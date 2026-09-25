Oana Țoiu compară relația România-SUA cu un “milkshake”: Nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor din rețetă

ROMÂNIASUA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Oana Țoiu/ Facebook

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a folosit două metafore neobișnuite pentru a descrie relația României cu Statele Unite, în cadrul unei dezbateri găzduite de Consiliul pentru Relații Externe (CFR), la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Oana Țoiu a participat la o dezbatere alături de omologul său polonez Radoslaw Sikorski, unde a vorbit despre realitățile de pe Flancul Estic, impactul războiului și necesitatea consolidării relațiilor transatlantice.

Referindu-se la relația cu SUA și preluând comparația făcută de Sikorski cu o căsnicie, ministrul român de externe a transmis că, din perspectiva Bucureștiului, legătura transatlantică rămâne solidă.

„Dragostea este încă acolo”, a afirmat Oana Țoiu.

 

Ministrul a explicat și ce își dorește România de la această relație, folosind aceeași metaforă. „Să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare”, a spus Țoiu.

O a doua metaforă a fost folosită pentru a descrie gradul de interdependență dintre România și Statele Unite. „Când ai acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor din rețetă. Nu funcționează așa”, a spus ministrul român de Externe, descriind astfel relația bilaterală drept una în care componentele de securitate și economice sunt profund interconectate.

În cadrul discuției, Oana Țoiu a legat politica externă de preocupările cotidiene ale cetățenilor și a respins ideea că prioritățile externe și cele interne ar trebui privite ca obiective aflate în competiție.

„Ceea ce se întâmplă în lume contribuie în mod direct la aceste obiective privind costul zilnic al vieții”, a afirmat ministrul.

„Nu este o competiție, este, mai degrabă, o complementaritate”, a conchis Oana Țoiu.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul român de externe a descris participarea la dezbaterea de la New York și discuțiile cu Radosław Sikorski.

Discuția a fost moderată de jurnalista Mary Louise Kelly, de la National Public Radio (NPR), cu experiență în politica internațională.

Oana Țoiu a subliniat că discuțiile despre geopolitică și securitatea regională au o legătură directă cu siguranța de zi cu zi a cetățenilor și cu modul în care evoluțiile internaționale se resimt în plan intern.

Ministrul român de externe a arătat, totodată, că România dorește ca partenerii americani și internaționali să cunoască perspectiva Bucureștiului asupra situației de pe Flancul Estic, precum și eforturile și prioritățile sale în actualul context de securitate.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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