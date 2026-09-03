Oana Țoiu evidențiază rolul României în tranzitul cerealelor ucrainene și cere măsuri sporite pentru protejarea Flancului Estic, în complementaritate UE-NATO

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a evidențiat, în Irlanda, rolul portului Constanța și al Coridoarelor Solidarității în tranzitul cerealelor ucrainene și a subliniat necesitatea unor măsuri sporite pentru protejarea Flancului Estic, care să valorifice complementaritatea dintre Uniunea Europeană și NATO, potrivit unui comunicat.

Șefa diplomației române a participat, în perioada 1-2 septembrie, la Wicklow, în Irlanda, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din UE, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Prima sesiune, la care au participat și miniștrii de externe din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Regatul Unit și Ucraina, a vizat răspunsul la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și escaladarea conflictului, inclusiv în contextul extinderii incidentelor de securitate din Marea Neagră și al concluziilor autorităților germane privind incidentul cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle.

În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a arătat că situația de securitate de la Marea Neagră, generată de agresiunea Rusiei, afectează puternic exporturile de cereale, securitatea alimentară globală și prețurile.

România se coordonează strâns cu Republica Moldova, Ucraina și Comisia Europeană pentru facilitarea exporturilor de cereale și atenuarea presiunilor asupra prețurilor. Ministrul român de externe a evidențiat, în acest context, contribuția portului Constanța și a Coridoarelor Solidarității la creșterea tranzitului cerealelor către Orientul Mijlociu și Africa.

Totodată, aceasta a subliniat necesitatea unor acțiuni care să protejeze piața locală și producătorii agricoli din Uniunea Europeană.

Oana Țoiu i-a informat pe omologii săi și despre incursiunile ilegale repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian național și în zona economică exclusivă a României. Ea a accentuat necesitatea unor măsuri sporite pentru protejarea Flancului Estic, care să țină seama de complementaritatea și instrumentele UE și NATO.

Ministrul afacerilor externe a atras atenția și asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei împotriva statelor membre ale UE și a partenerilor, exprimând solidaritatea României cu țările afectate și pledând pentru o abordare coerentă și coordonată.

În sesiunea referitoare la îmbunătățirea acțiunii Uniunii Europene în domeniul politicii externe și de securitate comune, Oana Țoiu a prezentat demersul comun al României, al altor state membre și al Serviciului European de Acțiune Externă pentru consolidarea profilului global al UE.

Potrivit MAE, eforturile urmăresc valorificarea punctelor forte, a unității și solidarității Uniunii, concomitent cu îmbunătățirea procesului decizional european, și ar putea contribui la intensificarea schimburilor comerciale și la consolidarea parteneriatelor necesare securității și respectării dreptului internațional.

Șefa diplomației române a apreciat, de asemenea, oportunitățile oferite de viitoarea Adunare Generală a ONU pentru un efort comun al UE în sprijinul reformării Organizației Națiunilor Unite și al multilateralismului, precum și pentru o coordonare mai eficientă în promovarea priorităților europene.

Ultima sesiune a reuniunii a fost dedicată situației din Orientul Mijlociu, cu accent pe susținerea inițiativelor privind securitatea maritimă și libertatea de navigație, cu respectarea dreptului internațional.

Oana Țoiu a avertizat că instabilitatea persistentă din regiune afectează lanțurile de aprovizionare și prețurile energiei la nivel mondial. Ea a prezentat și cel mai recent ajutor acordat de România populației din Fâșia Gaza: cel de-al 12-lea zbor pentru evacuarea medicală de urgență, organizat la 31 august, prin care au fost preluați cinci pacienți pediatrici.

Potrivit MAE, acțiunea reflectă angajamentele asumate de România în cadrul Consiliului de Pace de la Washington și eforturile țării noastre de sprijinire a populației civile afectate grav de criza umanitară din Fâșia Gaza.