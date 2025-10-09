ROMÂNIA
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat, într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.
„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.
Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.
„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.
Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Acesta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii productiv pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, precum și pentru identificarea oportunităților de extindere a parteneriatului.
Șefa diplomației române a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică și aportul bunei colaborări România – SUA la securitatea Flancului Estic.
În context, a evidențiat rolul crucial al prezenței militare americane pe teritoriul României, exemplificată prin importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic.
Dialogul a vizat, de asemenea, consolidarea cooperării economice și a investițiilor comune în sectoare cheie, precum și rolul consolidat al companiilor românești prezente și în SUA.
O atenție deosebită a fost acordată proiectelor din domeniul energiei, inițiative fundamentale pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Totodată, a fost subliniată importanța dezvoltării parteneriatelor private în sectoarele de înaltă tehnologie. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de colaborare în domenii precum IT, securitate cibernetică, inovație și Inteligența Artificială, unde SUA și România pot dezvolta proiecte de succes.
Discuțiile au abordat și dosarul Visa Waiver, oficialul român precizând avantajele pe care le-ar aduce în cooperarea bilaterală în domeniul securității frontierelor, precum și în materie de turism.
Secretarul de stat al SUA a mulțumit României pentru calitatea relațiilor bilaterale și ambii oficiali au apreciat rolul parteneriatului în asigurarea securității Flancului Estic și la consolidarea posturii de apărare și descurajare aliate în regiunea Mării Negre. A exprimat interesul SUA pentru dezvoltarea cooperării cu România în plan economic și energetic.
Un punct distinct al discuției l-a reprezentat rolul comunității de români din Statele Unite, o punte de legătură esențială între cele două societăți și un factor activ în consolidarea relațiilor bilaterale.
Ambii oficiali au subliniat importanța demersurilor de dinamizare a contactelor bilaterale în perioada următoare, inclusiv la nivel înalt.
A doua vizită în SUA pentru Oana Țoiu în câteva săptămâni. Pregătiri pentru întâlnirea Donald Trump – Nicușor Dan
Șefa diplomației române se află la doua vizită în SUA în mai puțin de două săptămâni, după ce în perioada 18-29 septembrie s-a aflat la Washington și la New York, pentru discuții cu membri ai Congresului SUA, cu think tank-uri americane, cu mediul academic și pentru participarea la Adunarea Generală a ONU.
Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.
În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.
Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.
Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la München, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.
Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.
Citiți și Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie
Citiți și Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
România respinge comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole. Bolojan a discutat cu comisarul european pentru agricultură despre consolidarea producției și procesării în România
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, vizita oficialului european având loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România. Acesta a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite.
Premierul a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață.
Comisarul european Christophe Hansen a prezentat măsurile propuse pentru protejarea fermierilor europeni și pentru sprijinirea dezvoltării zonelor rurale, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru noile generații. Accentul este pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, precum și sprijinirea exploatațiilor mari, inclusiv prin investiții în tehnologii moderne, cum ar fi sistemele de irigații.
Citiți și PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene. El a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile. De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.
Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie 2025, iar negocierile urmează să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani.
Comisia Europeană a adoptat în luna iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Bugetul propus de executivul european pentru ciclul 2028-2034 este structurat pe trei piloni. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor planuri de parteneriat naționale și regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
