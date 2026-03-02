CONSILIUL UE
Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță
Toți cetățenii români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt, în acest moment, în siguranță, a declarat duminică seara ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE, după participarea la o reuniune prin videoconferință a Consiliului Afaceri Externe al UE.
„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Oana Țoiu, potrivit Agerpres.
Șefa diplomației române a precizat că a participat la o ședință a Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în care a discutat împreună cu ceilalți miniștri despre evoluțiile recente din regiune.
„Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian, toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că acest lucru, nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zile care urmează. Desigur, într-o regiune cu un risc crescut și cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem și noi în România prin Ministerul Afacerilor Externe, aceea de a ține cont de recomandările țărilor în care se află cetățenii noștri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranței personale și, prin urmare, prudență în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a menționat ministrul.
“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică
Oana Țoiu a subliniat că autoritățile române – ministerele, împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan – analizează planuri de evacuare a cetățenilor români din zonele afectate.
Ea a anunțat că luni, la ora 9:30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și vicepremierii, pentru a discuta planurile propuse de celula de criză a MAE.
„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Țoiu.
Consiliul UE și PE au ajuns la un acord pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, prin extinderea Fondului european de ajustare la globalizare
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind un regulament care urmărește extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), extinzând sprijinul acordat lucrătorilor care se confruntă cu șomajul.
Potrivit comunicatului oficial, noile norme se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, când expiră actualul program FEG.
Scopul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este de a demonstra solidaritatea față de lucrătorii și persoanele care desfășoară activități independente care și-au pierdut locul de muncă din cauza restructurărilor companiilor, sprijinindu-le reintegrarea pe piața muncii.
Măsurile de sprijin care pot beneficia de finanțare din FEG includ politici active pe piața muncii, orientate către dezvoltarea competențelor necesare pentru ca lucrătorii să poată ocupa un rol diferit sau să își găsească un loc de muncă. Acestea pot cuprinde formare profesională, certificarea competențelor, asistență în căutarea unui loc de muncă sau consiliere în carieră. În prezent, acest tip de sprijin este destinat persoanelor care au fost deja disponibilizate ca urmare a restructurărilor.
Totuși, concedierile generate de restructurări au loc adesea în valuri, ceea ce înseamnă că și persoanele aflate în risc de concediere au nevoie de acces la programe de formare și ar beneficia de acestea într-o etapă mai timpurie, înainte de pierderea efectivă a locului de muncă.
Potrivit regulamentului revizuit, lucrătorii aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă din cauza restructurărilor companiilor vor avea, de asemenea, acces la sprijin prin FEG, cu scopul de a reduce numărul concedierilor și de a facilita tranziția către noi roluri profesionale.
Acordul dintre Consiliu și Parlament clarifică domeniul de aplicare al regulamentului revizuit, asigurând că lucrătorii aflați în risc iminent de concediere beneficiază de sprijin într-o etapă mai timpurie a procesului.
În anumite condiții și cu acordul întreprinderii afectate, lucrătorii furnizorilor direcți și ai producătorilor din aval, aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, ar putea fi, de asemenea, incluși într-o cerere de finanțare. Astfel, un număr mai mare de lucrători ar putea beneficia de sprijin din partea FEG într-un mod eficient și proporțional.
Textul convenit introduce, totodată, garanții suficiente, precum posibilitatea statelor membre de a efectua verificări ex-ante privind capacitatea financiară și administrativă a companiilor. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a acorda prefinanțare companiilor, în tranșe.
În plus, colegislatorii au urmărit reducerea sarcinii administrative generate de regulamentul revizuit, precizând că Comisia ar trebui să elaboreze orientări neobligatorii atât pentru statele membre, cât și pentru companii.
Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European, înainte de a fi adoptat formal și de a intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
