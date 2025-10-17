PARLAMENTUL EUROPEAN
Oana Țoiu, întâlnire cu președinta Parlamentului European: România susține un buget european post-2027 ambițios și integrarea europeană a R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut joi, în contextul vizitei la Bruxelles, o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul dialogului fiind abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, arată MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În ceea ce privește procesul de extindere, discuția a vizat și nevoia de sprijin constant pentru parcursul european al statelor candidate, ministrul român exprimându-și susținerea pentru continuarea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei, cât și a candidaților din Balcanii de Vest.
Totodată, ministrul Oana Țoiu a subliniat susținerea României pentru un buget post-2027 cât mai ambițios, care să reflecte deopotrivă obiectivele de coeziune și convergență și cele de competitivitate, răspunzând, totodată, provocărilor generate de evoluțiile geopolitice actuale. A evidențiat, în context, faptul că rolul de co-decident al Parlamentului European este determinant în conturarea viitorului buget.
Simultan, ministrul de externe a susținut continuarea cooperării strânse a țării noastre cu Parlamentul European pe dosarele relevante de pe agenda europeană, în vederea găsirii unor soluții eficiente și unitare la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele sale membre la acest moment.
Discuțiile au reliefat importanța pe care Parlamentul European o acordă obiectivului de consolidare a dimensiunii de securitate și apărare în contextul geopolitic actual, președinta Parlamentului European exprimându-și, și cu această ocazie, solidaritatea cu România în lumina recentelor incursiuni ce au avut loc în spațiul aerian românesc, dar și al altor state membre, și remarcând faptul că acestea reprezintă un nou nivel al provocărilor care fac necesară o acțiune determinată.
Discuțiile au evidențiat și sprijinul constant pe care președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, îl acordă procesului de aderare la Uniunea Europeană al statelor candidate din Vecinătatea Estică și din Balcanii de Vest, reafirmându-se necesitatea ca UE să facă mai multe progrese în avansarea proiectului de integrare europeană, în special în ceea ce privește accelerarea parcursului de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei. În context, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, inclusiv în avansarea viitorului european al celor două țări, date fiind progresele substanțiale realizate de acestea în procesele de reformă, în pofida provocărilor generate de agresiunea Federației Ruse în Ucraina.
S-a convenit asupra menținerii unui dialog constant și a unei cooperări directe care să contribuie la avansarea proiectelor de pe agenda europeană.
Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare a Uniunii Europene prin creșterea competitivității și capacității de reacție a Bazei Industriale și Tehnologice de Apărare Europene (EDTIB).
Programul urmărește, de asemenea, să sprijine cooperarea industrială în domeniul apărării cu Ucraina și companiile ucrainene prin intermediul Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina, având în vedere integrarea viitoare a acestora în EDTIB.
În plus, EDIP stabilește primul mecanism european pentru securitatea aprovizionării cu produse de apărare, precum și un „instrumentar juridic” menit să faciliteze cooperarea pe termen lung între statele membre în domeniul înzestrării („Structura pentru Programul European de Armamente”).
„Programul European pentru Industria de Apărare este esențial pentru pregătirea Europei în domeniul apărării. El va spori capacitatea noastră de a produce și furniza echipamente critice de apărare și va asigura un răspuns rapid și hotărât într-un mediu de securitate tot mai complex. În același timp, va aprofunda parteneriatul nostru cu Ucraina, apropiindu-i industria de apărare de cea europeană — spre beneficiul reciproc al Europei și al Ucrainei”, a declarat Troels Lund Poulsen, viceprim-ministru și ministru al apărării al Danemarcei.
Consolidarea apărării europene printr-un buget de 1,5 miliarde de euro
Acordul provizoriu confirmă bugetul propus de Comisia Europeană pentru EDIP — 1,5 miliarde de euro, sub formă de granturi. Din această sumă, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina.
Consiliul și Parlamentul European au invitat Comisia să exploreze modalități de majorare a bugetului total al EDIP în viitor, inclusiv pentru Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina și pentru Fondul pentru Accelerarea Transformării Lanțurilor de Aprovizionare din Apărare (FAST).
Consolidarea capacităților europene și a lanțurilor de aprovizionare
Cele două instituții au convenit ca proporția componentelor provenite din afara UE și a țărilor asociate (statele SEE) să nu depășească 35% din costul estimat al componentelor produsului final, menținând astfel un echilibru între principiul preferinței europene și cooperarea cu țări partenere. Nu vor fi acceptate componente provenite din state neasociate care contravin intereselor de securitate și apărare ale UE sau ale statelor membre.EDIP stabilește, de asemenea, un cadru pentru Proiecte Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI), destinate dezvoltării de capacități, inclusiv pentru asigurarea accesului la domenii strategice, sisteme și facilități esențiale.
Apropierea Ucrainei de industria europeană de apărare
Consiliul și Parlamentul European au convenit să intensifice sprijinul acordat Ucrainei prin Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina, implicând de la început industria ucraineană de apărare în cadrul acestuia. De asemenea, Ucraina va putea participa la EDPCI-uri. Instrumentul va dispune de un buget dedicat de 300 de milioane de euro.
Asigurarea securității aprovizionării
Acordul stabilește primul regim european de securitate a aprovizionării în domeniul apărării, conceput pentru a garanta accesul rapid și sigur la produse și componente de apărare în perioade de criză. Abordarea prevede două etape distincte, diferențiind clar produsele de apărare de cele non-militare.
Crearea unui mecanism european de vânzări militare
Prin EDIP, UE va institui un mecanism european de vânzări militare, care va include, printre altele, un catalog centralizat al produselor de apărare și va facilita livrarea echipamentelor, consolidând cererea la nivelul UE și creșterea competitivității industriei europene de apărare pe piața internațională. De asemenea, vor putea fi create „rezerve” comune de echipamente pentru a permite livrări rapide în caz de urgență.
Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliu și Parlamentul European înainte de adoptarea sa formală.
La 5 martie 2024, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament pentru instituirea EDIP, însoțită de un pachet financiar de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Propunerea se bazează pe programele existente, precum Regulamentul EDIRPA (achiziții comune de produse de apărare) și Regulamentul ASAP (consolidarea capacităților de producție din industria de apărare), oferindu-le o perspectivă pe termen mai lung și o structură mai solidă.
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.
„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.
„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.
PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia
Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul UE pentru forma finală a regulamentului, potrivit unui comunicat.
Măsurile aprobate în comisii includ excepţii limitate pentru contractele existente: livrările din cadrul contractelor pe termen scurt ar putea continua până la 17 iunie 2026, iar cele din cadrul contractelor pe termen lung până la 1 ianuarie 2027, cu condiția ca respectivele acorduri să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să rămână neamendate. Documentul autorizează operatorii energetici să invoce clauza de „forță majoră” pentru a rezilia contractele afectate, întrucât interdicția este definită ca un act suveran în afara controlului lor.
Pentru a preveni ocolirea regulilor, propunerea interzice stocarea temporară a gazelor de origine rusă pe teritoriul UE începând cu 1 ianuarie 2026 și impune obligații stricte de verificare a originii la vămi înainte de import sau depozitare, precum și autorizări prealabile în funcție de proveniență. În cazul țițeiului, textul prevede certificarea originii pentru conducte, audituri trimestriale și înființarea unei liste a terminalelor LNG cu risc ridicat, gestionată de Comisie, pentru a contracara practici precum re-etichetarea, „flote fantomă” sau tranzitul prin țări terțe.
De asemenea, eurodeputații au eliminat din text clauza care ar fi permis Comisiei să autorizeze o suspendare temporară a interdicției în situații care amenință securitatea energetică a UE și au consolidat mecanismele de aplicare prin introducerea de sancțiuni pentru încălcări.
