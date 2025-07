Oana Țoiu, discuție telefonică cu Marco Rubio: Șefa diplomației române va merge în septembrie la New York pentru a pregăti vizita lui Nicușor Dan în SUA, la începutul lui 2026

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut joi o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.

„Am avut astăzi o discuție productivă cu Secretarul de Stat Marco Rubio privind aprofundarea Parteneriatului Strategic România–SUA, un parteneriat de o importanță majoră pentru țările noastre și pentru întreaga regiune”, a declarat ministrul Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe platforma X.

I had a productive discussion today with Secretary of State Marco Rubio @SecRubio on deepening the RO-US Strategic Partnership, a partnership that is of high importance for our countries and the region.

We are working together building upon the achievements reached during the… pic.twitter.com/pQzpfuPPHD

— Toiu Oana (@oana_toiu) July 31, 2025