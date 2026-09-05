Oana Țoiu: Dreptul de veto este imposibil de luat României pentru că este parte din Tratatul Uniunii Europene

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a respins informațiile potrivit cărora România ar urma să renunțe la dreptul de veto în Uniunea Europeană și a precizat că Bucureștiul susține, alături de alte state membre, propuneri privind accelerarea procesului decizional în politica externă, fără afectarea interesului național.

„România nu renunță. Dreptul de veto este imposibil de luat României, pentru că este parte din Tratatul Uniunii Europene”, a transmis Oana Țoiu, într-o postare online, pe Facebook.

Ministrul de externe a explicat că, în această săptămână, a discutat cu omologii europeni despre modalități prin care deciziile în domeniul politicii externe să poată fi adoptate mai rapid, menținând în același timp dreptul statelor membre de a-și proteja interesele naționale.

Potrivit Oanei Țoiu, una dintre propunerile discutate vizează ca exercitarea dreptului de veto să fie motivată de statul care îl invocă, prin explicarea motivelor pentru care o anumită decizie nu este considerată în interesul național. Un alt instrument analizat presupune ca un stat să poată decide să nu aplice o anumită măsură, fără să împiedice celelalte state membre să avanseze.

„Nu doar că România nu-și pierde puterea, ci România își crește puterea cu o Uniune Europeană mai puternică”, a afirmat ministrul.

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Țoiu a subliniat că politica externă și de securitate comună a UE are un regim distinct în tratatele europene. Articolul 24 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că aceasta este supusă unor reguli și proceduri specifice, inclusiv adoptarea în unanimitate a deciziilor în anumite domenii.

Ministrul a legat necesitatea unei Uniuni Europene mai puternice și de interesele economice ale României, afirmând că aproximativ 70% din comerțul României în 2026, atât importuri, cât și exporturi, este legat de piața unică europeană.

„Interesul României este o țară puternică într-o Uniune Europeană puternică”, a conchis Oana Țoiu, acuzând totodată politicienii care au alimentat controversele privind presupusa renunțare la veto că încearcă să genereze teamă în loc să propună soluții.