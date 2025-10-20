ROMÂNIA
Oana Țoiu, ironie privind un posibil survol al avionului lui Putin deasupra României: Să rămânem la “buna practică” că Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio solicitare oficială din partea Federației Ruse privind un posibil zbor al președintelui rus Vladimir Putin către Budapesta, via România, în eventualitatea unei întâlniri cu președinte american Donald Trump pentru a negocia un armistițiu privind războiul Rusiei în Ucraina.
Întrebată la Consiliul Afaceri Externe de la Luxemburg dacă România ar permite accesul în spațiul aerian pentru o astfel de deplasare, Oana Țoiu a precizat că „nu a fost încă depusă o astfel de solicitare și nici nu există o confirmare privind zborul sau prezența în acest sens”.
Într-o notă ironică, șefa diplomației române a îndemnat „să rămânem la elementele de bază, și anume buna practică potrivit căreia Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european”, o referire probabil indirectă la incursiunile recente și frecvente ale dronelor rusești în teritoriul Uniunii Europene și al NATO, încălcând spațiul aerian al statelor membre UE și ale Alianței Nord-Atlantice.
Precizările Oanei Țoiu vin după ce Ministerul Afacerilor Externe anunțase sâmbătă că România nu a primit, până în prezent, nicio cerere de survol din partea Federației Ruse, în contextul informațiilor privind o posibilă întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta.
Într-un răspuns transmis la solicitarea CaleaEuropeană.ro privind modul în care România ar reacționa în cazul unei eventuale cereri de derogare de la sancțiunile europene privind interdicția de survol impusă avioanelor rusești pentru ca aeronava liderului rus să poată traversa spațiul aerian românesc, Ministerul a transmis:
„Elementele la care faceți referire sunt, la acest moment, în evoluție și reprezintă deocamdată doar teme de speculație. România nu a primit o cerere de survol din partea Federației Ruse până în acest moment”.
Interesul suscitat pentru această temă vine pe fondul faptului că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, având activele înghețate, iar UE a închis spațiul său aerian pentru avioanele rusești.
Cu toate acestea, Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Citiți și Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani. Un traseu luat în calcul, care ar însemna parcurgerea unui zbor de 5.000 km, implică traversarea apelor internaționale ale Mării Negre, a Turciei, a apelor internaționale ale Mării Mediterane și a Balcanilor de Vest, via Muntenegru și Serbia.
În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.
ROMÂNIA
Regiunea Mării Negre este esențială pentru securitatea UE, îi transmite Bolojan comisarului european pentru afaceri interne: România cere finanțare adecvată a protecției frontierelor
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfășoară în primul său an de mandat, vizita concentrându-se s-a pe consolidarea cooperării în domeniile securității interne, migrației și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, comisarul Brunner a fost interesat de situația de securitate la frontierele României cu Ucraina și Republica Moldova, de amenințările hibride dinspre Federația Rusă și de securitatea internă a Uniunii Europene.
Discuțiile au vizat combaterea migrației ilegale, consolidarea colaborării cu Frontex și Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecția frontierelor, precum și implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor și ieșirilor (Entry/Exit System) și evaluarea Schengen a României.
Premierul a precizat că România este un partener de încredere, cu o contribuție solidă la securitatea internă a UE, și că va continua cooperarea strânsă cu Comisia Europeană și structurile sale de specialitate.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre importanța securității interne a Uniunii Europene, strâns legată de stabilitatea în regiunea Mării Negre, și a prezentat principalele priorități ale României.
Acestea includ: finanțarea adecvată a securității interne în viitorul Cadru Financiar Multianual, pregătirea pentru implementarea Pactului privind migrația și azilul începând cu 2026, cooperarea cu state terțe în materie de migrație și întărirea colaborării cu Frontex, inclusiv prin investiții în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor, precum dronele.
Un subiect important adus în discuție de partea română a fost regiunea Mării Negre, recunoscută pentru rolul său strategic ca rută principală între Caucaz și Europa.
