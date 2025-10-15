Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a pledat miercuri, la Bruxelles, pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, document care prevede și înființarea unui Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră și pe care România aspiră să-l găzduiască.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat miercuri, la conferința “The Black Sea Strategic Approach: Time to Deliver”, care a avut loc la Bruxelles. Evenimentul, organizat de europarlamentarii Dan Barna și Ilhan Kyuchyuk și găzduit de Reprezentanța României la Bruxelles UE, a avut ca invitați reprezentanți ai instituțiilor europene, respectiv ai Comisiei Europene și Parlamentului European, membri ai societății civile și experți în domeniu, precum și reprezentanți ai statelor membre UE la Bruxelles, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul a avut drept obiectiv realizarea unui schimb de opinii privind importanța strategică reînnoită a Mării Negre în noul context regional, european și internațional, reflectată în Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte privind propunerile concrete de proiecte-fanion incluse în documentul strategic adoptat la 28 mai 2025, menite să stimuleze cooperarea și să promoveze securitatea, pacea și reziliența în regiune.

De asemenea, vorbitorii au invocat oportunitățile de cooperare între statele membre UE și statele partenere din regiune în domenii prioritare de interes comun, cu accent pe siguranța și securitatea maritimă, combaterea amenințărilor hibride, protejarea infrastructurii critice, promovarea conectivității în regiune.

În intervenția sa, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a pledat pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre pe toate cele trei paliere de acțiune prioritară vizate – securitate, conectivitate și sporirea rezilienței la nivelul comunităților costiere. A arătat, în context, că succesul acestei Strategii depinde de cooperarea extinsă la nivelul statelor membre, instituțiilor europene, partenerilor din afara UE și societății civile.

Demnitarul român a mai subliniat rolul Ucrainei și al Republicii Moldova, piloni esențiali în abordarea strategică a UE la Marea Neagră, afirmând că sprijinul UE pentru parcursul lor european, reflectat în deschiderea negocierilor de aderare, este un pas vital pentru întărirea rezilienței democratice și a stabilității în Vecinătatea Estică.

România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.

“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.