cooperation…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 2, 2026
Comparativ cu atitudinea Rusiei față de partenerii săi, Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Moscova la 24 februarie 2022. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei și, împreună cu statele membre, reprezintă principalul furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:
- 103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar
- 69,3 miliarde de euro în sprijin militar
- 17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE
- 3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate
De asemenea, cu ocazia împlinirii a patru ani de război rus în Ucraina, Uniunea Europeană a promis peste 1 miliard de euro pentru reconstrucția infrastructurii energetice distruse a Ucrainei și a dat asigurări că își va respecta angajamentul de a acorda Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro.
În aceeași zi de 24 februarie, Marea Britanie a anunțat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și a promis 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ducând sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului.
INTERNAȚIONAL
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe
Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanșată de SUA și Israel sâmbătă împotriva Iranului.
Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete și platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.
„De asemenea, nu avem resursele militare necesare”, a explicat șeful diplomației germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldații germani „s-ar apăra dacă ar fi atacați”.
Unități ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staționează în prezent în Iordania și Irak. „Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea”, a adăugat el.
Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internațional, Wadephul a spus „desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privință”, notează dpa.
Totuși, ministrul german de externe a insistat că „Iranul reprezintă o amenințare considerabilă, nu doar pentru Israel și regiunea respectivă, ci și pentru Germania și Europa”.
Evocând „programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului”, Wadephul a spus că „acestea sunt rachete cu o rază care amenință de asemenea Europa”.
Regimul iranian a „fost întotdeauna hotărât” să „acționeze împotriva Europei și a intereselor europene” și amenință Germania cu „acțiuni teroriste”, a argumentat el.
Ministrul a subliniat amenințarea reprezentată de Iran, care „lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei”, indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina.
Citiți și: Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o altă situație problematică, similară cu cea din Irak sau Afganistan, dar a afirmat că Berlinul nu va da lecții Washingtonului, întrucât solicită ajutorul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin lfacilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului.
INTERNAȚIONAL
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, vizate de lovituri iraniene, „în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii săi și cu principiul apărării colective legitime”, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, potrivit Agerpres.
„Franța își exprimă toată susținerea și deplina solidaritate cu țările prietene, care au fost ținte deliberate ale rachetelor și dronelor Gardienilor Revoluției și care au fost antrenate într-un război pe care nu ele l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania”, a declarat Jean-Noel Barrot într-o conferință de presă.
Șeful diplomației franceze a declarat că atacurile „unilaterale” ale Israelului și SUA asupra Iranului ar fi trebuit să fi fost dezbătute în organismele multilaterale înființate exact în acest scop, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, notează Reuters.
„Toată lumea ar fi putut să-și asume responsabilitățile pentru că doar prin prezentarea în fața Consiliului de Securitate al ONU utilizarea forței poate dobândi legitimitatea necesară”, a declarat Barrot presei după o reuniune la MAE francez.
Ministrul francez de externe a declarat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau se află temporar în 12 state din regiune, precizând că, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul francezilor din zona Golfului și din Orientul Mijlociu.
În acest context, șeful diplomației franceze a făcut apel la „detensionare”. „Escaladarea militară trebuie să înceteze cât mai repede posibil’, a reiterat el. ‘Prelungirea nelimitată a operațiunilor militare fără un scop precis implică riscul declanșării unui proces care ar putea antrena Iranul și regiunea într-o perioadă lungă de instabilitate”, a insistat ministrul francez de externe.
„În Liban, Hezbollah a comis o mare greșeală, pentru care populația a plătit în această dimineață prețul cu zeci de morți și zeci de mii de persoane strămutate, angrenând-o într-un conflict în care autoritățile, la fel ca poporul libanez, refuză să fie atrase”, a continuat el, făcând apel la Hezbollah „să pun capăt imediat acestor operațiuni” împotriva Israelului.
După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru a-și adapta postura la evoluțiile din ultimele ore”.
De asemenea, Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin facilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului.
La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
