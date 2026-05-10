Oana Țoiu, de Ziua Independenței: Cinstim memoria celor care au făcut posibilă independența României și ne reafirmăm atașamentul față de valorile libertății, suveranității și solidarității europene

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Naționale, în care a evocat momentul definitoriu al istoriei României reprezentat de câștigarea independenței de stat în 1877, prin curajul și sacrificiul celor care au luptat pentru afirmarea și apărarea națiunii române.

„În ziua de 10 mai evocăm un moment definitoriu al istoriei României: independența de stat câștigată în 1877, prin curajul și sacrificiul celor care au luptat pentru afirmarea și apărarea națiunii române. Astăzi, cinstim memoria celor care au făcut posibilă independența României și ne reafirmăm atașamentul față de valorile libertății, suveranității și solidarității europene”, a scris Oana Țoiu, într-o postare pe X.

De asemenea, Oana Țoiu a punctat și rolul important pe care diplomația română l-a avut în afirmarea independenței și consolidarea poziției României în Europa.

„Diplomația Română a avut un rol esențial, alături de Regele Carol I, în apărarea sacrificiului soldaților români în Războiul de Independență și consfințirea locului României în Europa”, a spus aceasta.





