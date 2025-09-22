CONSILIUL DE SECURITATE
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.
„La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale spațiului aerian european de către Rusia — de această dată Estonia, săptămâna trecută România, înainte de asta Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a transmis șefa diplomației române, potrivit unei postări pe contul său de X.
At today’s #UNSC emergency meeting, I presented Romania’s security interests in face of Russia’s ongoing provocations. I strongly condemned the Russian reckless violations of European airspace—this time Estonia, last week Romania, before that Poland. Such provocations undermine…
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 22, 2025
Oana Țoiu, care reprezintă țara noastră la lucrările celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, a reafirmat sprijinul deplin al României pentru statele partenere.
„România este în deplină solidaritate cu Estonia, cu aliații și partenerii noștri în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a principiilor Cartei ONU. Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și se unesc împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU”, a continuat ea.
Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.
„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
În mesajul său, Oana Țoiu a adăugat că „România apreciază eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu aceeași viziune de a restabili pacea și securitatea în regiune”. Ea a încheiat cu un apel la acțiune, subliniind că „în interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum”.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia
Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, programată luni, ca reacție la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de luptă rusești MiG-31, relatează AFP, preluat de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri, a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde aeronavele rusești au rămas timp de aproximativ 12 minute, potrivit autorităților de la Tallinn și NATO.
Italia, aflată la comanda misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, împreună cu Suedia și Finlanda, a ridicat de la sol avioane pentru a intercepta aeronavele rusești.
Citiți și Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
„Pe 22 septembrie (…), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia”, a transmis Ministerul estonian de Externe.
Este pentru prima dată, în cei 34 de ani de apartenență la ONU, când Estonia solicită oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Țara baltică, membră UE și NATO și susținătoare fermă a Ucrainei, consideră incidentul parte a unei strategii deliberate a Moscovei.
Premierul estonian Kristen Michal a anunțat deja că va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați atunci când un stat membru se confruntă cu o amenințare directă.
Ministrul de externe Margus Tsahkna a afirmat că această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei și a NATO”. El a subliniat că „acest comportament necesită un răspuns internațional” și a adăugat că „este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU”.
Incidentul survine pe fondul intensificării provocărilor militare rusești la granițele estice ale NATO: în urmă cu zece zile, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar ulterior o dronă de luptă rusească a rămas timp de o oră în spațiul aerian al României.
CONSILIUL DE SECURITATE
Peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.
De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.
„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.
Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.
Informația cum că Polonia va solicita o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenția EFE, care cita surse ale președinției sud-coreene ale Consiliului de Securitate.
Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgență este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtășit informația cu jurnaliștii prin intermediul unui grup de Whatsapp.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
