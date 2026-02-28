Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă

În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din regiune, a transmis sâmbătă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE. Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.

De asemenea, Oana Țoiu, a anunțat că, în contextul deteriorării situației de securitate, autoritățile au decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie. Totodată, aceasta a precizat că a fost reluată recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel.

Potrivit MAE, cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:

să respecte instrucțiunile autorităților locale;

să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;

să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.

„În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale. Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență. De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației Călătoreşte informat”, a adăugat Oana Țoiu.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.