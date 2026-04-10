Oana Țoiu, după convorbirea cu Marco Rubio: Cooperare pentru descurajare și apărare și accent sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic România – SUA

Cooperarea pentru descurajare și apărare între România și Statele Unite rămâne relevantă în actualul context de securitate, fiind ancorată într-un Parteneriat Strategic de lungă durată și de încredere, a afirmat, într-o postare pe X, șefa diplomației române, Oana Țoiu.

Aceasta a avut joi seară o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, o discuție consistentă privind evoluțiile actuale de securitate.

“Ne-am concentrat asupra securității, evoluțiilor economice și priorităților comune care vor modela întâlnirile la nivel înalt și ministeriale din acest an. Am explorat modalități de aprofundare a cooperării bilaterale, avansând eforturile comune în domenii precum apărarea, energia, tehnologia, mineralele critice și legăturile interumane”, a scris Țoiu.

Just concluded a call with U.S. Secretary of State Marco Rubio, @SecRubio, a good discussion reflecting on the current security developments. Our cooperation for deterrence and defence remains relevant in the current security context, anchored in a long-standing and trusted… pic.twitter.com/KoWNB2QKaD — Toiu Oana (@oana_toiu) April 9, 2026

Potrivit ministrului român de externe, relațiile dintre România și Statele Unite sunt “importante nu doar din perspectivă bilaterală, ci și ca o conexiune solidă la nivel regional”.

“Am subliniat contribuția activă a României la coordonarea aliată pe Flancul Estic și accentul sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic”, a mai punctat ea.

Oana Țoiu a mai precizat că Ministerul Afacerilor Externe al României și Departamentul de Stat au finalizat recent acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegație a echipelor Congresului SUA, în cadrul programului, urmează să ajungă în România până la sfârșitul anului.