Oana Țoiu, după convorbirea cu Marco Rubio: Cooperare pentru descurajare și apărare și accent sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic România – SUA

Robert Lupițu
Cooperarea pentru descurajare și apărare între România și Statele Unite rămâne relevantă în actualul context de securitate, fiind ancorată într-un Parteneriat Strategic de lungă durată și de încredere, a afirmat, într-o postare pe X, șefa diplomației române, Oana Țoiu.

Aceasta a avut joi seară o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, o discuție consistentă privind evoluțiile actuale de securitate.

“Ne-am concentrat asupra securității, evoluțiilor economice și priorităților comune care vor modela întâlnirile la nivel înalt și ministeriale din acest an. Am explorat modalități de aprofundare a cooperării bilaterale, avansând eforturile comune în domenii precum apărarea, energia, tehnologia, mineralele critice și legăturile interumane”, a scris Țoiu.

Potrivit ministrului român de externe, relațiile dintre România și Statele Unite sunt “importante nu doar din perspectivă bilaterală, ci și ca o conexiune solidă la nivel regional”.

“Am subliniat contribuția activă a României la coordonarea aliată pe Flancul Estic și accentul sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic”, a mai punctat ea.

Oana Țoiu a mai precizat că Ministerul Afacerilor Externe al României și Departamentul de Stat au finalizat recent acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegație a echipelor Congresului SUA, în cadrul programului, urmează să ajungă în România până la sfârșitul anului.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