Premierul a arătat că securitatea în această zonă este esențială pentru securitatea UE și a prezentat proiectele aflate în dezvoltare, care vizează cooperarea regională în protecția infrastructurii critice, acțiunile gărzilor de coastă, combaterea criminalității și a traficului de droguri. În acest context, instituirea unui centru de securitate maritimă, în linie cu Strategia de securitate internă a UE, și viitoarea revizuire a mandatului Frontex vor contribui la atingerea acestor obiective.
La finalul întâlnirii, părțile au discutat despre colaborarea strânsă dintre Guvernul României și Comisia Europeană, precum și despre situația fiscal-bugetară și cea politică internă din țară.
La întrevedere au mai participat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și secretarul de stat Dragoș Hotea.
CONSILIUL UE
REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale de negociere privind proiectul de regulament pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia.
Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU ce urmărește să pună capăt dependenței de energia rusă, în urma utilizării de către Rusia a aprovizionării cu gaze ca armă și a întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze către UE, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.
Regulamentul propus introduce o interdicție treptată și obligatorie din punct de vedere juridic privind importurile de gaze naturale transportate prin conducte și de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, interdicția totală urmând să se aplice începând cu 1 ianuarie 2028.
Potrivit unui comunicat, Consiliul UE menține acest termen și reprezintă, prin urmare, un semnal ambițios al voinței de a realiza eliminarea treptată. Acesta va contribui la obiectivul general de a realiza o piață energetică a UE rezilientă și independentă, menținând în același timp securitatea aprovizionării UE.
„O Europă independentă din punct de vedere energetic este o Europă mai puternică și mai sigură. Deși am depus eforturi susținute și am insistat în ultimii ani pentru a elimina gazul și petrolul rusesc din Europa, nu am atins încă acest obiectiv. Prin urmare, este esențial faptul că președinția daneză a obținut un sprijin copleșitor din partea miniștrilor energiei din Europa pentru legislația care va interzice definitiv importul de gaz rusesc în UE”, Lars Aagaard, ministrul danez al climei, energiei și utilităților.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente
Consiliul a confirmat că importurile de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, menținându-se însă o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special, contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025 pot continua până la 17 iunie 2026, în timp ce contractele pe termen lung pot fi valabile până la 1 ianuarie 2028.
Modificările aduse contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor, cu excepția unor flexibilități specifice pentru statele membre fără ieșire la mare afectate de recentele modificări ale rutelor de aprovizionare.
Proceduri vamale și autorizare
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a simplificat obligațiile vamale prin stabilirea unor cerințe și proceduri mai puțin stricte în materie de documentare pentru importurile de gaze naturale provenite din alte țări decât Rusia.
În astfel de cazuri, autorităților de autorizare trebuie să li se furnizeze numai înainte ca gazele naturale să intre pe teritoriul vamal al UE, în timp ce pentru importurile de gaze naturale din Rusia sunt solicitate mai multe informații în timpul fazei de tranziție (inclusiv data și durata contractului de furnizare, cantitățile contractate și orice modificări aduse contractului).
Consiliul a inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă, pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică:
- pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie prezentate cu cel puțin o lună înainte de intrare
- pentru gazul non-rus, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare
- în cazul încărcăturilor mixte de GNL, documentația trebuie să dovedească proporțiile respective de gaz rusesc și non-rus din amestec, numai cantitățile non-ruse fiind autorizate să intre în UE.
Pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre au convenit ca această procedură de autorizare prealabilă să nu se aplice importurilor din țările care îndeplinesc o serie de criterii prevăzute în regulamentul propus. Astfel se garantează că numai importurile care sunt cele mai relevante pentru verificare vor fi supuse autorizării prealabile. Conform textului convenit, Consiliul însărcinează Comisia să întocmească lista țărilor exceptate în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Au fost introduse, de asemenea, mecanisme suplimentare de monitorizare și notificare pentru a împiedica intrarea gazului rusesc în UE în cadrul procedurilor de tranzit (adică gazul care tranzitează UE în drumul său către o altă destinație, fără a intra pe piața UE).
