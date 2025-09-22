Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.

„La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale spațiului aerian european de către Rusia — de această dată Estonia, săptămâna trecută România, înainte de asta Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a transmis șefa diplomației române, potrivit unei postări pe contul său de X.

At today’s #UNSC emergency meeting, I presented Romania’s security interests in face of Russia’s ongoing provocations. I strongly condemned the Russian reckless violations of European airspace—this time Estonia, last week Romania, before that Poland. Such provocations undermine… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 22, 2025

Oana Țoiu, care reprezintă țara noastră la lucrările celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, a reafirmat sprijinul deplin al României pentru statele partenere.

„România este în deplină solidaritate cu Estonia, cu aliații și partenerii noștri în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a principiilor Cartei ONU. Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și se unesc împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU”, a continuat ea.

Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.

„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.

În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.

În mesajul său, Oana Țoiu a adăugat că „România apreciază eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu aceeași viziune de a restabili pacea și securitatea în regiune”. Ea a încheiat cu un apel la acțiune, subliniind că „în interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum”.

Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.