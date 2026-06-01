Oana Țoiu, la New York: România, susținută de 56 de state în Consiliul de Securitate al ONU în cazul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, rănind doi cetățeni

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, înaintea reuniunii speciale a Consiliul de Securitate al ONU convocată la solicitarea României, poziția unui grup de 56 de state care susțin demersul Bucureștiului după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și pagube materiale.

În declarația sa, șefa diplomației române a subliniat că vorbește în numele unui grup extins de state aliate și partenere.

„Prezint această declarație în numele a 56 de guverne, reprezentând Uniunea Europeană și aliații și partenerii noștri din NATO, precum și state partenere din întreaga lume, uniți aici în solidaritate, alături de propriul meu guvern, cel al României. În noaptea dinspre 28 mai spre 29 mai, o dronă rusească ce avea încărcătură cu explozibil a pătruns în spațiul aerian al României, încălcând legile internaționale. Drona care făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați, România. Pentru prima oară o dronă s-a prăbușit deasupra unui bloc din Galați. E pentru prima oară când cetățeni au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Impactul a dus la un incendiu și pagube materiale, precum și evacuarea clădirii”, a declarat Oana Țoiu, înainte de reuniunea propriu-zisă a Consiliului de Securitate al ONU.

Ministrul de externe a arătat că incidentul de la Galați nu este un caz izolat, amintind că încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești au fost înregistrate în repetate rânduri atât în România, cât și în alte state europene aflate în proximitatea războiului din Ucraina.

„Încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești și alți parteneri europeni au avut loc în mod repetat, de la începutul războiului din Ucraina. Acest incident a avut impact direct asupra siguranței și securității cetățenilor români. Un astfel de comportament este inacceptabil potrivit legislației internaționale și trebuie să înceteze”, a adăugat ea.

Șefa diplomației române a reiterat, de asemenea, poziția Bucureștiului privind necesitatea unei încetări a focului în Ucraina și a explicat motivele pentru care România a solicitat convocarea reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate.

„Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului imediată, necondiţionată şi pentru eforturi pentru încheierea unei păci fără condiţii în Ucraina, având în vedere încălcarea legilor internaţionale. Cerem o întâlnire de urgenţă a Consiliului de Securitate în conformitate cu articolele 44 şi 45 ale Cartei, pentru a se ocupa de această chestiune. Întâlnirea care va avea loc imediat va aborda subiectul riscurilor care subminează pacea şi securitatea în Europa”, a subliniat Oana Țoiu.

Reuniunea Consiliului de Securitate are loc la solicitarea expresă a României, după ce autoritățile române au concluzionat că drona care a lovit blocul de locuințe din Galați era un aparat de tip Geran-2 de proveniență rusească. Bucureștiul urmărește să atragă atenția comunității internaționale asupra riscurilor de securitate generate de acțiunile Federației Ruse și asupra impactului direct pe care acestea îl au asupra statelor membre ale NATO și ale Uniunea Europeană aflate în vecinătatea conflictului.