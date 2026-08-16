Oana Țoiu, discuție cu omologul spaniol după doborârea unei drone de către un F-18 al Spaniei: “Securitatea aliaților este indivizibilă”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a discutat telefonic cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, pentru a-i mulțumi Spaniei pentru contribuția la securitatea României și a aliaților, după ce un avion F-18 spaniol a interceptat și a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc.

Potrivit ministrului român de externe, aeronava F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole executa misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și a acționat în coordonare cu centrul de comandă român.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit informațiilor transmise anterior de autoritățile române, drona a fost detectată la ora 04:44, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, și a fost interceptată și distrusă la ora 05:01, într-o zonă nelocuită din județul Galați.

Oana Țoiu a subliniat că aceasta este a patra misiune a Forțelor Aeriene Spaniole în România, descriind Spania drept „un Aliat de încredere”.

„Misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, la solicitarea României și a NATO pentru consolidarea Flancului Estic, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone”, a transmis ministrul afacerilor externe.

Am avut o discuție telefonică cu omologul meu spaniol, José Manuel Albares, în primul rând pentru a mulțumi Spaniei pentru contribuția sa concretă la securitatea României și a Aliaților. Noaptea trecută, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care executa… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 16, 2026

Incidentul vine în contextul în care, potrivit lui Țoiu, în ultimele trei săptămâni, trei vehicule aeriene fără pilot au pătruns ilegal în spațiul aerian al României și au fost doborâte.

Ministrul a atras atenția și asupra intensificării atacurilor cu drone în apropierea graniței României. Radarele românești au monitorizat, înainte de Ziua Marinei, atacuri cu peste 100 de drone asupra unor porturi ucrainene de pe Dunăre, în afara teritoriului României, iar mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri la țărm.

Oana Țoiu a evidențiat caracterul reciproc al cooperării militare dintre România și Spania, subliniind că ambele state contribuie la protejarea spațiului aerian aliat.

„Ambele noastre forțe aeriene operează dincolo de propriile granițe pentru a proteja spațiul aerian Aliat. În prezent, avioanele spaniole F-18 se află în România, iar până luna trecută, avioanele românești F-16 au operat deasupra Lituaniei. Securitatea Aliaților este indivizibilă”, a afirmat ministrul.

Țoiu a făcut referire și la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, care marchează 13 ani, subliniind că sprijinul militar oferit în cadrul NATO reprezintă o expresie concretă a acestuia.

„La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică. Vom continua să lucrăm îndeaproape împreună, în calitate de parteneri strategici, Aliați NATO și parteneri europeni, pentru a consolida securitatea noastră comună”, a transmis Oana Țoiu.

Mesajul ministrului vine după ce ministrul apărării, Radu Miruță, a anunțat doborârea dronei și a subliniat că „România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi”, afirmând totodată că România este „în prima linie de apărare a Uniunii Europene”.