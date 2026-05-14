Oana Țoiu condamnă propunerea parlamentară de abrogare a legilor antisemite și antifasciste: ”Naționalism fanatic” sub pretextul libertății de exprimare

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, condamnă ferm demersurile recente ale AUR, POT și SOS prin care solicită abrogarea OUG 31/2002 și Legea 107/2006 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Aceasta cataloghează acțiunile drept o tentativă transparentă de a legitima discursul urii și negarea Holocaustului sub pretextul libertății de exprimare.

Deși atât Consiliul Legislativ, cât și Consiliul Economic și Social au emis avize negative asupra propunerii, aceasta a avansat în procedura parlamentară. Pe 13 mai 2026, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat a transmis un aviz favorabil, fiind primul vot care a alarmat societatea civilă și partenerii internaționali.

Oana Țoiu a respins categoric argumentul libertății de exprimare invocat de inițiatori: „Naționalismul fanatic și antisemitic dog-whistling sub pretextul apărării libertății de exprimare sunt tactici transparente.”

A regional political leader of AUR party demanded in an official letter for the Holocaust Museum and the Ellie Wiesel Institute to be shut down.



At the same time, a likeminded party, SOS, submitted a Parliamentary proposal for a law meant to cancel all previous legal measures…

„România nu va permite ca lecțiile trecutului să fie șterse, mai ales într-un moment în care avem cea mai mare nevoie de ele pentru a opri violența și pierderea de vieți nevinovate cauzate de acte reale de violență. Acești politicieni greșesc atât în fond, cât și în formă și nu vor primi sprijinul meu pentru ideile lor periculoase”, a mai adăugat șefa diplomației române.

De asemenea, aceasta a informat că autoritățile române colaborează cu Institutul Elie Wiesel și cu experți din Statele Unite pentru o expoziție de arhivă la București în acest an.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a acuzat formațiunea Alianța pentru Unirea Românilor că vrea desființarea acestui institut și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

