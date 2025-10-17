Oana Țoiu, întâlnire cu președinta Parlamentului European: România susține un buget european post-2027 ambițios și integrarea europeană a R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest

Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii Europene prin creșterea competitivității și capacității de reacție a Bazei Industriale și Tehnologice de Apărare Europene (EDTIB).

Programul urmărește, de asemenea, să sprijine cooperarea industrială în domeniul apărării cu Ucraina și companiile ucrainene prin intermediul Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina, având în vedere integrarea viitoare a acestora în EDTIB.

În plus, EDIP stabilește primul mecanism european pentru securitatea aprovizionării cu produse de apărare, precum și un „instrumentar juridic” menit să faciliteze cooperarea pe termen lung între statele membre în domeniul înzestrării („Structura pentru Programul European de Armamente”).

„Programul European pentru Industria de Apărare este esențial pentru pregătirea Europei în domeniul apărării. El va spori capacitatea noastră de a produce și furniza echipamente critice de apărare și va asigura un răspuns rapid și hotărât într-un mediu de securitate tot mai complex. În același timp, va aprofunda parteneriatul nostru cu Ucraina, apropiindu-i industria de apărare de cea europeană — spre beneficiul reciproc al Europei și al Ucrainei”, a declarat Troels Lund Poulsen, viceprim-ministru și ministru al apărării al Danemarcei.

Consolidarea apărării europene printr-un buget de 1,5 miliarde de euro

Acordul provizoriu confirmă bugetul propus de Comisia Europeană pentru EDIP — 1,5 miliarde de euro, sub formă de granturi. Din această sumă, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina.

Consiliul și Parlamentul European au invitat Comisia să exploreze modalități de majorare a bugetului total al EDIP în viitor, inclusiv pentru Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina și pentru Fondul pentru Accelerarea Transformării Lanțurilor de Aprovizionare din Apărare (FAST).

Consolidarea capacităților europene și a lanțurilor de aprovizionare

Cele două instituții au convenit ca proporția componentelor provenite din afara UE și a țărilor asociate (statele SEE) să nu depășească 35% din costul estimat al componentelor produsului final, menținând astfel un echilibru între principiul preferinței europene și cooperarea cu țări partenere. Nu vor fi acceptate componente provenite din state neasociate care contravin intereselor de securitate și apărare ale UE sau ale statelor membre.EDIP stabilește, de asemenea, un cadru pentru Proiecte Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI), destinate dezvoltării de capacități, inclusiv pentru asigurarea accesului la domenii strategice, sisteme și facilități esențiale.

Apropierea Ucrainei de industria europeană de apărare

Consiliul și Parlamentul European au convenit să intensifice sprijinul acordat Ucrainei prin Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina, implicând de la început industria ucraineană de apărare în cadrul acestuia. De asemenea, Ucraina va putea participa la EDPCI-uri. Instrumentul va dispune de un buget dedicat de 300 de milioane de euro.

Asigurarea securității aprovizionării

Acordul stabilește primul regim european de securitate a aprovizionării în domeniul apărării, conceput pentru a garanta accesul rapid și sigur la produse și componente de apărare în perioade de criză. Abordarea prevede două etape distincte, diferențiind clar produsele de apărare de cele non-militare.

Crearea unui mecanism european de vânzări militare

Prin EDIP, UE va institui un mecanism european de vânzări militare, care va include, printre altele, un catalog centralizat al produselor de apărare și va facilita livrarea echipamentelor, consolidând cererea la nivelul UE și creșterea competitivității industriei europene de apărare pe piața internațională. De asemenea, vor putea fi create „rezerve” comune de echipamente pentru a permite livrări rapide în caz de urgență.

Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliu și Parlamentul European înainte de adoptarea sa formală.

La 5 martie 2024, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament pentru instituirea EDIP, însoțită de un pachet financiar de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Propunerea se bazează pe programele existente, precum Regulamentul EDIRPA (achiziții comune de produse de apărare) și Regulamentul ASAP (consolidarea capacităților de producție din industria de apărare), oferindu-le o perspectivă pe termen mai lung și o structură mai solidă.