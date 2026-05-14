Oana Țoiu condamnă propunerea parlamentară de abrogare a legilor antisemite și antifasciste: ”Naționalism fanatic” sub pretextul libertății de exprimare

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© MAE

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, condamnă ferm demersurile recente ale AUR, POT și SOS prin care solicită abrogarea OUG 31/2002 și Legea 107/2006 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Aceasta cataloghează acțiunile drept o tentativă transparentă de a legitima discursul urii și negarea Holocaustului sub pretextul libertății de exprimare.

Deși atât Consiliul Legislativ, cât și Consiliul Economic și Social au emis avize negative asupra propunerii, aceasta a avansat în procedura parlamentară. Pe 13 mai 2026, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat a transmis un aviz favorabil, fiind primul vot care a alarmat societatea civilă și partenerii internaționali.

Oana Țoiu a respins categoric argumentul libertății de exprimare invocat de inițiatori: „Naționalismul fanatic și antisemitic dog-whistling sub pretextul apărării libertății de exprimare sunt tactici transparente.”

„România nu va permite ca lecțiile trecutului să fie șterse, mai ales într-un moment în care avem cea mai mare nevoie de ele pentru a opri violența și pierderea de vieți nevinovate cauzate de acte reale de violență. Acești politicieni greșesc atât în fond, cât și în formă și nu vor primi sprijinul meu pentru ideile lor periculoase”, a mai adăugat șefa diplomației române.

De asemenea, aceasta a informat că autoritățile române colaborează cu Institutul Elie Wiesel și cu experți din Statele Unite pentru o expoziție de arhivă la București în acest an.

Citiți și: Ambasada SUA la București: Suntem alături de cei dedicați păstrării memoriei Holocaustului și asigurării faptului că generațiile viitoare vor înțelege consecințele violenței, urii, intoleranței și extremismului

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a acuzat formațiunea Alianța pentru Unirea Românilor că vrea desființarea acestui institut și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. 

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Institutul Diplomatic Român lansează un nou program de dezvoltare și perfecționare profesională ”Diplomație, Securitate și Apărare”. Cum te poți înscrie
Institutul Diplomatic Român lansează un nou program de dezvoltare și perfecționare profesională ”Diplomație, Securitate și Apărare”. Cum te poți înscrie
Articolul următor
Donald Trump și Xi Jinping sunt de acord că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă”, transmite Casa Albă. Liderul SUA l-a invitat pe omologul chinez la Washington, în septembrie 
Donald Trump și Xi Jinping sunt de acord că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă”, transmite Casa Albă. Liderul SUA l-a invitat pe omologul chinez la Washington, în septembrie 
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare