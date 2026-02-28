Oana Țoiu, întrevedere cu președinta Sloveniei: „Împărtășim o viziune comună asupra securității regionale și viitorului proiectului european”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a încheiat vineri, 27 februarie, vizita oficială în Slovenia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe și europene, Tanja Fajon. Vizita, prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani, a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic și de dinamizare a cooperării economice și sectoriale între București și Ljubljana.

Potrivit comunicatului oficial, programul vizitei a inclus consultări politice cu omologul sloven, o întrevedere cu președintele Republicii Slovenia, Nataša Pirc Musar, un dialog cu mediul academic, un eveniment dedicat susținerii excelenței românești în tehnologie și o întâlnire cu comunitatea românească din Slovenia, la Ambasada României din Ljubljana.

În cadrul discuțiilor bilaterale, Oana Țoiu a salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depășit în 2025 pragul de 1,7 miliarde de euro. Totodată, a mulțumit Sloveniei pentru sprijinul constant în procesul de aderare a României la OCDE, în contextul în care România a primit chiar vineri avizul formal pozitiv în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al Organizației, al 22-lea din cele 25 necesare.

„În cadrul vizitei oficiale din Slovenia am avut azi, la Palatul Prezidențial din Ljubljana, o discuție cu președinta Republicii Slovenia, Nataša Pirc Musar Conversația noastră a reconfirmat faptul că România și Slovenia împărtășesc o viziune comună asupra securității regionale și viitorului proiectului european. Am subliniat importanța unei coordonări strânse între statele noastre pentru a asigura stabilitatea în regiunea Mării Negre și în Balcanii de Vest dar am discutat despre cum putem colabora pentru a întări rolul ONU, despre rolul României la conducerea Inițiativei Central Europene (ICE) și viitoarea preluare a președinției Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), formate în care Slovenia este un partener valoros”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.

Agenda a cuprins discuții despre consolidarea cooperării în domenii de interes comun, precum industriile, apărarea, securitatea maritimă și protecția civilă. De asemenea, a fost stabilit un mecanism de schimb de bune practici în domeniul turismului pentru a crește fluxurile de vizitatori între cele două state.

Oana Țoiu a discutat cu oficialii sloveni despre coordonarea în cadrul formatelor ONU și a negocierilor din interiorul UE, dar și despre rolul României la conducerea Inițiativei Central Europene (ICE) și viitoarea preluare a președinției Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), formate în care Slovenia este un partener valoros.

Programul a inclus, de asemenea, participarea ministrului Oana Țoiu la o dezbatere interactivă cu studenții facultăților de Drept și Științe Sociale, sub egida Forumului Strategic Bled.

În ultima parte a vizitei, ministrul afacerilor externe s-a întâlnit cu lotul național al României participant la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026). Ministrul Oana Țoiu i-a felicitat pe elevii români care au câștigat o medalie de argint și două de bronz, subliniind că succesul lor reconfirmă statutul României de pol de talent în tehnologia viitorului.

Finalul vizitei oficiale a fost dedicat comunității de români din Republica Slovenia, la sediul Ambasadei României la Ljubljana, alături de ambasadorul României în Slovenia, Alexandru Grădinar, şi a consulului onorific de la Koper, domnul Ludvik Glavina.

În cadrul unei discuții calde și deschise, Oana Țoiu a punctat rolul esențial pe care românii de aici îl joacă în consolidarea punților academice, culturale și economice dintre cele două țări. Ministrul a reafirmat angajamentul MAE de a rămâne un partener activ pentru diaspora, susținând proiectele care mențin vie legătura cu identitatea românească.