Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pledează pentru intensificarea presiunii financiare asupra Rusiei, care nu contenește atacurile asupra Ucrainei, pentru a atinge comun al UE și Kievului: „un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă.”

„Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieților umane, atât ucrainene, cât și rusești, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal și ilegal”, a subliniat Oana Țoiu înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE.

Aceasta a anunțat că va menționa în cadrul întâlnirii „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european”, lucru „consacrat în cooperarea trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odessei în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți”, a continuat ministrul.

„Cu atât mai mult cu cât regiunea Mării Negre a cunoscut recent un număr și o intensitate tot mai mari a unor astfel de atacuri brutale din partea Rusiei, trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă. Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul”, a mai precizat aceasta, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești din proximitatea graniței românești.

Miniștrii de Externe din UE se reunesc între 29 și 30 august în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, pentru a discuta despre gresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.

Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.

Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.

În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.

Reuniunea informală a miniștrii de Externe din UE este precedată de cea a miniștrilor Apărării din statele membre, unde România este reprezentantă de Ionuț Moșteanu.

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).

Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.

Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev. Asaltul cu rachete și drone al Moscovei s-a produs și în contextul în care Republica Moldova a celebrat 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, eveniment pe care președinta Maia Sandu și moldovenii l-au sărbătorit la Chișinău alături de președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz, prezenți pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei republici parlamentare, care, în 28 septembrie, este chemată la urne pentru a-și alege Parlamentul și care duminică, 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, așteaptă vizita președintelui Nicușor Dan.

Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.