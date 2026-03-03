Oana Țoiu, discuții cu omologii din Emirate și Egipt despre siguranța românilor. 318 cetățeni au fost repatriați din Orientul Mijlociu

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, despre măsurile de apărare aeriană luate în urma atacurilor, despre siguranţa cetăţenilor, inclusiv a românilor blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi, şi despre situaţia aeroporturilor.

”Încrederea între oameni şi ţări se construieşte în perioade de criză, am concluzionat în conversaţia telefonică cu omologul meu emiratez, ES şeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceministru şi ministru de externe al Emiratelor Arabe Unite. Mi-am exprimat deplina solidaritate cu Emiratele Arabe Unite şi cu alte ţări din regiune afectate de atacurile iraniene”, a anunțat Oana Ţoiu, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că discuţiile au vizat ”numărul de atacuri şi măsurile de apărare aeriană”, precum şi măsurile luate pentru siguranţa cetăţenilor, inclusiv a cetăţenilor români blocaţi în Dubai şi Abu Dhabi, situaţia aeroporturilor şi trecerea frontierei.

”I-am mulţumit pentru asistenţă şi vom continua contactul direct în sprijinul dialogului diplomatic pe teren. Dialogul diplomatic dintre regiuni este important, inclusiv din perspectiva siguranţei cetăţenilor şi a paşilor următori. Am împărtăşit reciproc concluziile CAE şi Consiliului de Cooperare al Golfului”, a menţionat Ţoiu.

Ministrul român de externe a anunțat luni, în cadrul unui briefing de presă, lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, canalul va prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, precum și informațiile oficiale centralizate ale Ministerului Afacerilor Externe, pentru a asigura un acces mai facil la informații.

De asemenea, Oana Țoiu, a declarat că, până la acel moment, nu existau informații privind cetățeni români răniți în contextul escaladării situației din regiune.

Luni noaptea au aterizat pe aeroportul internațional Otopeni două zboruri de de repatriere asistată din Orientul Mijlociu, a mai punctat șefa diplomației române.

Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj alături de campania Tarom.

Aceștia au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la punctul de trecere al frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României în Egipt.

