Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pledează pentru intensificarea presiunii financiare asupra Rusiei, care nu contenește atacurile asupra Ucrainei, pentru a atinge comun al UE și Kievului: „un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă.”
„Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieților umane, atât ucrainene, cât și rusești, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal și ilegal”, a subliniat Oana Țoiu înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE.
Aceasta a anunțat că va menționa în cadrul întâlnirii „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european”, lucru „consacrat în cooperarea trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odessei în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți”, a continuat ministrul.
„Cu atât mai mult cu cât regiunea Mării Negre a cunoscut recent un număr și o intensitate tot mai mari a unor astfel de atacuri brutale din partea Rusiei, trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă. Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul”, a mai precizat aceasta, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești din proximitatea graniței românești.
Miniștrii de Externe din UE se reunesc între 29 și 30 august în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, pentru a discuta despre gresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunea informală a miniștrii de Externe din UE este precedată de cea a miniștrilor Apărării din statele membre, unde România este reprezentantă de Ionuț Moșteanu.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev. Asaltul cu rachete și drone al Moscovei s-a produs și în contextul în care Republica Moldova a celebrat 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, eveniment pe care președinta Maia Sandu și moldovenii l-au sărbătorit la Chișinău alături de președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz, prezenți pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei republici parlamentare, care, în 28 septembrie, este chemată la urne pentru a-și alege Parlamentul și care duminică, 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, așteaptă vizita președintelui Nicușor Dan.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, participă la reuniunile informale cu omologii din UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, întâlnirea informală a miniștrilor Apărării din UE va avea loc în perioada 28-29 august și va oferi ministrului Ionuț Moșteanu prilejul de a reconfirma „angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinul ferm pentru Ucraina”.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Întâlnirea miniștrilor Apărării din UE va fi urmată de cea a miniștrilor de externe din țările membre, desfășurată tot în capitala daneză, în perioada 29-30 august, România fiind reprezentantă de ministrul Oana Țoiu.
On my way to 🇩🇰 Copenhagen for the 🇪🇺EU informal Foreign Ministers’ meeting. On the agenda:
✅ the Russian aggression against Ukraine
✅ exchange on Russian frozen assets
✅ developments in Gaza and Iran
✅ working methods and EU coordination ahead of #UNGA 80.
Ready to work…
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 29, 2025
MAE informează printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că discuțiile se vor concentra pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
Reuniunea va fi co-prezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, în calitate de președinție a Consiliului UE.
Citiți și: Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”.
O reacție a renit și din partea României, prin ministrul de Externe, Oana Țoiu.
„Consternată de atacul aerian major de aseară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile și pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegația UE și British Council. Este încă o dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile internaționale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean. Trebuie făcute toate eforturile pentru ca toți autorii să fie trași la răspundere. România este pe deplin solidară cu Ucraina și cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile lor, precum și către personalul EUDEL și al British Council”, a scris Țoiu pe rețeaua de socializare X.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
Ucraina urmează să primească peste 3,2 miliarde de euro după ce Consiliul UE a adoptat decizia privind cea de-a patra plată regulată din cadrul Facilității pentru Ucraina. Fondurile vizează, în principal, consolidarea stabilității macrofinanciare a țării și sprijinirea funcționării administrației publice.
Potrivit comunicatului oficial, plățile din cadrul Facilității pentru Ucraina sunt strâns legate de Planul pentru Ucraina, document ce stabilește strategia țării pentru redresare, reconstrucție și modernizare, precum și calendarul implementării reformelor necesare pentru atingerea obiectivelor de aderare la Uniunea Europeană în următorii patru ani.
Facilitatea pentru Ucraina, intrată în vigoare la 1 martie 2024, pune la dispoziție până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea țării în perioada 2024-2027.
Din acest total, până la 32 de miliarde de euro sunt alocate, orientativ, pentru susținerea reformelor și investițiilor prevăzute în Planul pentru Ucraina, plățile fiind condiționate de îndeplinirea unor indicatori stabiliți.
De la intrarea în vigoare a facilității, au fost deja acordate 6 miliarde de euro sub formă de finanțare-punte, 1,89 miliarde de euro ca prefinanțare, precum și trei tranșe de aproximativ 4,2 miliarde, 4,1 miliarde și 3,5 miliarde de euro.
În urma evaluării cererii de plată depuse de Ucraina la 6 iunie 2025, Comisia Europeană a concluzionat că țara a îndeplinit în mod satisfăcător o serie de reforme prevăzute în Planul pentru Ucraina. Acestea includ reforme privind administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, descentralizarea și politica regională, tranziția verde, sectoarele digital și agroalimentar, precum și gestionarea materiilor prime critice.
În mai 2024, Consiliul a concluzionat că Planul pentru Ucraina îndeplinește condițiile prealabile pentru ca Ucraina să primească sprijin în valoare de până la 50 de miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, iar în august Consiliul a dat undă verde primei plăți periodice.
Consiliul Uniunii Europene reînnoiește lista persoanelor și entităților teroriste
Consiliul UE a decis ieri, 29 iulie, să reînnoiască lista persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive în vederea combaterii terorismului, eliminând de pe listă o persoană decedată și menținând restul neschimbate, informează un comunicat oficial.
În prezent, 13 persoane și 22 de grupuri și entități fac obiectul măsurilor restrictive în vigoare, care constau în înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice în statele membre ale UE.
Lista UE a persoanelor și entităților teroriste, și anume regimul de sancțiuni prevăzut în Poziția comună 2001/931/PESC, este distinctă de regimul UE de punere în aplicare a Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, care vizează Al-Qaida și ISIL/Da’esh.
UE poate, de asemenea, să aplice în mod autonom măsuri restrictive împotriva ISIL/Da’esh și Al-Qaida, precum și împotriva persoanelor și entităților asociate cu acestea sau care le sprijină.
Lista UE a organizațiilor teroriste este, de asemenea, separată de cadrul de sancțiuni adoptat în ianuarie 2024, care vizează persoanele care sprijină, facilitează sau permit acțiuni violente ale Hamas sau ale Jihadului Islamic Palestinian.
UE a adoptat pentru prima dată măsuri restrictive împotriva persoanelor și entităților implicate în acte teroriste în decembrie 2001, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie același an.
Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
