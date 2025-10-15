U.E.
Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a pledat miercuri, la Bruxelles, pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, document care prevede și înființarea unui Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră și pe care România aspiră să-l găzduiască.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat miercuri, la conferința “The Black Sea Strategic Approach: Time to Deliver”, care a avut loc la Bruxelles. Evenimentul, organizat de europarlamentarii Dan Barna și Ilhan Kyuchyuk și găzduit de Reprezentanța României la Bruxelles UE, a avut ca invitați reprezentanți ai instituțiilor europene, respectiv ai Comisiei Europene și Parlamentului European, membri ai societății civile și experți în domeniu, precum și reprezentanți ai statelor membre UE la Bruxelles, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul a avut drept obiectiv realizarea unui schimb de opinii privind importanța strategică reînnoită a Mării Negre în noul context regional, european și internațional, reflectată în Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre.
În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte privind propunerile concrete de proiecte-fanion incluse în documentul strategic adoptat la 28 mai 2025, menite să stimuleze cooperarea și să promoveze securitatea, pacea și reziliența în regiune.
De asemenea, vorbitorii au invocat oportunitățile de cooperare între statele membre UE și statele partenere din regiune în domenii prioritare de interes comun, cu accent pe siguranța și securitatea maritimă, combaterea amenințărilor hibride, protejarea infrastructurii critice, promovarea conectivității în regiune.
În intervenția sa, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a pledat pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre pe toate cele trei paliere de acțiune prioritară vizate – securitate, conectivitate și sporirea rezilienței la nivelul comunităților costiere. A arătat, în context, că succesul acestei Strategii depinde de cooperarea extinsă la nivelul statelor membre, instituțiilor europene, partenerilor din afara UE și societății civile.
Demnitarul român a mai subliniat rolul Ucrainei și al Republicii Moldova, piloni esențiali în abordarea strategică a UE la Marea Neagră, afirmând că sprijinul UE pentru parcursul lor european, reflectat în deschiderea negocierilor de aderare, este un pas vital pentru întărirea rezilienței democratice și a stabilității în Vecinătatea Estică.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.
“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.
CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X.
„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde și digitală”, a scris președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat că a subliniat „necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea”.
Totodată, președintele a salutat „viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, un proiect aflat pe agenda socială a Uniunii Europene și sprijinit de noua Comisie Europeană.
Discuția dintre cei doi lideri are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Consiliului European, care va aborda teme precum securitatea și apărarea Uniunii, sprijinul continuu pentru Ucraina și consolidarea competitivității economice a Europei în fața provocărilor globale.
Just had a productive call with President António Costa (@eucopresident) ahead of next week’s #EUCO summit.
We discussed EU defence, support for Ukraine, the 19th sanctions package, and boosting EU competitiveness through simplification of bureaucracy and green/digital…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2025
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
COMISIA EUROPEANA
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri
Grupul Partidului Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, amenință că va respinge o parte esențială a propunerii de buget multianual al Comisiei Europene.
Într-o confruntare importantă, popularii europeni, familie politică din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat avertismentul său că va refuza să sprijine propunerea de bugetul multianual pentru perioada 2028-2034 dacă nu va avea parte de concesii semnificative în ceea ce privește fondurile destinate agricultorilor și regiunilor europene, adică în cazul politicilor tradiționale ale Uniunii Europene: politica agricolă comună și politica de coeziune.
„Dacă Comisia ignoră cererile noastre, membrii noștri consideră că respingerea este inevitabilă”, a declarat Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul cadru financiar multianual. El a adăugat că Grupul PPE „se așteaptă” la concesii serioase din partea Comisiei „până în noiembrie”.
„Respingerea poate fi evitată numai dacă Comisia își îmbunătățește propunerea în scurt timp. Nicio opțiune nu este exclusă”, a adăugat Mureșan într-o declarație scrisă, potrivit Politico Europe.
Popularii europeni pun presiune pe Comisia Europeană după zile de întâlniri cu comisarii responsabili de buget, întrevederi descrise de membrii grupului ca fiind neproductive.
Dacă impasul continuă, Parlamentul European ar putea înainta o moțiune de respingere a propunerii în cadrul unei sesiuni plenare care va avea loc la Bruxelles pe 12 noiembrie. O astfel de măsură ar primi probabil sprijinul majorității grupurilor politice.
Comisia ar putea, teoretic, să ignore votul Parlamentului, dar acest lucru ar putea crea probleme pe viitor, având în vedere că este nevoie de acordul Parlamentului European pentru a aproba următorul buget pe șapte ani, care acoperă perioada 2028-2034.
Pentru a acorda mai mult timp negocierilor, Grupul PPE a renunțat la amenințarea anterioară de a depune o moțiune împotriva propunerii Comisiei în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare de la Strasbourg.
Sub presiunea intensă din partea fermierilor și a primarilor, popularii europeni au solicitat modificarea planului controversat de comasare a fondurilor destinate fermierilor și regiunilor – care reprezintă peste jumătate din bugetul total al UE – într-un fond unic gestionat de guvernele naționale.
„Am avut întâlniri cu comisarul (pentru agricultură) (Christophe) Hansen… încercăm să îmbunătățim propunerea”, a declarat Herbert Dorfmann, principalul legislator al Grupului PPE în domeniul agriculturii, pentru POLITICO. El a avertizat că „sunt gata să susțină respingerea propunerii dacă nu se înregistrează nicio evoluție” din partea Comisiei.
În zilele următoare, europarlamentarii de rang înalt ai Grupului PPE vor continua întâlnirile cu comisarii responsabili de buget, agricultură și politică regională – Piotr Serafin, Christophe Hansen și Raffaele Fitto – în încercarea de a obține concesii.
Comisia Europeană a propus un bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune, fonduri pe care statele membre le pot atrage prin planuri naționale și regionale de parteneriat.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Țara noastră urmează să primească 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare.
U.E.
Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029
Comisia Europeană și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) au lansat, miercuri, Academia Europeană pentru Materiale Avansate în cadrul Zilelor EIT dedicate educației și competențelor 2025. Academia va forma o forță de muncă pregătită pentru viitor, cu scopul de a consolida poziția de lider a Europei în domeniul materialelor avansate, al inovării și al durabilității. Aceasta va contribui la prioritățile cheie ale UE, precum stimularea competitivității și a inovării, sprijinirea dezvoltării competențelor și încurajarea celor mai talentați oameni să aleagă Europa.
Materialele avansate sunt materiale noi sau îmbunătățite, cu performanțe superioare, care permit tehnologii mai ecologice, mai sigure și mai eficiente. Acestea includ materiale pentru energie curată, mobilitate durabilă, dispozitive digitale și construcții rezistente, sprijinind tranziția verde și digitală a Europei și consolidând competitivitatea industrială. Răspunzând nevoii urgente a Europei de lucrători calificați în aceste sectoare, Academia își propune să formeze 200 000 de persoane până în 2029.
Inițiativa sprijină punerea în aplicare a strategiei UE privind materialele avansate pentru leadership industrial, anunțată în 2024. De asemenea, sprijină viitoarea Lege privind materialele avansate, prevăzută pentru 2026, care este una dintre acțiunile emblematice ale Busolei pentru Competitivitate. Legea va sprijini întregul ciclu de viață al materialelor avansate pentru a accelera introducerea inovațiilor pe piață și pentru a stimula producția și disponibilitatea în întreaga UE. O forță de muncă calificată va fi esențială pentru a face acest lucru posibil.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European
Stihl inaugurează la Oradea prima fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Bolojan: Investiția de 125 milioane de euro înseamnă transfer tehnologic și acces la piețe importante
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre
FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri
Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- ENERGIE5 days ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București