ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Oana Țoiu i-a asigurat pe oamenii de afaceri din SUA de “angajamentul ferm” al României de a adera la OCDE în 2026, realizare ce va “deschide noi căi de cooperare cu firmele americane”
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu s-a întâlnit miercuri, la Washington D.C., cu reprezentați ai unor companii membre ale Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru OCDE în 2026 și accentuând și importanța schimburilor economice dintre România și Statele Unite, arată un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Întâlnirea, găzduită de președintele AMRO, Eric Stewart, a reunit companii din domenii diverse precum apărare, energie, tehnologie, comunicații, sănătate, servicii financiare.
Ministrul Oana Țoiu a apreciat consolidarea constantă a schimburilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii, accentuând importanța și oportunitățile comerciale care decurg din Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, un pilon esențial al politicii externe a României.
Ministrul de externe a trecut în revistă progresul înregistrat de România în vederea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru al acestei organizații în cursul anului viitor, realizare ce va deschide noi posibilități de cooperare în relație cu companiile americane.
De asemenea, pe parcursul întâlnirii au fost convenite elemente privind viitoarea misiune anuală a AMRO la București, planificată pentru finalul lunii octombrie și care va oferi prilejul unor noi runde de discuții între autoritățile române și conducerea companiilor americane care investesc sau intenționează să investească în România.
Citiți și Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie
Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Acesta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.
Citiți și Rolul “crucial” al prezenței militare SUA în România, importanța strategică a regiunii Mării Negre și rolul Bazei MK ca pilon esențial în securitatea flancului estic, între mizele consultărilor Rubio – Țoiu
În cadrul întrevederii oficiale de la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat rolul crucial al prezenței militare americane în România pentru securitatea euro-atlantică. Șefa diplomației române a evidențiat importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, descrisă drept „un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic”, în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității regionale la Marea Neagră.
Într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, Țoiu a declarat că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.
Citiți și Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.
Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.
„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu: Mizăm în continuare pe sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OCDE
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut astăzi, 7 octombrie, o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, prilej cu care a fost discutată aprofundarea relațiilor româno-germane, dar și sprijinul Germaniei pentru aderarea țării noastre la OCDE.
„Ne dorim să dezvoltăm în continuare relațiile româno-germane în domeniul strategic, economic, politic și cultural. Am pus accent pe capacitatea României de a oferi o puternică platformă de securitate, atât în zona Mării Negre, cât și la frontiera de est a Uniunii Europene”, a transmis Sorin Grindeanu.
De asemenea, președintele interimar al PSD a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen: „Mizăm în continuare pe sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OCDE.”
Citiți și: Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Un punct important al discuției a vizat alocarea fondurilor europene pentru România: „Este extrem de important ca aceste sume să fie în concordanță cu noile dezvoltări geopolitice, care au adus România în prima linie a protejării valorilor democratice ale Uniunii Europene”, a mai adăugat Grindeanu.
Potrivit președintelui Camerei Deputaților, partea română pledează pentru creșterea nivelului de investiții germane în România, inclusiv în domeniul industriei de apărare.
În discuțiile purtate, Sorin Grindeanu a făcut referire și la comunitatea română din Germania și comunitatea germană din România, care „sunt un liant puternic atât pentru aprofundarea relațiilor culturale, cât și pentru dezvoltarea pragmatcă a cooperării economice dintre statele nostre.”
Reamintim că România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
La întâlnirea board-ului Centrului Regional al OCDE, Luca Niculescu a evidențiat implicarea României – de la sprijinul acordat R. Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a participat vineri la reuniunea Consiliului Consultativ al Centrului OCDE de la Istanbul. La întâlnire au participat înalți oficiali din cadrul Guvernului Republicii Turcia și al Secretariatului OCDE, reprezentanți ai unor state membre și candidate pentru aderarea la Organizație, precum și alți parteneri ai OCDE.
În cadrul discuțiilor, Luca Niculescu a evidențiat implicarea activă a României – de la sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest.
„O zi intensă la Istanbul, alături de colegii din board-ul Centrului Regional al OCDE. E un loc unde guverne, mediul de afaceri și societatea civilă din regiune se conectează la expertiza și standardele OCDE. Am vorbit despre implicarea României – de la sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, până la proiectele dedicate Balcanilor de Vest. Și l-am invitat pe directorul centrului, foarte dinamicul Achraf Bouali, să vină la București, pentru a organiza împreună un eveniment” , a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Potrivit unui comunicat al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea Consiliului Consultativ din acest an a abordat activitățile desfășurate de Centru până în prezent, printre care prima ediție a conferinței la nivel înalt Emerging Markets Forum din luna aprilie. Totodată, reuniunea a ocazionat un schimb de opinii privind viitoarele priorități strategice ale Centrului. În acest context, a fost evidențiată contribuția Centrului la promovarea valorilor OCDE la nivel global, precum și la facilitarea cooperării internaționale și a dialogului între regiuni.
Secretarul de stat Luca Niculescu, în calitate de membru al Consiliului Consultativ al Centrului de la Istanbul, a salutat activitățile desfășurate de Centru în 2025 și a reconfirmat sprijinul autorităților române față de acțiunile viitoare ale acestuia, inclusiv prin împărtășirea de bune practici și expertiză în diferite domenii. De asemenea, coordonatorul național a salutat extinderea activității Centrului până în anul 2029 și a reiterat angajamentul României față de promovarea standardelor OCDE la nivel global.
În ce privește direcția strategică a Centrului în perioada următoare, oficialul român a evidențiat relevanța orientării acesteia în domenii precum combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală, aprovizionarea cu resurse minerale critice, sporirea conectivității regionale și promovarea cooperării cu sectorul privat în proiecte care beneficiază de asistență oficială pentru dezvoltare.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 dintre cele 25 de comitete necesare, obiectivul final fiind obținerea statutului de membru până în 2026.
Potrivit lui Luca Niculescu, ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, România sperând să închidă și ultimele comitete rămase.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va reprezenta „un semn de apreciere” și „va facilita investițiile”, confirmând astfel progresul țării pe plan economic și instituțional, a declarat noua ambasadoare a Germaniei la București, Angela Ganninger, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea țării.
„Aderarea României la OCDE va fi un pas foarte important. Este un semn de apreciere, dar și o ancoră solidă pentru consolidarea reformelor și pentru facilitarea investițiilor”, a subliniat diplomata germană.
Ganninger a avertizat însă că stabilitatea economică rămâne un obiectiv prioritar și că reducerea deficitului este necesară pentru a evita riscul de instabilitate.
„Este important să se reducă deficitul, pentru că o economie stabilă este necesară. Altfel, economia rămâne mereu la limita instabilității. Așadar, reformele sunt importante și necesare”, a punctat ea.
Ambasadoarea a evidențiat și rolul predictibilității pentru investitori.
„Din perspectiva mediului de afaceri, transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica. Când investești, vrei să faci planuri pe termen lung, nu doar pentru două-trei luni. Ai nevoie de un mediu stabil. Transparența este esențială. Companiile trebuie să înțeleagă în ce direcție merg lucrurile. Altfel, vor fi prudente și vor aștepta să vadă ce se întâmplă”, a explicat Ganninger.
Ea a recunoscut că reformele structurale reprezintă „o sarcină dificilă” pentru orice guvern, însă a subliniat că dialogul constant cu mediul de afaceri poate crea premisele unui progres fără a afecta inutil economia.
„Nu le este deloc ușor guvernanților să se ocupe de această sarcină. Este un efort uriaș și nu va fi ușor. Dar, atât timp cât guvernul comunică cu mediul de afaceri și înțelege nevoile și preocupările acestuia, există o cale de a merge înainte fără a afecta în mod inutil afacerile”, a mai spus ambasadoarea Germaniei.
Citiți și BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori
În opinia sa, apartenența la OCDE va confirma „stabilitatea democratică și angajamentul european” al României și va consolida poziția țării în arhitectura economică internațională, oferind totodată un impuls pentru aprofundarea relațiilor economice bilaterale cu Germania, principalul partener comercial al României.
Însă, Ganninger a insistat asupra transparenței.
“Transparența este foarte importantă pentru ca investitorii să aibă o perspectivă stabilă. OCDE oferă un cadru cu reguli clare pe care investitorii se bazează. Unii investitori investesc doar în țări membre OCDE, tocmai pentru că acolo există un cadru de reglementare coerent“, a conchis ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Rolul “crucial” al prezenței militare SUA în România, importanța strategică a regiunii Mării Negre și rolul Bazei MK ca pilon esențial în securitatea flancului estic, între mizele consultărilor Rubio – Țoiu
Donald Trump anunță acordul dintre Israel și Hamas pentru “prima fază” a planului său de a stabili “o pace puternică, durabilă și eternă”
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
Oana Țoiu i-a asigurat pe oamenii de afaceri din SUA de “angajamentul ferm” al României de a adera la OCDE în 2026, realizare ce va “deschide noi căi de cooperare cu firmele americane”
Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie
România respinge comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole. Bolojan a discutat cu comisarul european pentru agricultură despre consolidarea producției și procesării în România
Republica Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică
București se alătură inițiativei naționale ”HPV Free City”, pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a cancerelor asociate
Parlamentul European reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială a Groenlandei. Premierul Frederik Nielsen: Avem nevoie de UE
Dan Motreanu s-a asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor în urma simplificării PAC, aprobată de Parlamentul European
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO3 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- U.E.3 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- INTERNAȚIONAL2 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)