Planuri naționale de diversificare
Regulamentul propus impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare în care să fie descrise măsurile și potențialele provocări legate de diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Consiliul a convenit să acorde o derogare statelor membre care pot demonstra că nu mai importă direct sau indirect gaze naturale din Rusia.
Aceeași cerință de prezentare a unui plan național de diversificare se va aplica statelor membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri până la 1 ianuarie 2028.
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a dezvoltat în detaliu dispozițiile privind schimbul de informații între autoritățile naționale, Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (ACER) și Comisie și a solicitat Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv dispozițiile privind procedurile de autorizare prealabilă.
De asemenea, Consiliul a clarificat clauza de suspendare, precizând ce tipuri de perturbări ale securității aprovizionării ar putea justifica o suspendare temporară a interdicției de import sau a cerinței de autorizare prealabilă.
Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord asupra textului final al regulamentului, odată ce acesta din urmă își va adopta poziția.
ROMÂNIA
Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale subliniază într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor „oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, la reședința sa din Washington.
„Un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedința sa din Washington DC. Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a menționat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, însoți de un clip video în care se poate observa că cei doi oficiali discută despre reconstrucția Ucrainei și despre dimensiunea energetică a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
„Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru (n.r. Donald Trump) a făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, știți, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi”, se poate auzi spunând Paolo Zampolli.
Minitrul Finanțelor intervine pentru a reliefa rolul esențial pe care România dorește să îl joace în acest proces de reconstrucție, fiind conștientă de opotunitățile multiple și de potențialul său.
Emisarul președintelui SUA pentru parteneriate globale îl întrerupe ca să arate oportunitățile din sectorul energetic.
„Mai mult decât atât, în domeniul energiei. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie”, spune Paolo Zampolli.
În încheiere, ministrul Finanțelor l-a invitat pe oficialul american să efectueze o vizită în România.
Alexandru Nazare a efectuat în perioada 14-18 octombrie o vizită în Statele Unite, unde a participat la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale.
Călătoria i-a oferit prilejul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.
Citiți și:
Ministrul Finanțelor și-a început a doua vizită în SUA cu întâlniri cu reprezentanți din administrația Trump: România este pregătită pentru noi investiții, care să asigure creștere și competitivitate economică
Ministrul Finanțelor, „întâlniri importante” la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC: Deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România
Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România
Ministrul Finanțelor a primit „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor la Washington cu FMI și Agenția de rating Fitch
România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Spania reia demersul pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei în UE: „A sosit timpul” să îndeplinim propunerea; Măsura ar influența funcționarea pieței unice, consumul de energie și transporturile
Oana Țoiu, ironie privind un posibil survol al avionului lui Putin deasupra României: Să rămânem la “buna practică” că Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european
Reales vicepreședinte al PES, Victor Negrescu se angajează să facă auzită vocea României în familia social-democrată europeană
Regiunea Mării Negre este esențială pentru securitatea UE, îi transmite Bolojan comisarului european pentru afaceri interne: România cere finanțare adecvată a protecției frontierelor
REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Deciziile din această săptămână din PE definesc direcția politică, economică și morală a UE, iar România are un loc la masa deciziilor
Nou plan de stimulare a extinderii, blocată de Viktor Orban. Noi țări ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline (Politico)
Proximitatea schimbă percepția. Cu cât o țară este mai aproape de Rusia, cu atât este mai mare probabilitatea ca populația acesteia să considere Moscova drept principală amenințare la adresa Europei (sondaj YouGov)
Ministrul lituanian de externe respinge ideea unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: „Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului”
Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, subliniază Kaja Kallas: Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- INTERVIURI5 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE5 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE6 days ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR