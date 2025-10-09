Oana Țoiu i-a asigurat pe oamenii de afaceri din SUA de “angajamentul ferm” al României de a adera la OCDE în 2026, realizare ce va “deschide noi căi de cooperare cu firmele americane”

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu s-a întâlnit miercuri, la Washington D.C., cu reprezentați ai unor companii membre ale Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru OCDE în 2026 și accentuând și importanța schimburilor economice dintre România și Statele Unite, arată un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

Întâlnirea, găzduită de președintele AMRO, Eric Stewart, a reunit companii din domenii diverse precum apărare, energie, tehnologie, comunicații, sănătate, servicii financiare.

Ministrul Oana Țoiu a apreciat consolidarea constantă a schimburilor economice dintre România și Statele Unite ale Americii, accentuând importanța și oportunitățile comerciale care decurg din Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, un pilon esențial al politicii externe a României.

Ministrul de externe a trecut în revistă progresul înregistrat de România în vederea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reiterând angajamentul ferm al României de a deveni stat membru al acestei organizații în cursul anului viitor, realizare ce va deschide noi posibilități de cooperare în relație cu companiile americane.

De asemenea, pe parcursul întâlnirii au fost convenite elemente privind viitoarea misiune anuală a AMRO la București, planificată pentru finalul lunii octombrie și care va oferi prilejul unor noi runde de discuții între autoritățile române și conducerea companiilor americane care investesc sau intenționează să investească în România.

Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Acesta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.

În cadrul întrevederii oficiale de la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat rolul crucial al prezenței militare americane în România pentru securitatea euro-atlantică. Șefa diplomației române a evidențiat importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, descrisă drept „un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic”, în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității regionale la Marea Neagră.

Într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, Țoiu a declarat că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.

„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.

„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.